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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1218012181121821218312184>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 00:29

  Shaman написав:ти надто перебільшуєш про здатен витримати БУДЬ-ЯКІ травм
способен не равно перенесёт. Во первых что такое нейропластичность хорошо гуглится, даже если половина мозга отключена/заблокирована (что не только результат псих.травмы , есть ещё и ряд.болезней влияющих на мозг и даже аллергических реакций например на глютен) другая половина со временем много чего компенсирует. В народе говорят "перерастёт". Истина не новая и уже доказанная.

Во вторых, это сейчас детство беззаботное, а в средние века или тысячи лет назад ребенок был мегауязвим, телесные наказания, непосильный труд, драки с более старшими детьми, случайные травмы (коса/топор, молоток, оружие). Сколько детей выросли без родителей, в условиях голода и других лишений. Неужели все они стали травмированными или маньяками/преступниками? Даже сейчас сирот немалое количество. Но основные преступления совершают далеко не сироты. Я работал с сиротами разных возрастов, абсолютно адекватные люди, только со своими представлениями о добре и зле. А казалось бы такая травма... потеря родителей, они из депрессий вылазить не должны. И ненавидеть всех вокруг. Но топовые ненавистники это люди с комплексами, половину которых привили родители своим "ты должен то", "ты должен это"

вот тебе табличка из которой видно какой возраст более уязвим к разного рода расстройства
Зображення

мне кажется этого достаточно, чтобы ты далее сам разобрался.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 27 січ, 2025 01:06, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 00:29

  ЛАД написав:
  UA написав:...........
Если бы не было сортового подхода (отсрочек, броней и пр.) при мобилизации, а Хотаба за шкирки в марте 2022 приволокли бы в окоп, а не дали сбежать в Румынию, ты бы удивился монолитности мнения местной публики по любому вопросу.
Кварталовцы просрали страну своим уровнем управления.

Отсрочки и бронь были всегда, даже в 1941.

Бронь работники оборонки конечно имели, но не отсрочки.
Отсрочка, это изобретение Зе с целью проиграть войну.
Сколько в могучей украинской оборонке задействовано специалистов?
Вряди больше нескольких тысяч.
90% ментов при той войне прошли фронт.
Сейчас ментов берегут для подавления народа.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 00:34

  ЛАД написав:
  Hotab написав:wild.tomcat

але сенс чіпати таку людину (з правом на відстрочку)

дивлячись що він , відчуваючи невразливість (помилково) там розказував.
Мене наприклад здивувало, що віталя в спілкуванні з ТЦК (в статусі махрового ухилянта, бо резерв не оновлював і нікуди не ходив) просто вийшов без проблем. Хоча він ідеальний кандидат на розкрутку. Може тому ще не бикував? Хоча може і грошей дав))

А може, просто вигадав.

а може щось погане задумав, а може дулю в кишені тримав, а може не дулю, а гранату
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 00:37

  UA написав:
  ЛАД написав:Отсрочки и бронь были всегда, даже в 1941.

Бронь работники оборонки конечно имели, но не отсрочки.
Отсрочка, это изобретение Зе с целью проиграть войну.
Сколько в могучей украинской оборонке задействовано специалистов?
Вряди больше нескольких тысяч.
90% ментов при той войне прошли фронт.
Сейчас ментов берегут для подавления народа.

оце загнув 90% НКВС на фронті. хіба що як загороджувальні загони :D

ти трохи не розумієш, що таке 90% в масштабі держави. от з Гулагу реально багато людей погнали на фронт - й поклали там, але теж не 90%.

й головне - зараз в сучасній Україні менти для придушення народу, а в 40х роках це було непотрібно, всі ідейні... що там про високий IQ?..
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 00:37

  Hotab написав:UA

а Хотаба за шкирки в марте 2022 приволокли бы в окоп, а не дали сбежать в Румынию,


Це у нас мусоридлам , з візуанальними контактами, вже надали повноваження визначати, чи пілотам юзати захіідну техніку (включно з регламентами в Європі) , чи в окопі сидіти?)))
А ти обісцяне чмо з дубінкою на вишці в тюрмі не багато для себе вирішило?))
Твоє місце визначив абирвал: всі вчорашні мусора мають бути на фронті. Ти гнида чому ні дня не воювало за 11 років?)) Тебе за шкірки відвести в окоп? Так я легко))

