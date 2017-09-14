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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1217712178121791218012181>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 23:32

  ЛАД написав:"Службове розслідування" это ещё не признание факта, даже "косвенное".
если бы такого инцидента не было, об этом сразу бы написали, не создавая комиссий. Или вы думаете комиссии по каждому пуку создаются?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 23:32

  Wirująświatła написав:
  Shaman написав:а з приводу психолога-криміналіста - знаєш/пам'ятаєш до чого довело спілкування Кларісу Старлінг?
нет и не хочу гуглить, меня интересует только только аспект у людей изначально не было ценностей или их потеряли "в процессе"...

взагалі то дослідженням психології маніяків люди займаються все життя, однієї розмови тут не достатньо - особливо з людиною, яка незрозуміло каже тобі правду чи бреше :D

наскільки розумію, у всіх маніяків це наслідки якихось тяжких психологічних травм дитинства. повна відсутність емпатії, й десь читав - чомусь повна відсутність почуття гумору...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 23:34

  Wirująświatła написав:
  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:Что существует рынок труда надеюсь слышали? что на нём продают?

Краем уха что-то слышал.
А ещё слышал, что этот рынок несколько отличается от товарного. Какими-то мелкими деталями.

эти детали не меняют суть рыночной стоимости товара/услуги.

Сибарит не захотел разжёвывать вам азбучные истины, только намекнул. Но до вас не дошло.
Человек на рынке труда не продаёт себя, а только своё рабочее время.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 23:38

  Shaman написав:чомусь повна відсутність почуття гумору...
про чувство юмора я писал неделю назад какие виды интеллекта какие виды юмора понимают.
  Shaman написав:наскільки розумію, у всіх маніяків це наслідки якихось тяжких психологічних травм дитинства.
пальцем в небо. Травмы в детстве были у всех, мозг ребенка нейропластичен и способен выдержать любые психологические травмы. Искать причину всего в детстве неправильно и путь в никуда.

перспективное направление факторы когнитивной уязвимости. Некоторое событие которое повлияло на "обработку информации" и повлекло изменения в эмоциях, поведении и мотивации
Важнейшим компонентом когнитивной теории Бека (см. выше) является утверждение, что факторы когнитивной уязвимости (например, схемы, дисфункциональные установки) при активации систематически влияют на обработку информации, поступающей из окружающей среды. Считается, что эти искажения в обработке информации являются непосредственными причинами изменений в эмоциях, поведении и мотивации.


  Shaman написав:особливо з людиною, яка незрозуміло каже тобі правду чи бреше
эта теорема давно решена, вопросы можно сформулировать так, что человек не успеет придумать "ложную" версию ответа. Особенно в интервью когда времени на раздумья нет. Другое дело что может отказаться отвечать, а иголки под ногти в моем круге не приняты.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 26 січ, 2025 23:49, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 23:39

  Shaman написав:
  UA написав:
  Shaman написав:якби всім нашим критикам бусифікації з форуму дали повноваження ТЦК, ми б дуже здивувалися 8)

Без контроля любой спаскудится.

Всё что сейчас происходит я описывал весной 2024 года.
Это примитивный уровень управления.
Модератор углядел в этом Русс. агитацию.

я так розумію ти вже тоді професійно оцінив, які є можливості. як там - колишних ментів не буває :lol:

Если бы не было сортового подхода (отсрочек, броней и пр.) при мобилизации, а Хотаба за шкирки в марте 2022 приволокли бы в окоп, а не дали сбежать в Румынию, ты бы удивился монолитности мнения местной публики по любому вопросу.
Кварталовцы просрали страну своим уровнем управления.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 23:39

  Banderlog написав:
  Ой+ написав:
  ЛАД написав:А шаману стоило бы ознакомиться с историей УГКЦ...
УГКЦ была проводником польской.
А с историей церкви ему познакомиться стоит хотя бы для расширения кругозора, чтобы не писать глупости.

Чисто радянсько-російські наративи.
Наприклад, батько Степана Бандери, Андрій Бандера активно протистояв ополячуванню:
Двічі о. Андрія арештовувала польська поліція: у 1928 за відправлення панахиди на могилі січових стрільців, у 1930 за організацію урочистої зустрічі митрополита Андрея. https://risu.ua/na-shlyahu-do-beatifika ... sti_n33659

Митрополит Шептицький також навряд чи пропольський діяч, швидше проєвропейський. А на підросійській території УГКЦ, яка до речі виникла в Києві на противагу рейдерському захопленню московитами православних браздів, була знищена ще за царизму.
в історії гкц були різні сторінки, і в свій час була боротьба між уніатами та православними.
Но не будем про то.
Зараз угкц має чим похвалитись і провасловним громадам є чому в неї повчитись.
Гоніння на церкву це і є сталінські методи які ніби тут не модні.

