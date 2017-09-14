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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 27 січ, 2025 00:53
Господар Вельзевула написав:
А ему личные оскорбления сходят с рук,потому что он вийськовий и не здержав гниву,или тут всем можно прямо оскорблять друг-друга?
Просто интересуюсь.
да всем сходят с рук. Это раньше в 2019 за легкое даже полушуточное оскобление сразу шёл бан. Недавно я предлагал хотя бы на половые темы друг друга не оскорблять.
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Додано: Пон 27 січ, 2025 00:55
Господар Вельзевула написав: UA написав:
Хотаб, окоп не в Румынии.
Ты ближе чем на 500 км линии фронта не приближался, из соображений личной безопасности.
Окоп для Хотаба это как дихлофос от таракана. Бежит не оглядываясь.
А ему личные оскорбления сходят с рук,потому что он вийськовий и не здержав гниву,или тут всем можно прямо оскорблять друг-друга?
Просто интересуюсь.
У Хотаба ориентация подлежащая защите. Социальная инклюзия и тд.
Если комиссия состоящая из чернокожих лесбиянок от демпартии США приедет на файнес уа, модерация предъявят посты Хотаба. Он гей и мы его потому не щемим, а другим у нас так писать нельзя.
Мысли про любовь Фейлиса к Хотабу гоню прочь.
Фейлис, это же неправда?
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Додано: Пон 27 січ, 2025 00:56
UA написав:
Хотаб, окоп не в Румынии.
Ты ближе чем на 500 км линии фронта не приближался, из соображений личной безопасности.
Окоп для Хотаба это как дихлофос от таракана. Бежит не оглядываясь.
Що ж ви так літуна-пердуна розмазали по гвинту?
От він як прочитає, та як заб'є стрілку
- але скаже, щоб ви самі приїхали до нього на стрілку за 300км
ну щоб йому далеко не їздити/ходити, а так спуститись з орендованої квартири в домашніх тапках і як дати вам підсрачника
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Додано: Пон 27 січ, 2025 00:58
UA написав: Господар Вельзевула написав: UA написав:
Хотаб, окоп не в Румынии.
Ты ближе чем на 500 км линии фронта не приближался, из соображений личной безопасности.
Окоп для Хотаба это как дихлофос от таракана. Бежит не оглядываясь.
А ему личные оскорбления сходят с рук,потому что он вийськовий и не здержав гниву,или тут всем можно прямо оскорблять друг-друга?
Просто интересуюсь.
У Хотаба ориентация подлежащая защите. Социальная инклюзия и тд.
Если комиссия состоящая из чернокожих лесбиянок от демпартии США приедет на файнес уа, модерация предъявят посты Хотаба. Он гей и мы его потому не щемим, а другим у нас так писать нельзя.
Мысли про любовь Фейлиса к Хотабу гоню прочь.
Фейлис, это же неправда?
Ааааааааааааа - кричу!!!
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Додано: Пон 27 січ, 2025 01:01
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Додано: Пон 27 січ, 2025 01:03
это 100% но форум читают (или могут почитать) ещё другие люди, поэтому я что то доказываю скорее для них.
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Wirująświatła
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Додано: Пон 27 січ, 2025 01:04
Люди не меняются.
Точка сидения определяет точку зрения.
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UA
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Додано: Пон 27 січ, 2025 01:04
Wirująświatła написав: Hotab написав:
Мене наприклад здивувало, що віталя в спілкуванні з ТЦК (в статусі махрового ухилянта, бо резерв не оновлював і нікуди не ходив) просто вийшов без проблем. Хоча він ідеальний кандидат на розкрутку. Може тому ще не бикував? Хоча може і грошей дав))
преимущество маленького городка, я много кого знаю, меня много кто знает. Один телефонный звонок и тцкашники уже разговаривают со мной на другую тему. Быковать не нужно нигде и никогда, лучше включить дурачка что не знаю ни про какой резерв, новости не читаю
.
Для усіх ТЦКашників ви відомий персонаж? На рахунок військового квитка відповідь виділена у тексті?
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Додано: Пон 27 січ, 2025 01:08
UA написав:
Люди не меняются.
Точка сидения определяет точку зрения.
так и должно быть, кому то хорошо и он кричит что всё что происходит - правильно.
Water написав:
Для усіх ТЦКашників ви відомий персонаж? На рахунок військового квитка відповідь виділена у тексті?
ты задрачиваешь. Я не знаю ни одного тцкашника, но знаю мэра и многих уважаемых людей, некоторым могу позвонить даже ночью, если пожар.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 27 січ, 2025 01:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 січ, 2025 01:08
головне, не захоплюватися - а то багато хто вмикає дурника по життю...
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