Хотаб, окоп не в Румынии.
Ты ближе чем на 500 км линии фронта не приближался, из соображений личной безопасности.
Окоп для Хотаба это как дихлофос от таракана. Бежит не оглядываясь.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 00:39

  wild.tomcat написав:
  Hotab написав:wild.tomcat
але сенс чіпати таку людину (з правом на відстрочку)
дивлячись що він , відчуваючи невразливість (помилково) там розказував.
Мене наприклад здивувало, що віталя в спілкуванні з ТЦК (в статусі махрового ухилянта, бо резерв не оновлював і нікуди не ходив) просто вийшов без проблем. Хоча він ідеальний кандидат на розкрутку. Може тому ще не бикував? Хоча може і грошей дав))

так я не про конкретний випадок, а про сам факт "мав право, але не скористався". ну скористається вже в частині, то щось змінить? якщо умовний багатодітний батько (для прикладу) нічого не оформив, формально підлягає мобілізації, але він 100% вже оформить перебуваючи в частині і звільниться. результат роботи "мобілізаційників" не те що нульовий, а ще й і відємний, бо на такого дємбєля "бійця" ще й будуть витрачені ресурси (кошти, час і т.д.)

а оце яскравий приклад "ефективності" державної структури. саме так, ТЦК має виконати план, йому лише про це звітувати. що там буде витрачено, час, те що людину все одно демобілізують потім - це вже питання інших служб...
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 00:40

  Hotab написав:Мене наприклад здивувало, що віталя в спілкуванні з ТЦК (в статусі махрового ухилянта, бо резерв не оновлював і нікуди не ходив) просто вийшов без проблем. Хоча він ідеальний кандидат на розкрутку. Може тому ще не бикував? Хоча може і грошей дав))
преимущество маленького городка, я много кого знаю, меня много кто знает. Один телефонный звонок и тцкашники уже разговаривают со мной на другую тему. Быковать не нужно нигде и никогда, лучше включить дурачка что не знаю ни про какой резерв, новости не читаю.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 27 січ, 2025 00:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 00:43

  UA написав:
Хотаб, окоп не в Румынии.
Ты ближе чем на 500 км линии фронта не приближался, из соображений личной безопасности.
Окоп для Хотаба это как дихлофос от таракана. Бежит не оглядываясь.


А ему личные оскорбления сходят с рук,потому что он вийськовий и не здержав гниву,или тут всем можно прямо оскорблять друг-друга?
Просто интересуюсь.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 00:44

Можливо все - було б лише бажання!©

  ЛАД написав:
  Успіх написав:...........
Але в мене була б і нормальна мобілізація!
Як і нормальна ротація!
Як і нормальна дембілізація!!!
Чіткі терміни/контракти і т.п.

В мене було б чітко - "як всі, то всі!"©

А вот это вряд ли.

Наприклад:
1. А чому "на початках"(коли люди ломились самі в тцк) не набирати ВСІХ людей, тренувати їх 2-3міс і... відпускати їх додому з підписаним контрактом/зобов'язанням, що "по першому дзвінку з'явитись в тцк"(якщо не явиться, то є вже всі дані, де проживає/де працює і т.д.)
2. Відповідно, з п1. був би великий резерв підготовлених, що дозволяло би почати проводити через рік ДЕмобілізацію! Малими порціями...
По 7-10тис/на міс.
3. Виплати - НЕ врізати, а піхоті - то і збільшити на х2!

Тож, можливо все - було б лише БАЖАННЯ!!!©
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 00:47

  Shaman написав:
  UA написав:
  ЛАД написав:Отсрочки и бронь были всегда, даже в 1941.

Бронь работники оборонки конечно имели, но не отсрочки.
Отсрочка, это изобретение Зе с целью проиграть войну.
Сколько в могучей украинской оборонке задействовано специалистов?
Вряди больше нескольких тысяч.
90% ментов при той войне прошли фронт.
Сейчас ментов берегут для подавления народа.

оце загнув 90% НКВС на фронті. хіба що як загороджувальні загони :D

ти трохи не розумієш, що таке 90% в масштабі держави. от з Гулагу реально багато людей погнали на фронт - й поклали там, але теж не 90%.

й головне - зараз в сучасній Україні менти для придушення народу, а в 40х роках це було непотрібно, всі ідейні... що там про високий IQ?..

К 1943 году в милиции личный состав обновился на 90-97 процентов, причем за счет прежде всего людей, не годных к строевой службе.
Это все открытые источники.
С IQ у тебя много лет стабильность :mrgreen:
ПС
Виталя за последние 5 лет сильно прогрессировал.
Раньше тоже удивлял на ветке про недвижимость, но он обучаемый.
А ты нет.
UA
 
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