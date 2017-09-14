головне, не захоплюватися - а то багато хто вмикає дурника по життю...
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Додано: Пон 27 січ, 2025 01:08
Додано: Пон 27 січ, 2025 01:11
після всього того лайна, що ти тут пишеш, то образи на твою адресу - це звичайна реакція адекватної людини на щось бридке
Додано: Пон 27 січ, 2025 01:16
в 37-38 роках склад НКВС здається теж оновився на 90%, але це не означає, що 90% потрапило на фронт.
можеш намагатися накидати на мене далі, але тут ти помиляєшся. я вже не лише вчусь, але й вчу. а от ти що під час роботи не вчився (хоча ні - як розвести лоха на гроші постійно щось нове вигадував), й зараз ні.
Додано: Пон 27 січ, 2025 01:18
Того, який зараз під слідством? Так його усі знають.
У вас у будинку була пожежа, сусід викликав пожежників, приїхали менти та ТЦК, але тільки мер під слідством допоміг пожежу загасити?
На питання ТЦК резерву немає, новин не читаю. Так?
Додано: Пон 27 січ, 2025 01:23
Це грошова допомога виплачується сім’ї загиблого захисника/захисниці України, які не мали статусу військовослужбовця. Постанова КМУ від 24.09.2024 N1090 регулює питання виплату за загибель членів добровольчих формувань, правоохоронних органів і тд, які не виконували бойові завдання у складі бойових підрозділів в зоні бойових дій. Розмір виплати 750 прожиткових мінімуміви (2 млн 271 тисяч гривень).
Додано: Пон 27 січ, 2025 01:28
🍁 Трагікомедія у чотирьох актах.
✔️ Акт перший. Президент Колумбії у жорсткій формі заявив про заборону давати дозвіл на посадку літаків, якими повертають у країну нелегальних мігрантів з США.
✔️ Акт другий. Трамп повідомив, що Вашингтон вводить мита у 25% на всі товари з Колумбії та санкції проти Боготи за відмову прийняти депортованих мігрантів.
✔️ Акт третій. Цього Трампу здалось мало і він оголосив про заборону в'їзду в США для колумбійських чиновників, а головне - членів їх сімей. До того ж, на кордоні вводиться посилена перевірка для всіх громадян Колумбії а мита збільшать до 50%. Трамп назвав ці санкції "лише початком".
✔️ Акт четвертий. Колумбія здалася за 49 хвилин. Президент цієї країни запропонував відправити власний президентський літак для репатріації депортованих із США.
Завіса. (С)
Красавчег! Верю в Трампа! Трамп приди и спаси нас нас от идолища зеленого и паганого!
Додано: Пон 27 січ, 2025 01:36
Останній раз знайомий оформив відстрочку на 9 днів. Чекав відповідно 2.5 місяці
Додано: Пон 27 січ, 2025 03:11
Скорее всего ребра сломали, но как и зачем выяснено не будет, наказывать никто никого по итогу не будет, лишат премии. Из армии точно не уволят.
Но в целом за несколько лет в Одессе мобилизировали минимум несколько десятков тысяч человек, а сломанных ребра только два. Если брать соотношение по этому показателю, то оно практически идеально.
Если просто собрать в кучу тысячи мужчин и поселить их где-то в палатках, то будет множество проблем чисто статистически. Мы, когда в начале войны стояли вне зоны боевых действий, только успевали выгребать ЧП - кто-то умер от инсульта, кто-то застрелился, на кого-то бочка упала и умер, кто-то в дерево врезался и умер. На два поломанных ребра вообще бы не обратили внимания в масштабах проблем.
Додано: Пон 27 січ, 2025 03:24
А вот тут интересная тема. Для многих станет откровением, что получить отсрочку от мобилизации на самом деле проще, чем уволиться из армии.
Например, отсрочку от мобилизации можно получить просто по наличию жены второй группы. А вот уволиться из армии можно только при наличии жены второй группы, требующей постоянного ухода. А это две огромный разницы, Успіх не даст соврать ))
У определенных студентов 25+ есть отсрочка от мобилизации, а вот основания для увольнения студент 25+ нет. То есть если такой студент не оформил отсрочку, да возможно не сообразил хотя бы заяву на отсрочку написать, и его повезли в часть, то судебная практика говорит, что пить боржоми уже поздно.
Есть и другие нюансы. Насколько я знаю в относительной безопасности в этом плане только инвалиды, даже не оформившие отсрочку, с ними реально не связываются, потому что увольнение по инвалидности самое быстрое, самое без проблемное.
Так что оформляйте отсрочки, у кого есть основания, ребра будут целые точно.
Там приняли постанову КМ недавно, что после 7.02 отсрочки будут выдаваться не на три месяца, а на срок действия оснований, то есть инвалидам на срок указанный в довидке про инвалидность, студентам 25+ то окончания учебного года и тд.
Мне сделали отсрочку бумажную за 7 дней, тоже до 7.02, но сказали в ТЦК не приходить больше, есть Резерв+, делаете два клика, и получаете продолжение отсрочки, и не надо нам делать нервы и так загруженность большая..
Востаннє редагувалось freeze в Пон 27 січ, 2025 03:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 27 січ, 2025 03:25
це не поясниш. )
Тут багато хто з парника. І не розуміє, що таке тисячі видьоргнутих з життя озлоблених дорослих дядьків.
І совєти придумують, що робити якщо тебе запхали в бусік?
Разнообразні од цитування конституції, звонків другу меру, до перцевих балончиків в салоні і вимазати все фекаліями)
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