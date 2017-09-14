Додано: Нед 26 січ, 2025 23:12

Shaman написав: якби всім нашим критикам бусифікації з форуму дали повноваження ТЦК, ми б дуже здивувалися якби всім нашим критикам бусифікації з форуму дали повноваження ТЦК, ми б дуже здивувалися

Shaman написав: щось тебе заносить. "бойся своих желаний" - бо спілкування з маніяками для багатьох таки відбувається лише один раз щось тебе заносить. "бойся своих желаний" - бо спілкування з маніяками для багатьох таки відбувається лише один раз

ты бы бил людей за деньги? в 90% форумчан данной ветки я уверен они бы это не делали. Здесь мало людей с низким IQ а высокий (ок средний) IQ скажет не делай того за что завтра придётся отвечать перед совестью и законом. но 10% ублюдков есть везде, в любом сообществе/коллективеесть даже такая профессия психолог-криминалист, тоже общаются только один раз?у меня одногрупник работал психологом в тюрьме. К патологоанатому больше вопросов, как это каждый день резать трупы, а потом приходить домой и спокойно ужинать.