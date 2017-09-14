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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 27 січ, 2025 01:08
головне, не захоплюватися - а то багато хто вмикає дурника по життю...
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Додано: Пон 27 січ, 2025 01:11
Господар Вельзевула написав: UA написав:
Хотаб, окоп не в Румынии.
Ты ближе чем на 500 км линии фронта не приближался, из соображений личной безопасности.
Окоп для Хотаба это как дихлофос от таракана. Бежит не оглядываясь.
А ему личные оскорбления сходят с рук,потому что он вийськовий и не здержав гниву,или тут всем можно прямо оскорблять друг-друга?
Просто интересуюсь.
після всього того лайна, що ти тут пишеш, то образи на твою адресу - це звичайна реакція адекватної людини на щось бридке
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Додано: Пон 27 січ, 2025 01:16
UA написав: Shaman написав: UA написав:
Бронь работники оборонки конечно имели, но не отсрочки.
Отсрочка, это изобретение Зе с целью проиграть войну.
Сколько в могучей украинской оборонке задействовано специалистов?
Вряди больше нескольких тысяч.
90% ментов при той войне прошли фронт.
Сейчас ментов берегут для подавления народа.
оце загнув 90% НКВС на фронті. хіба що як загороджувальні загони
ти трохи не розумієш, що таке 90% в масштабі держави. от з Гулагу реально багато людей погнали на фронт - й поклали там, але теж не 90%.
й головне - зараз в сучасній Україні менти для придушення народу, а в 40х роках це було непотрібно, всі ідейні... що там про високий IQ?..
К 1943 году в милиции личный состав обновился на 90-97 процентов, причем за счет прежде всего людей, не годных к строевой службе.
Это все открытые источники.
С IQ у тебя много лет стабильность
ПС
Виталя за последние 5 лет сильно прогрессировал.
Раньше тоже удивлял на ветке про недвижимость, но он обучаемый.
А ты нет.
в 37-38 роках склад НКВС здається теж оновився на 90%, але це не означає, що 90% потрапило на фронт.
можеш намагатися накидати на мене далі, але тут ти помиляєшся. я вже не лише вчусь, але й вчу. а от ти що під час роботи не вчився (хоча ні - як розвести лоха на гроші постійно щось нове вигадував), й зараз ні.
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Додано: Пон 27 січ, 2025 01:18
Wirująświatła написав: Water написав:
Для усіх ТЦКашників ви відомий персонаж? На рахунок військового квитка відповідь виділена у тексті?
ты задрачиваешь. Я не знаю ни одного тцкашника, но знаю мэра и многих уважаемых людей, некоторым могу позвонить даже ночью, если пожар.
Того, який зараз під слідством? Так його усі знають.
У вас у будинку була пожежа, сусід викликав пожежників, приїхали менти та ТЦК, але тільки мер під слідством допоміг пожежу загасити?
На питання ТЦК резерву немає, новин не читаю. Так?
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Додано: Пон 27 січ, 2025 01:23
Успіх написав:
Так наче вже прийняли закон, що виплачувати будуть 2 з лишком лями?
Це грошова допомога виплачується сім’ї загиблого захисника/захисниці України, які не мали статусу військовослужбовця
. Постанова КМУ від 24.09.2024 N1090 регулює питання виплату за загибель членів добровольчих формувань, правоохоронних органів і тд, які не виконували бойові завдання у складі бойових підрозділів в зоні бойових дій.
Розмір виплати 750 прожиткових мінімуміви (2 млн 271 тисяч гривень).
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Додано: Пон 27 січ, 2025 01:28
🍁 Трагікомедія у чотирьох актах.
✔️ Акт перший. Президент Колумбії у жорсткій формі заявив про заборону давати дозвіл на посадку літаків, якими повертають у країну нелегальних мігрантів з США.
✔️ Акт другий. Трамп повідомив, що Вашингтон вводить мита у 25% на всі товари з Колумбії та санкції проти Боготи за відмову прийняти депортованих мігрантів.
✔️ Акт третій. Цього Трампу здалось мало і він оголосив про заборону в'їзду в США для колумбійських чиновників, а головне - членів їх сімей. До того ж, на кордоні вводиться посилена перевірка для всіх громадян Колумбії а мита збільшать до 50%. Трамп назвав ці санкції "лише початком".
✔️ Акт четвертий. Колумбія здалася за 49 хвилин. Президент цієї країни запропонував відправити власний президентський літак для репатріації депортованих із США.
