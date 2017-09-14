если бы такого инцидента не было, об этом сразу бы написали, не создавая комиссий. Или вы думаете комиссии по каждому пуку создаются?
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Додано: Нед 26 січ, 2025 23:32
Додано: Нед 26 січ, 2025 23:32
взагалі то дослідженням психології маніяків люди займаються все життя, однієї розмови тут не достатньо - особливо з людиною, яка незрозуміло каже тобі правду чи бреше
наскільки розумію, у всіх маніяків це наслідки якихось тяжких психологічних травм дитинства. повна відсутність емпатії, й десь читав - чомусь повна відсутність почуття гумору...
Додано: Нед 26 січ, 2025 23:34
Сибарит не захотел разжёвывать вам азбучные истины, только намекнул. Но до вас не дошло.
Человек на рынке труда не продаёт себя, а только своё рабочее время.
Додано: Нед 26 січ, 2025 23:38
про чувство юмора я писал неделю назад какие виды интеллекта какие виды юмора понимают.
пальцем в небо. Травмы в детстве были у всех, мозг ребенка нейропластичен и способен выдержать любые психологические травмы. Искать причину всего в детстве неправильно и путь в никуда.
перспективное направление факторы когнитивной уязвимости. Некоторое событие которое повлияло на "обработку информации" и повлекло изменения в эмоциях, поведении и мотивации
эта теорема давно решена, вопросы можно сформулировать так, что человек не успеет придумать "ложную" версию ответа. Особенно в интервью когда времени на раздумья нет. Другое дело что может отказаться отвечать, а иголки под ногти в моем круге не приняты.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 26 січ, 2025 23:49, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Нед 26 січ, 2025 23:39
Если бы не было сортового подхода (отсрочек, броней и пр.) при мобилизации, а Хотаба за шкирки в марте 2022 приволокли бы в окоп, а не дали сбежать в Румынию, ты бы удивился монолитности мнения местной публики по любому вопросу.
Кварталовцы просрали страну своим уровнем управления.
Додано: Нед 26 січ, 2025 23:39
Это вам кажется. Уже писал, многие здешние ярые антисоветчики пропагандируют сегодня именно эти методы.
Додано: Нед 26 січ, 2025 23:41
Честно говоря у меня нет уверенности, что всем семьям погибших выплатят по 15 миллионов. Достаточно умножить тысяч 200 погибших и пропавших без вести (не буду даже спорить по цифре, ибо это точно никто не знает, даже Сырский и тем более Зеленский, думаю, что я прав) и умножить эту цифру на 15 миллионов, чтобы понять, что полностью выполнить обязательства невозможно. Разве, что растянуть выплаты не на 40 месяцев как сейчас, а на 140 месяцев равными частями.
Кстати сейчас сделали по-человечески наконец, военнослужащий может написать условное завещание кому выплатить упокойные. Потому что на самом деле возникало много конфликтов между женами, родителями, детьми. К сожалению.
У меня был вообще дикий с точки зрения разума случай, когда не могли оформить выплаты на без вести пропавшего, хотя он утонул на глазах у товарищей, и можно было все нормально сделать и через суд признать погибшим. Но жена была (и есть) в ужасных контрах с мамой, у жены была часть необходимых документов для оформления, так вот жена не дала документы из принципа, чтобы маме не досталось. Так год прошел, но не начали оформлять.
Додано: Нед 26 січ, 2025 23:47
Беда просто украинской армии, что служебные расследования проводятся по любому идиотскому поводу - противогаз потерял, в глаз кому-то дал, выпил лишнего, мотор у лодки сломался кто виноват. Обычно даже на уровне батальона выделяется несколько людей, которые занимаются исключительно такой глупейшей писаниной, причем на оплату труда этих людей выделяется куча денег.
Додано: Нед 26 січ, 2025 23:47
Як всі, то всі!©
1. Як мінімум, декілька разів життя було "на волоску"! Тільки чудом залишався після такого живим!(крім, як "чудом" залишився живим - іншого/логічного пояснення - просто нема!)
2. По лайту - це хіба КОМУСЬ так в тилу!
Але, відносно піхоти - так, було легше.
3. Заробив "трохи" грошей з періодично ВЕЛИКИМ ризиком для життя! (якби з тих 32міс, половину терміну ненайопували з виплатами, то так - була би "ціла купа грошей")
4. Бо частенько проявляється "загострене відчуття справедливості"!
5. Піпець вам усім як і подізносівшимся літунам
Але в мене була б і нормальна мобілізація!
Як і нормальна ротація!
Як і нормальна дембілізація!!!
Чіткі терміни/контракти і т.п.
В мене було б чітко - "як всі, то всі!"©
Додано: Нед 26 січ, 2025 23:48
були. й Волинська трагедія була. але тоді давайте про все це розмовляти в контексті звірств німців (от чомусь поляки кажуть, що табори в Польщі, це не до них, вони ні до чого), звірств НКВС, звірств Армії Крайовой. й тоді можна спробувати порівняти наскільки це було розповсюджено, хто почав (якщо є можливість) та таке інше. нехай цим історики й займаються - а сучасним поколінням потрібно визнати, перегорнути цю сторінку й йти далі. а от в Раші це взагалі не хочуть визнавати, в них знову період Сталін - батько народів й найвеличніший лідер. дивно, що досі Берію не реабілітували
я не спеціаліст в історії, але для мене зрозуміло, що масштаби звірств в Німеччині та в срср того часу й близько не зрівняються з іншими країнами. але одна країна це визнала й стала розвиненою, а інша - ні, тому зараз успішно побудувала черговий тоталітарний режим...
а у вашому викладі ЛАД криваві бандерівці вбивали невиних ти чистих серцем посіпак комуністів. чого, через що - кого це цікавить? ну й ще безстрашних хлопів з гарячими серцями, холодними головами, а головне - з маузерами...
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