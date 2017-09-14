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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12181121821218312184>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 00:53

  Господар Вельзевула написав:А ему личные оскорбления сходят с рук,потому что он вийськовий и не здержав гниву,или тут всем можно прямо оскорблять друг-друга?
Просто интересуюсь.
да всем сходят с рук. Это раньше в 2019 за легкое даже полушуточное оскобление сразу шёл бан. Недавно я предлагал хотя бы на половые темы друг друга не оскорблять.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 00:55

  Господар Вельзевула написав:
  UA написав:
Хотаб, окоп не в Румынии.
Ты ближе чем на 500 км линии фронта не приближался, из соображений личной безопасности.
Окоп для Хотаба это как дихлофос от таракана. Бежит не оглядываясь.


А ему личные оскорбления сходят с рук,потому что он вийськовий и не здержав гниву,или тут всем можно прямо оскорблять друг-друга?
Просто интересуюсь.

У Хотаба ориентация подлежащая защите. Социальная инклюзия и тд.
Если комиссия состоящая из чернокожих лесбиянок от демпартии США приедет на файнес уа, модерация предъявят посты Хотаба. Он гей и мы его потому не щемим, а другим у нас так писать нельзя.
Мысли про любовь Фейлиса к Хотабу гоню прочь.
Фейлис, это же неправда?
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 00:56

Отакі сьогодні підстаркуваті поізносівшися літуни))

  UA написав:Хотаб, окоп не в Румынии.
Ты ближе чем на 500 км линии фронта не приближался, из соображений личной безопасности.
Окоп для Хотаба это как дихлофос от таракана. Бежит не оглядываясь.
Що ж ви так літуна-пердуна розмазали по гвинту? :mrgreen:
От він як прочитає, та як заб'є стрілку :mrgreen: - але скаже, щоб ви самі приїхали до нього на стрілку за 300км :mrgreen: ну щоб йому далеко не їздити/ходити, а так спуститись з орендованої квартири в домашніх тапках і як дати вам підсрачника :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 00:58

ета5!))

  UA написав:
  Господар Вельзевула написав:
  UA написав:
Хотаб, окоп не в Румынии.
Ты ближе чем на 500 км линии фронта не приближался, из соображений личной безопасности.
Окоп для Хотаба это как дихлофос от таракана. Бежит не оглядываясь.


А ему личные оскорбления сходят с рук,потому что он вийськовий и не здержав гниву,или тут всем можно прямо оскорблять друг-друга?
Просто интересуюсь.

У Хотаба ориентация подлежащая защите. Социальная инклюзия и тд.
Если комиссия состоящая из чернокожих лесбиянок от демпартии США приедет на файнес уа, модерация предъявят посты Хотаба. Он гей и мы его потому не щемим, а другим у нас так писать нельзя.
Мысли про любовь Фейлиса к Хотабу гоню прочь.
Фейлис, это же неправда?
Ааааааааааааа - кричу!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 01:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:Быковать не нужно нигде и никогда, лучше включить дурачка что не знаю ни про какой резерв, новости не читаю.
:lol: :lol: :lol:
На форумі теж "влючити дурачка" - краще, ніж щось комусь доказувати!
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 01:03

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:Быковать не нужно нигде и никогда, лучше включить дурачка что не знаю ни про какой резерв, новости не читаю.
:lol: :lol: :lol:
На форумі теж "влючити дурачка" - краще, ніж щось комусь доказувати!

это 100% но форум читают (или могут почитать) ещё другие люди, поэтому я что то доказываю скорее для них.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 01:04

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:Быковать не нужно нигде и никогда, лучше включить дурачка что не знаю ни про какой резерв, новости не читаю.
:lol: :lol: :lol:
На форумі теж "влючити дурачка" - краще, ніж щось комусь доказувати!

Люди не меняются.
Точка сидения определяет точку зрения.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 01:04

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Мене наприклад здивувало, що віталя в спілкуванні з ТЦК (в статусі махрового ухилянта, бо резерв не оновлював і нікуди не ходив) просто вийшов без проблем. Хоча він ідеальний кандидат на розкрутку. Може тому ще не бикував? Хоча може і грошей дав))
преимущество маленького городка, я много кого знаю, меня много кто знает. Один телефонный звонок и тцкашники уже разговаривают со мной на другую тему. Быковать не нужно нигде и никогда, лучше включить дурачка что не знаю ни про какой резерв, новости не читаю.

Для усіх ТЦКашників ви відомий персонаж? На рахунок військового квитка відповідь виділена у тексті? :shock:
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 01:08

  UA написав:
  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:Быковать не нужно нигде и никогда, лучше включить дурачка что не знаю ни про какой резерв, новости не читаю.
:lol: :lol: :lol:
На форумі теж "влючити дурачка" - краще, ніж щось комусь доказувати!

Люди не меняются.
Точка сидения определяет точку зрения.

так и должно быть, кому то хорошо и он кричит что всё что происходит - правильно.
  Water написав:Для усіх ТЦКашників ви відомий персонаж? На рахунок військового квитка відповідь виділена у тексті?
ты задрачиваешь. Я не знаю ни одного тцкашника, но знаю мэра и многих уважаемых людей, некоторым могу позвонить даже ночью, если пожар.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 27 січ, 2025 01:10, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 01:08

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:Быковать не нужно нигде и никогда, лучше включить дурачка что не знаю ни про какой резерв, новости не читаю.
:lol: :lol: :lol:
На форумі теж "влючити дурачка" - краще, ніж щось комусь доказувати!

головне, не захоплюватися - а то багато хто вмикає дурника по життю...
Shaman
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