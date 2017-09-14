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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12181121821218312184

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 01:11

  Господар Вельзевула написав:
  UA написав:Хотаб, окоп не в Румынии.
Ты ближе чем на 500 км линии фронта не приближался, из соображений личной безопасности.
Окоп для Хотаба это как дихлофос от таракана. Бежит не оглядываясь.

А ему личные оскорбления сходят с рук,потому что он вийськовий и не здержав гниву,или тут всем можно прямо оскорблять друг-друга?
Просто интересуюсь.

після всього того лайна, що ти тут пишеш, то образи на твою адресу - це звичайна реакція адекватної людини на щось бридке :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 01:16

  UA написав:
  Shaman написав:
  UA написав:Бронь работники оборонки конечно имели, но не отсрочки.
Отсрочка, это изобретение Зе с целью проиграть войну.
Сколько в могучей украинской оборонке задействовано специалистов?
Вряди больше нескольких тысяч.
90% ментов при той войне прошли фронт.
Сейчас ментов берегут для подавления народа.

оце загнув 90% НКВС на фронті. хіба що як загороджувальні загони :D

ти трохи не розумієш, що таке 90% в масштабі держави. от з Гулагу реально багато людей погнали на фронт - й поклали там, але теж не 90%.

й головне - зараз в сучасній Україні менти для придушення народу, а в 40х роках це було непотрібно, всі ідейні... що там про високий IQ?..

К 1943 году в милиции личный состав обновился на 90-97 процентов, причем за счет прежде всего людей, не годных к строевой службе.
Это все открытые источники.
С IQ у тебя много лет стабильность :mrgreen:
ПС
Виталя за последние 5 лет сильно прогрессировал.
Раньше тоже удивлял на ветке про недвижимость, но он обучаемый.
А ты нет.

в 37-38 роках склад НКВС здається теж оновився на 90%, але це не означає, що 90% потрапило на фронт.

можеш намагатися накидати на мене далі, але тут ти помиляєшся. я вже не лише вчусь, але й вчу. а от ти що під час роботи не вчився (хоча ні - як розвести лоха на гроші постійно щось нове вигадував), й зараз ні. 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 01:18

  Wirująświatła написав:
  Water написав:Для усіх ТЦКашників ви відомий персонаж? На рахунок військового квитка відповідь виділена у тексті?
ты задрачиваешь. Я не знаю ни одного тцкашника, но знаю мэра и многих уважаемых людей, некоторым могу позвонить даже ночью, если пожар.

Того, який зараз під слідством? Так його усі знають.
У вас у будинку була пожежа, сусід викликав пожежників, приїхали менти та ТЦК, але тільки мер під слідством допоміг пожежу загасити?
На питання ТЦК резерву немає, новин не читаю. Так?
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 01:23

  Успіх написав:Так наче вже прийняли закон, що виплачувати будуть 2 з лишком лями?

Це грошова допомога виплачується сім’ї загиблого захисника/захисниці України, які не мали статусу військовослужбовця. Постанова КМУ від 24.09.2024 N1090 регулює питання виплату за загибель членів добровольчих формувань, правоохоронних органів і тд, які не виконували бойові завдання у складі бойових підрозділів в зоні бойових дій. Розмір виплати 750 прожиткових мінімуміви (2 млн 271 тисяч гривень).
dr_bastm
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 01:28

🍁 Трагікомедія у чотирьох актах.

✔️ Акт перший. Президент Колумбії у жорсткій формі заявив про заборону давати дозвіл на посадку літаків, якими повертають у країну нелегальних мігрантів з США.

✔️ Акт другий. Трамп повідомив, що Вашингтон вводить мита у 25% на всі товари з Колумбії та санкції проти Боготи за відмову прийняти депортованих мігрантів.

✔️ Акт третій. Цього Трампу здалось мало і він оголосив про заборону в'їзду в США для колумбійських чиновників, а головне - членів їх сімей. До того ж, на кордоні вводиться посилена перевірка для всіх громадян Колумбії а мита збільшать до 50%. Трамп назвав ці санкції "лише початком".

✔️ Акт четвертий. Колумбія здалася за 49 хвилин. Президент цієї країни запропонував відправити власний президентський літак для репатріації депортованих із США.

Завіса. (С)


Красавчег! Верю в Трампа! Трамп приди и спаси нас нас от идолища зеленого и паганого!
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 01:36

  wild.tomcat написав:
  freeze написав:По поводу права на отсрочку и наличие оформленной отсрочки. Это как говорится две большие разницы. Если у человека есть право на отсрочку, но он ее не оформил, как скажет любой адвокат, это фактически молчаливое согласие на свою мобилизацию. С чего начался вчерашний случай в Одессе, человек начал довольно агрессивно шуметь, не имеете права у меня жена инвалид, у меня теща инвалид. И что, а где отсрочка, не воспользовался правом на отсрочку, и кто тебе доктор. Показал отсрочку, поехал домой.
Ребра ломать это очень плохо, лишат премии, но как обычно обе стороны наверняка не говорят всей правды.


нехай формально це так і є. але сенс чіпати таку людину (з правом на відстрочку) якщо він з імовірністю 100% скористається нею вже частині і спишеться зі служби як багатодітний батько чи по тому ж догляду чи ще по якій причині, при чому рапорт напише в 1й же день перебування на полігоні? щоб тцк виконати план, а там вже все інше побую? напуркуа така робота тоді? яка її ефективність?
до речі, багатьох вкурвлює потреба що 3 місяці переоформлювати цю відстрочку, з витратам часу і нервів, тому і така ситуація.


Останній раз знайомий оформив відстрочку на 9 днів. Чекав відповідно 2.5 місяці
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