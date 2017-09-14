Shaman написав:ти надто перебільшуєш про здатен витримати БУДЬ-ЯКІ травм
способен не равно перенесёт. Во первых что такое нейропластичность хорошо гуглится, даже если половина мозга отключена/заблокирована (что не только результат псих.травмы , есть ещё и ряд.болезней влияющих на мозг и даже аллергических реакций например на глютен) другая половина со временем много чего компенсирует. В народе говорят "перерастёт". Истина не новая и уже доказанная.
Во вторых, это сейчас детство беззаботное, а в средние века или тысячи лет назад ребенок был мегауязвим, телесные наказания, непосильный труд, драки с более старшими детьми, случайные травмы (коса/топор, молоток, оружие). Сколько детей выросли без родителей, в условиях голода и других лишений. Неужели все они стали травмированными или маньяками/преступниками? Даже сейчас сирот немалое количество. Но основные преступления совершают далеко не сироты. Я работал с сиротами разных возрастов, абсолютно адекватные люди, только со своими представлениями о добре и зле. А казалось бы такая травма... потеря родителей, они из депрессий вылазить не должны. И ненавидеть всех вокруг. Но топовые ненавистники это люди с комплексами, половину которых привили родители своим "ты должен то", "ты должен это"
вот тебе табличка из которой видно какой возраст более уязвим к разного рода расстройства
мне кажется этого достаточно, чтобы ты далее сам разобрался.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 27 січ, 2025 01:06, всього редагувалось 3 разів.
UA написав:........... Если бы не было сортового подхода (отсрочек, броней и пр.) при мобилизации, а Хотаба за шкирки в марте 2022 приволокли бы в окоп, а не дали сбежать в Румынию, ты бы удивился монолитности мнения местной публики по любому вопросу. Кварталовцы просрали страну своим уровнем управления.
Отсрочки и бронь были всегда, даже в 1941.
Бронь работники оборонки конечно имели, но не отсрочки. Отсрочка, это изобретение Зе с целью проиграть войну. Сколько в могучей украинской оборонке задействовано специалистов? Вряди больше нескольких тысяч. 90% ментов при той войне прошли фронт. Сейчас ментов берегут для подавления народа.
але сенс чіпати таку людину (з правом на відстрочку)
дивлячись що він , відчуваючи невразливість (помилково) там розказував. Мене наприклад здивувало, що віталя в спілкуванні з ТЦК (в статусі махрового ухилянта, бо резерв не оновлював і нікуди не ходив) просто вийшов без проблем. Хоча він ідеальний кандидат на розкрутку. Може тому ще не бикував? Хоча може і грошей дав))
А може, просто вигадав.
а може щось погане задумав, а може дулю в кишені тримав, а може не дулю, а гранату
ЛАД написав:Отсрочки и бронь были всегда, даже в 1941.
Бронь работники оборонки конечно имели, но не отсрочки. Отсрочка, это изобретение Зе с целью проиграть войну. Сколько в могучей украинской оборонке задействовано специалистов? Вряди больше нескольких тысяч. 90% ментов при той войне прошли фронт. Сейчас ментов берегут для подавления народа.
оце загнув 90% НКВС на фронті. хіба що як загороджувальні загони
ти трохи не розумієш, що таке 90% в масштабі держави. от з Гулагу реально багато людей погнали на фронт - й поклали там, але теж не 90%.
й головне - зараз в сучасній Україні менти для придушення народу, а в 40х роках це було непотрібно, всі ідейні... що там про високий IQ?..
