Shaman написав:якби всім нашим критикам бусифікації з форуму дали повноваження ТЦК, ми б дуже здивувалися
ты бы бил людей за деньги? в 90% форумчан данной ветки я уверен они бы это не делали. Здесь мало людей с низким IQ а высокий (ок средний) IQ скажет не делай того за что завтра придётся отвечать перед совестью и законом. но 10% ублюдков есть везде, в любом сообществе/коллективе
Shaman написав:щось тебе заносить. "бойся своих желаний" - бо спілкування з маніяками для багатьох таки відбувається лише один раз
есть даже такая профессия психолог-криминалист, тоже общаются только один раз? https://postupi.online/professiya/psiholog-kriminalist/ у меня одногрупник работал психологом в тюрьме. К патологоанатому больше вопросов, как это каждый день резать трупы, а потом приходить домой и спокойно ужинать.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 26 січ, 2025 23:19, всього редагувалось 4 разів.
Бетон написав:Уважаемые родители. После просмотра последних видео, где нелюди в форме бьют, задувают газом детей, заковывают в наручники, а родители плачут и бьются в истерике, задумайтесь и увозите из страны
це ти ж про останній випадок, з 51річною дитиною? про який мама написала?
Shaman написав:якби всім нашим критикам бусифікації з форуму дали повноваження ТЦК, ми б дуже здивувалися
ты бы бил людей за деньги? в 90% форумчан данной ветки я уверен они бы это не делали. Здесь мало людей с низким IQ а высокий (ок средний) IQ скажет не делай того за что завтра пр дётся отвечать перед совестью и законом.
Shaman написав:щось тебе заносить. "бойся своих желаний" - бо спілкування з маніяками для багатьох таки відбувається лише один раз
ти як для психолога надто категоричний: - 90% - перша помилка, дуже завищений відсоток - про рівень IQ теж далеко не певен. тут багато людей з грошима, але, на жаль, в нашій країни це не корелює з IQ - більше з нахабністю - про совість та закон от не треба більшість з присутніх дасть хабаря навіть не думаючи
а з приводу психолога-криміналіста - знаєш/пам'ятаєш до чого довело спілкування Кларісу Старлінг? або Харлі Квінн?
Shaman написав:а з приводу психолога-криміналіста - знаєш/пам'ятаєш до чого довело спілкування Кларісу Старлінг?
нет и не хочу гуглить, меня интересует только только аспект у людей изначально не было ценностей или их потеряли "в процессе".
Shaman написав:90% - перша помилка, дуже завищений відсоток
люди с низким айкю в слове х..й делают 3 ошибки. Много здесь писателей с ошибками? оценка верная. Средний/высокий IQ не гарантия порядочности или культурности. IQ показывает только нейронные связи нескольких типов, в 1ю очередь лингвистические. Есть даже псевдонаука - нейролингвистика которая по ошибкам речи (письме) определяет какие зоны мозга плохо работают.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 26 січ, 2025 23:29, всього редагувалось 1 раз.
Митрополит Шептицький також навряд чи пропольський діяч, швидше проєвропейський. А на підросійській території УГКЦ, яка до речі виникла в Києві на противагу рейдерському захопленню московитами православних браздів, була знищена ще за царизму.
А почему вы говорите только за радянські часи? Или история для вас начинается только с 1917?
Бетон написав:Значит Трамп сказал правду про 700 погибших. Сумасшедшая мобилизация, ротаций нет.
Погибло 30 (как и говорил зе), остальные пропали без вести. Это чтобы выплаты не платить.
Всё заплатят.Просто нужно ждать определённое время(либо когда обмен телами или по сроку через суд признают).Всё заплатят.Нет такого что не заплатят если безвисти пропал.
Если нет тела или остатков, у суда нет оснований признавать пропавшего без вести умершим. Даже устные показания сослуживцев ставят под вопрос. Согласно Закона, все пропавшие без вести будут признаны погибшими через 2 года после прекращения боевых действий. Что получат родственники? Прекращение боевых действий, это кратный девал гривны чтобы обесценить выплаты. Это уже тема валютной ветки.
Востаннє редагувалось UA в Нед 26 січ, 2025 23:30, всього редагувалось 1 раз.