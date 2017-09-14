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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 121791218012181121821218312184>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 00:11

UA

а Хотаба за шкирки в марте 2022 приволокли бы в окоп, а не дали сбежать в Румынию,


Це у нас мусоридлам , з візуанальними контактами, вже надали повноваження визначати, чи пілотам юзати захіідну техніку (включно з регламентами в Європі) , чи в окопі сидіти?)))
А ти обісцяне чмо з дубінкою на вишці в тюрмі не багато для себе вирішило?))
Твоє місце визначив абирвал: всі вчорашні мусора мають бути на фронті. Ти гнида чому ні дня не воювало за 11 років?)) Тебе за шкірки відвести в окоп? Так я легко))
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 27 січ, 2025 00:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 00:12

  Wirująświatła написав:...
  Shaman написав:наскільки розумію, у всіх маніяків це наслідки якихось тяжких психологічних травм дитинства.
пальцем в небо. Травмы в детстве были у всех, мозг ребенка нейропластичен и способен выдержать любые психологические травмы. Искать причину всего в детстве неправильно и путь в никуда.
я не буду сперечатися, бо дійсно не спеціаліст, але ти для неспеціаліста знову надто категоричний. висновок про дитячі травми не мій. й ти надто перебільшуєш про здатен витримати БУДЬ-ЯКІ травми. там мозок може заблокувати якийсь надто травматичні спогади, але це не означає, що без наслідків.

й так, у більшості маніяків був реально травматичний досвід, з яким більшість звісно не стикалася.
  Shaman написав:особливо з людиною, яка незрозуміло каже тобі правду чи бреше
эта теорема давно решена, вопросы можно сформулировать так, что человек не успеет придумать "ложную" версию ответа. Особенно в интервью когда времени на раздумья нет. Другое дело что может отказаться отвечать, а иголки под ногти в моем круге не приняты.

а варіант, що просте буде розповідати нісенітниці, ні? так, ти його спіймаєш, що він бреше - але в чому? все вигадав, лише половину?

голки під нігті - теж не надто надійний спосіб. потрібно ще раз цитувати?
Для этого я содержу опытных, хорошо оплачиваемых специалистов, которые ... могут доказать все, что угодно. Что бог есть и бога нет. Что люди ходят на руках и люди ходят на боках. Вы понимаете меня? Вам, может быть, неизвестно, но существует целая наука о добывании доказательств.
(с)
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 27 січ, 2025 00:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 00:12

  UA написав:...........
Если бы не было сортового подхода (отсрочек, броней и пр.) при мобилизации, а Хотаба за шкирки в марте 2022 приволокли бы в окоп, а не дали сбежать в Румынию, ты бы удивился монолитности мнения местной публики по любому вопросу.
Кварталовцы просрали страну своим уровнем управления.

Отсрочки и бронь были всегда, даже в 1941.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 00:16

  Успіх написав:...........
Але в мене була б і нормальна мобілізація!
Як і нормальна ротація!
Як і нормальна дембілізація!!!
Чіткі терміни/контракти і т.п.

В мене було б чітко - "як всі, то всі!"©

А вот это вряд ли.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 00:16

  wild.tomcat написав:
нехай формально це так і є. але сенс чіпати таку людину (з правом на відстрочку) якщо він з імовірністю 100% скористається нею вже частині і спишеться зі служби як багатодітний батько чи по тому ж догляду чи ще по якій причині, при чому рапорт напише в 1й же день перебування на полігоні? щоб тцк виконати план, а там вже все інше побую? напуркуа така робота тоді? яка її ефективність?
до речі, багатьох вкурвлює потреба що 3 місяці переоформлювати цю відстрочку, з витратам часу і нервів, тому і така ситуація.

Конкретный пример.
Мужик пошел в 2022 добровольцем, погиб при обороне Киева.
Был не оформленный в ЗСУ (как и многие в начале войны), потому выплат нет.
Осталась мать которой сейчас 82 года.
Кто догляне кто поможе?
Все эти отсрочки верх лицемерия со стороны властей.
Все так все.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 00:19

wild.tomcat

але сенс чіпати таку людину (з правом на відстрочку)

дивлячись що він , відчуваючи невразливість (помилково) там розказував.
Мене наприклад здивувало, що віталя в спілкуванні з ТЦК (в статусі махрового ухилянта, бо резерв не оновлював і нікуди не ходив) просто вийшов без проблем. Хоча він ідеальний кандидат на розкрутку. Може тому ще не бикував? Хоча може і грошей дав))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 00:20

  freeze написав:
  detroytred написав:хто б його тоді випустив з того РТЦК після перевірки?
Якщо не було і не мав.

Так Аннушка уже пролила масло, в смысле ребра сломались, тут уже не до мобилизации, с глаз долой, из сердца вон. Оставишь его в ТЦК будут точно большие проблемы и начальству в том числе. А так попробуй докажи, может вообще не оказаться свидетелей, что он сломал ребра в ТЦК, что скорее и произойдет.

пєрєгіби на мєстах (ЛАД в тємі)
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 00:22

  Hotab написав:wild.tomcat

але сенс чіпати таку людину (з правом на відстрочку)

дивлячись що він , відчуваючи невразливість (помилково) там розказував.
Мене наприклад здивувало, що віталя в спілкуванні з ТЦК (в статусі махрового ухилянта, бо резерв не оновлював і нікуди не ходив) просто вийшов без проблем. Хоча він ідеальний кандидат на розкрутку. Може тому ще не бикував? Хоча може і грошей дав))

А може, просто вигадав.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 00:27

  ЛАД написав:
  Hotab написав:wild.tomcat
але сенс чіпати таку людину (з правом на відстрочку)
дивлячись що він , відчуваючи невразливість (помилково) там розказував.
Мене наприклад здивувало, що віталя в спілкуванні з ТЦК (в статусі махрового ухилянта, бо резерв не оновлював і нікуди не ходив) просто вийшов без проблем. Хоча він ідеальний кандидат на розкрутку. Може тому ще не бикував? Хоча може і грошей дав))

А може, просто вигадав.

давайте обережно з такими припущеннями. бо тут все спілкування на довірі. й я наприклад нікому про себе доводити не буду, але й не бачу сенсу брехати.

а от ті, хто безпідставно когось звинувачує у брехні, - самі перші кандидати в брехуни. 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 00:28

  Hotab написав:wild.tomcat

але сенс чіпати таку людину (з правом на відстрочку)

дивлячись що він , відчуваючи невразливість (помилково) там розказував.
Мене наприклад здивувало, що віталя в спілкуванні з ТЦК (в статусі махрового ухилянта, бо резерв не оновлював і нікуди не ходив) просто вийшов без проблем. Хоча він ідеальний кандидат на розкрутку. Може тому ще не бикував? Хоча може і грошей дав))


так я не про конкретний випадок, а про сам факт "мав право, але не скористався". ну скористається вже в частині, то щось змінить? якщо умовний багатодітний батько (для прикладу) нічого не оформив, формально підлягає мобілізації, але він 100% вже оформить перебуваючи в частині і звільниться. результат роботи "мобілізаційників" не те що нульовий, а ще й і відємний, бо на такого дємбєля "бійця" ще й будуть витрачені ресурси (кошти, час і т.д.)
wild.tomcat
 
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