а Хотаба за шкирки в марте 2022 приволокли бы в окоп, а не дали сбежать в Румынию,
Це у нас мусоридлам , з візуанальними контактами, вже надали повноваження визначати, чи пілотам юзати захіідну техніку (включно з регламентами в Європі) , чи в окопі сидіти?))) А ти обісцяне чмо з дубінкою на вишці в тюрмі не багато для себе вирішило?)) Твоє місце визначив абирвал: всі вчорашні мусора мають бути на фронті. Ти гнида чому ні дня не воювало за 11 років?)) Тебе за шкірки відвести в окоп? Так я легко))
Хотаб, окоп не в Румынии. Ты ближе чем на 500 км линии фронта не приближался, из соображений личной безопасности. Окоп для Хотаба это как дихлофос от таракана. Бежит не оглядываясь.
але сенс чіпати таку людину (з правом на відстрочку)
дивлячись що він , відчуваючи невразливість (помилково) там розказував. Мене наприклад здивувало, що віталя в спілкуванні з ТЦК (в статусі махрового ухилянта, бо резерв не оновлював і нікуди не ходив) просто вийшов без проблем. Хоча він ідеальний кандидат на розкрутку. Може тому ще не бикував? Хоча може і грошей дав))
так я не про конкретний випадок, а про сам факт "мав право, але не скористався". ну скористається вже в частині, то щось змінить? якщо умовний багатодітний батько (для прикладу) нічого не оформив, формально підлягає мобілізації, але він 100% вже оформить перебуваючи в частині і звільниться. результат роботи "мобілізаційників" не те що нульовий, а ще й і відємний, бо на такого дємбєля "бійця" ще й будуть витрачені ресурси (кошти, час і т.д.)
а оце яскравий приклад "ефективності" державної структури. саме так, ТЦК має виконати план, йому лише про це звітувати. що там буде витрачено, час, те що людину все одно демобілізують потім - це вже питання інших служб...
Hotab написав:Мене наприклад здивувало, що віталя в спілкуванні з ТЦК (в статусі махрового ухилянта, бо резерв не оновлював і нікуди не ходив) просто вийшов без проблем. Хоча він ідеальний кандидат на розкрутку. Може тому ще не бикував? Хоча може і грошей дав))
преимущество маленького городка, я много кого знаю, меня много кто знает. Один телефонный звонок и тцкашники уже разговаривают со мной на другую тему. Быковать не нужно нигде и никогда, лучше включить дурачка что не знаю ни про какой резерв, новости не читаю.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 27 січ, 2025 00:43, всього редагувалось 1 раз.
Наприклад: 1. А чому "на початках"(коли люди ломились самі в тцк) не набирати ВСІХ людей, тренувати їх 2-3міс і... відпускати їх додому з підписаним контрактом/зобов'язанням, що "по першому дзвінку з'явитись в тцк"(якщо не явиться, то є вже всі дані, де проживає/де працює і т.д.) 2. Відповідно, з п1. був би великий резерв підготовлених, що дозволяло би почати проводити через рік ДЕмобілізацію! Малими порціями... По 7-10тис/на міс. 3. Виплати - НЕ врізати, а піхоті - то і збільшити на х2!
ЛАД написав:Отсрочки и бронь были всегда, даже в 1941.
Бронь работники оборонки конечно имели, но не отсрочки. Отсрочка, это изобретение Зе с целью проиграть войну. Сколько в могучей украинской оборонке задействовано специалистов? Вряди больше нескольких тысяч. 90% ментов при той войне прошли фронт. Сейчас ментов берегут для подавления народа.
оце загнув 90% НКВС на фронті. хіба що як загороджувальні загони
ти трохи не розумієш, що таке 90% в масштабі держави. от з Гулагу реально багато людей погнали на фронт - й поклали там, але теж не 90%.
й головне - зараз в сучасній Україні менти для придушення народу, а в 40х роках це було непотрібно, всі ідейні... що там про високий IQ?..
К 1943 году в милиции личный состав обновился на 90-97 процентов, причем за счет прежде всего людей, не годных к строевой службе. Это все открытые источники. С IQ у тебя много лет стабильность ПС Виталя за последние 5 лет сильно прогрессировал. Раньше тоже удивлял на ветке про недвижимость, но он обучаемый. А ты нет.