Завіса. (С)
Красавчег! Верю в Трампа! Трамп приди и спаси нас нас от идолища зеленого и паганого!
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Додано: Пон 27 січ, 2025 01:36
wild.tomcat написав: freeze написав:
По поводу права на отсрочку и наличие оформленной отсрочки. Это как говорится две большие разницы. Если у человека есть право на отсрочку, но он ее не оформил, как скажет любой адвокат, это фактически молчаливое согласие на свою мобилизацию. С чего начался вчерашний случай в Одессе, человек начал довольно агрессивно шуметь, не имеете права у меня жена инвалид, у меня теща инвалид. И что, а где отсрочка, не воспользовался правом на отсрочку, и кто тебе доктор. Показал отсрочку, поехал домой.
Ребра ломать это очень плохо, лишат премии, но как обычно обе стороны наверняка не говорят всей правды.
нехай формально це так і є. але сенс чіпати таку людину (з правом на відстрочку) якщо він з імовірністю 100% скористається нею вже частині і спишеться зі служби як багатодітний батько чи по тому ж догляду чи ще по якій причині, при чому рапорт напише в 1й же день перебування на полігоні? щоб тцк виконати план, а там вже все інше побую? напуркуа така робота тоді? яка її ефективність?
до речі, багатьох вкурвлює потреба що 3 місяці переоформлювати цю відстрочку, з витратам часу і нервів, тому і така ситуація.
Останній раз знайомий оформив відстрочку на 9 днів. Чекав відповідно 2.5 місяці
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Додано: Пон 27 січ, 2025 03:11
Wirująświatła написав:
допускаете что события избиения тцкашниками 51 летнего гражданина не было?
Скорее всего ребра сломали, но как и зачем выяснено не будет, наказывать никто никого по итогу не будет, лишат премии. Из армии точно не уволят.
Но в целом за несколько лет в Одессе мобилизировали минимум несколько десятков тысяч человек, а сломанных ребра только два. Если брать соотношение по этому показателю, то оно практически идеально.
Если просто собрать в кучу тысячи мужчин и поселить их где-то в палатках, то будет множество проблем чисто статистически. Мы, когда в начале войны стояли вне зоны боевых действий, только успевали выгребать ЧП - кто-то умер от инсульта, кто-то застрелился, на кого-то бочка упала и умер, кто-то в дерево врезался и умер. На два поломанных ребра вообще бы не обратили внимания в масштабах проблем.
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Додано: Пон 27 січ, 2025 03:24
wild.tomcat написав:
нехай формально це так і є. але сенс чіпати таку людину (з правом на відстрочку) якщо він з імовірністю 100% скористається нею вже частині і спишеться зі служби як багатодітний батько чи по тому ж догляду чи ще по якій причині, при чому рапорт напише в 1й же день перебування на полігоні? щоб тцк виконати план, а там вже все інше побую? напуркуа така робота тоді? яка її ефективність?
до речі, багатьох вкурвлює потреба що 3 місяці переоформлювати цю відстрочку, з витратам часу і нервів, тому і така ситуація.
А вот тут интересная тема. Для многих станет откровением, что получить отсрочку от мобилизации на самом деле проще, чем уволиться из армии.
Например, отсрочку от мобилизации можно получить просто по наличию жены второй группы. А вот уволиться из армии можно только при наличии жены второй группы, требующей постоянного ухода. А это две огромный разницы, Успіх не даст соврать ))
У определенных студентов 25+ есть отсрочка от мобилизации, а вот основания для увольнения студент 25+ нет. То есть если такой студент не оформил отсрочку, да возможно не сообразил хотя бы заяву на отсрочку написать, и его повезли в часть, то судебная практика говорит, что бить боржоми уже поздно.
Есть и другие нюансы. Насколько я знаю в относительной безопасности в этом плане только инвалиды, даже не оформившие отсрочку, с ними реально не связываются, потому что увольнение по инвалидности самое быстрое, самое без проблемное.
Так что оформляйте отсрочки, у кого есть основания, ребра будут целые точно.
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Додано: Пон 27 січ, 2025 03:25
freeze написав:
Если просто собрать в кучу тысячи мужчин и поселить их где-то в палатках, то будет множество проблем чисто статистически. .
це не поясниш. )
Тут багато хто з парника. І не розуміє, що таке тисячі видьоргнутих з життя озлоблених дорослих дядьків.
І совєти придумують, що робити якщо тебе запхали в бусік?
Разнообразні од цитування конституції, звонків другу меру, до перцевих балончиків в салоні і вимазати все фекаліями)
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