Додано: Нед 26 січ, 2025 23:41

konstantin kirovograd написав: Всё заплатят.Просто нужно ждать определённое время(либо когда обмен телами или по сроку через суд признают).Всё заплатят.Нет такого что не заплатят если безвисти пропал. Всё заплатят.Просто нужно ждать определённое время(либо когда обмен телами или по сроку через суд признают).Всё заплатят.Нет такого что не заплатят если безвисти пропал.

Честно говоря у меня нет уверенности, что всем семьям погибших выплатят по 15 миллионов. Достаточно умножить тысяч 200 погибших и пропавших без вести (не буду даже спорить по цифре, ибо это точно никто не знает, даже Сырский и тем более Зеленский, думаю, что я прав) и умножить эту цифру на 15 миллионов, чтобы понять, что полностью выполнить обязательства невозможно. Разве, что растянуть выплаты не на 40 месяцев как сейчас, а на 140 месяцев равными частями.Кстати сейчас сделали по-человечески наконец, военнослужащий может написать условное завещание кому выплатить упокойные. Потому что на самом деле возникало много конфликтов между женами, родителями, детьми. К сожалению.У меня был вообще дикий с точки зрения разума случай, когда не могли оформить выплаты на без вести пропавшего, хотя он утонул на глазах у товарищей, и можно было все нормально сделать и через суд признать погибшим. Но жена была (и есть) в ужасных контрах с мамой, у жены была часть необходимых документов для оформления, так вот жена не дала документы из принципа, чтобы маме не досталось. Так год прошел, но не начали оформлять.