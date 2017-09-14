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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 26 січ, 2025 23:53
freeze написав:
нет уверенности, что всем семьям погибших выплатят по 15 миллионов
Так наче вже прийняли закон, що виплачувати будуть 2 з лишком лями?
Чи то тільки законопроект був?
ХТО ПІДКАЖЕ?
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Додано: Нед 26 січ, 2025 23:53
freeze написав: konstantin kirovograd написав:
Всё заплатят.Просто нужно ждать определённое время(либо когда обмен телами или по сроку через суд признают).Всё заплатят.Нет такого что не заплатят если безвисти пропал.
Честно говоря у меня нет уверенности, что всем семьям погибших выплатят по 15 миллионов. Достаточно умножить тысяч 200 погибших и пропавших без вести (не буду даже спорить по цифре, ибо это точно никто не знает, даже Сырский и тем более Зеленский, думаю, что я прав) и умножить эту цифру на 15 миллионов, чтобы понять, что полностью выполнить обязательства невозможно. Разве, что растянуть выплаты не на 40 месяцев как сейчас, а на 140 месяцев равными частями.
Кстати сейчас сделали по-человечески наконец, военнослужащий может написать условное завещание кому выплатить упокойные. Потому что на самом деле возникало много конфликтов между женами, родителями, детьми. К сожалению.
У меня был вообще дикий с точки зрения разума случай, когда не могли оформить выплаты на без вести пропавшего, хотя он утонул на глазах у товарищей, и можно было все нормально сделать и через суд признать погибшим. Но жена была (и есть) в ужасных контрах с мамой, у жены была часть необходимых документов для оформления, так вот жена не дала документы из принципа, чтобы маме не досталось. Так год прошел, но не начали оформлять.
Мой родственник в 2022 вез 2 раненых с линии фронта. Авто попало под минометный обстрел и загорелось. Он сам раненый пытался вытянуть раненых из авто, прожег руку до кости. Потерял сознание. Проезжавшие по той дороге бойцы привели его в сознание, оказали помощь и он четко видел тела 2 бойцов в сгоревшем авто.
Его показаний оказалось не достаточно для признання этих двух бойцов погибшими.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 23:58
ЛАД написав: Banderlog написав:
в історії гкц були різні сторінки, і в свій час була боротьба між уніатами та православними.
Но не будем про то.
Зараз угкц має чим похвалитись і провасловним громадам є чому в неї повчитись.
Гоніння на церкву це і є сталінські методи які ніби тут не модні
.
Это вам кажется. Уже писал, многие здешние ярые антисоветчики пропагандируют сегодня именно эти методы.
приклади наводимо? чи це так, чергове перебільшення?
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Додано: Нед 26 січ, 2025 23:59
freeze написав: Wirująświatła написав:
Или вы думаете комиссии по каждому пуку создаются?
Беда просто украинской армии, что служебные расследования проводятся по любому идиотскому поводу - противогаз потерял, в глаз кому-то дал, выпил лишнего, мотор у лодки сломался кто виноват. Обычно даже на уровне батальона выделяется несколько людей, которые занимаются исключительно такой глупейшей писаниной, причем на оплату труда этих людей выделяется куча денег.
Без системы контроля любое предприятие обречено на провал.
Командир /начальник это прежде всего контролер за надлежащим выполнением должностных обязанностей и его поручений.
Когда я был руководителем я поощрял здоровое стукачкство. Это эконит много времени.
Востаннє редагувалось UA
в Пон 27 січ, 2025 00:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 січ, 2025 00:00
freeze написав: Wirująświatła написав:
Или вы думаете комиссии по каждому пуку создаются?
Беда просто украинской армии, что служебные расследования проводятся по любому идиотскому поводу - противогаз потерял, в глаз кому-то дал, выпил лишнего, мотор у лодки сломался кто виноват. Обычно даже на уровне батальона выделяется несколько людей, которые занимаются исключительно такой глупейшей писаниной, причем на оплату труда этих людей выделяется куча денег.
допускаете что события избиения тцкашниками 51 летнего гражданина не было?
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Додано: Пон 27 січ, 2025 00:00
Успіх написав: freeze написав:
нет уверенности, что всем семьям погибших выплатят по 15 миллионов
Так наче вже прийняли закон, що виплачувати будуть 2 з лишком лями?
Чи то тільки законопроект був?
ХТО ПІДКАЖЕ?
Новый бизнес-проект?
За два ляма и дергаться не стоит.
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Додано: Пон 27 січ, 2025 00:01
Успіх написав: Hotab написав:
ходять люди, у яких особливе поняття справедливості. Он у нас (1) артилерист, який не дивився смерті в очі
і (2) прожив по лайту (в порівнянні , звичайно) 32місяці
, (3) заробивши купу грошей майже без ризику для життя
, (4) а дивіться що тут витворяє. (5) А дай йому владу??
А дай владу тому, хто дійсно ризикував життям??
1. Як мінімум, декілька разів життя було "на волоску"! Тільки чудом залишався після такого живим!(крім, як "чудом" залишився живим - іншого/логічного пояснення - просто нема!)
2. По лайту - це хіба КОМУСЬ так в тилу!
Але, відносно піхоти - так, було легше.
3. Заробив "трохи" грошей з періодично ВЕЛИКИМ ризиком для життя!
(якби з тих 32міс, половину терміну ненайопували з виплатами, то так - була би "ціла купа грошей")
4. Бо частенько проявляється "загострене відчуття справедливості"!
5. Піпець вам усім
як і подізносівшимся літунам
Але в мене була б і нормальна мобілізація!
Як і нормальна ротація!
Як і нормальна дембілізація!!!
Чіткі терміни/контракти і т.п.
В мене було б чітко - "як всі, то всі!"©
я бачу в тебе великий керівний досвід, який ти ще просто не використовував. гадаю з п'ятого пункту ти виконав би лише "Піпець вам усім"...
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Додано: Пон 27 січ, 2025 00:03
Wirująświatła написав:
допускаете что события избиения тцкашниками 51 летнего гражданина не было?
Я допускаю что может и не было.
Нужно расследовании обстоятельств.
Или было, но не так описывает одна из сторон.
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Додано: Пон 27 січ, 2025 00:07
Успіх написав:
В мене було б чітко - "як всі, то всі!"©
Кеннеди убили и за меньшее.
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Додано: Пон 27 січ, 2025 00:11
freeze написав:
По поводу права на отсрочку и наличие оформленной отсрочки. Это как говорится две большие разницы. Если у человека есть право на отсрочку, но он ее не оформил, как скажет любой адвокат, это фактически молчаливое согласие на свою мобилизацию. С чего начался вчерашний случай в Одессе, человек начал довольно агрессивно шуметь, не имеете права у меня жена инвалид, у меня теща инвалид. И что, а где отсрочка, не воспользовался правом на отсрочку, и кто тебе доктор. Показал отсрочку, поехал домой.
Ребра ломать это очень плохо, лишат премии, но как обычно обе стороны наверняка не говорят всей правды.
нехай формально це так і є. але сенс чіпати таку людину (з правом на відстрочку) якщо він з імовірністю 100% скористається нею вже частині і спишеться зі служби як багатодітний батько чи по тому ж догляду чи ще по якій причині, при чому рапорт напише в 1й же день перебування на полігоні? щоб тцк виконати план, а там вже все інше побую? напуркуа така робота тоді? яка її ефективність?
до речі, багатьох вкурвлює потреба що 3 місяці переоформлювати цю відстрочку, з витратам часу і нервів, тому і така ситуація.
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