Это вам кажется. Уже писал, многие здешние ярые антисоветчики пропагандируют сегодня именно эти методы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 23:41

  konstantin kirovograd написав:Всё заплатят.Просто нужно ждать определённое время(либо когда обмен телами или по сроку через суд признают).Всё заплатят.Нет такого что не заплатят если безвисти пропал.

Честно говоря у меня нет уверенности, что всем семьям погибших выплатят по 15 миллионов. Достаточно умножить тысяч 200 погибших и пропавших без вести (не буду даже спорить по цифре, ибо это точно никто не знает, даже Сырский и тем более Зеленский, думаю, что я прав) и умножить эту цифру на 15 миллионов, чтобы понять, что полностью выполнить обязательства невозможно. Разве, что растянуть выплаты не на 40 месяцев как сейчас, а на 140 месяцев равными частями.
Кстати сейчас сделали по-человечески наконец, военнослужащий может написать условное завещание кому выплатить упокойные. Потому что на самом деле возникало много конфликтов между женами, родителями, детьми. К сожалению.
У меня был вообще дикий с точки зрения разума случай, когда не могли оформить выплаты на без вести пропавшего, хотя он утонул на глазах у товарищей, и можно было все нормально сделать и через суд признать погибшим. Но жена была (и есть) в ужасных контрах с мамой, у жены была часть необходимых документов для оформления, так вот жена не дала документы из принципа, чтобы маме не досталось. Так год прошел, но не начали оформлять.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 23:47

  Wirująświatła написав:Или вы думаете комиссии по каждому пуку создаются?

Беда просто украинской армии, что служебные расследования проводятся по любому идиотскому поводу - противогаз потерял, в глаз кому-то дал, выпил лишнего, мотор у лодки сломался кто виноват. Обычно даже на уровне батальона выделяется несколько людей, которые занимаются исключительно такой глупейшей писаниной, причем на оплату труда этих людей выделяется куча денег.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 23:47

Як всі, то всі!©

  Hotab написав:ходять люди, у яких особливе поняття справедливості. Он у нас (1) артилерист, який не дивився смерті в очі і (2) прожив по лайту (в порівнянні , звичайно) 32місяці, (3) заробивши купу грошей майже без ризику для життя, (4) а дивіться що тут витворяє. (5) А дай йому владу?? А дай владу тому, хто дійсно ризикував життям??
1. Як мінімум, декілька разів життя було "на волоску"! Тільки чудом залишався після такого живим!(крім, як "чудом" залишився живим - іншого/логічного пояснення - просто нема!)
2. По лайту - це хіба КОМУСЬ так в тилу!
Але, відносно піхоти - так, було легше.
3. Заробив "трохи" грошей з періодично ВЕЛИКИМ ризиком для життя! (якби з тих 32міс, половину терміну ненайопували з виплатами, то так - була би "ціла купа грошей")
4. Бо частенько проявляється "загострене відчуття справедливості"!
5. Піпець вам усім :mrgreen: як і подізносівшимся літунам :mrgreen:
Але в мене була б і нормальна мобілізація!
Як і нормальна ротація!
Як і нормальна дембілізація!!!
Чіткі терміни/контракти і т.п.

В мене було б чітко - "як всі, то всі!"©
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 23:48

  ЛАД написав:prodigy
...
А признание великой культуры не отменяет необходимости борьбы с врагом, независимо от того, что у него великая культура.
И "звірства бандерівців" были или нет? Или всё "придумали коммунисты"? Поляки почему-то так не считают. Они не читали "архіви кдб після 1990р"?

були. й Волинська трагедія була. але тоді давайте про все це розмовляти в контексті звірств німців (от чомусь поляки кажуть, що табори в Польщі, це не до них, вони ні до чого), звірств НКВС, звірств Армії Крайовой. й тоді можна спробувати порівняти наскільки це було розповсюджено, хто почав (якщо є можливість) та таке інше. нехай цим історики й займаються - а сучасним поколінням потрібно визнати, перегорнути цю сторінку й йти далі. а от в Раші це взагалі не хочуть визнавати, в них знову період Сталін - батько народів й найвеличніший лідер. дивно, що досі Берію не реабілітували :D

я не спеціаліст в історії, але для мене зрозуміло, що масштаби звірств в Німеччині та в срср того часу й близько не зрівняються з іншими країнами. але одна країна це визнала й стала розвиненою, а інша - ні, тому зараз успішно побудувала черговий тоталітарний режим...

а у вашому викладі ЛАД криваві бандерівці вбивали невиних ти чистих серцем посіпак комуністів. чого, через що - кого це цікавить? ну й ще безстрашних хлопів з гарячими серцями, холодними головами, а головне - з маузерами...
Shaman
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