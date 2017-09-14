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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 27 січ, 2025 03:35
Banderlog написав: freeze написав:
Если просто собрать в кучу тысячи мужчин и поселить их где-то в палатках, то будет множество проблем чисто статистически. .
це не поясниш. )
Тут багато хто з парника. І не розуміє, що таке тисячі видьоргнутих з життя озлоблених дорослих дядьків.
І совєти придумують, що робити якщо тебе запхали в бусік?
Разнообразні од цитування конституції, звонків другу меру, до перцевих балончиків в салоні і вимазати все фекаліями)
если тысяча мужиков в одном месте такая злая сила какого хера русня до сих пор тут делает, или вы злая сила только друг для друга? Это то что я говорил, что 90% проблем - от низкого iq и комплексов.
Сильный / умный человек использует их когда нужно, в т.ч. для РЕШЕНИЯ проблем, а не для их создания. Проблемы от глупости. У любого закрытого от внешнего мира сообщества появляются проблемы и формируется специфическая культура с правом сильного. Иллюзий что вы живёте в розовом раю нет.
freeze написав:
Мы, когда в начале войны стояли вне зоны боевых действий, только успевали выгребать ЧП - кто-то умер от инсульта, кто-то застрелился, на кого-то бочка упала и умер, кто-то в дерево врезался и умер. На два поломанных ребра вообще бы не обратили внимания в масштабах проблем.
если кто то умер по своей глупости или по состоянию здоровья это одно, а сломанные другому человеку
ребра это другое. Между ними нельзя ставить знак равенства, иначе дойдет до 2го фронта - с тылом.
блдь печально. И как это можно изменить? Это же в наших силах. И высшая математика не нужна. Нужно быть чуточку ответственнее, думать на 2 шага вперёд. Где инстинкт самосохранения... Я не изучал эти вопросы и профессионально мне интересно.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 27 січ, 2025 03:57, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 27 січ, 2025 03:50
konstantin kirovograd написав:
Из-за разрешённых властью действий тцк мы получим в будущем если война закончится а кацапы через несколько лет соберутся напасть концентрируя силы возле границ из страны ломануться все мужики 18-60 уже не будет как в 2022 когда ехали из-за рубежа добровольно на защиту страны.Все будут на старте на поготовове потому что в памяти будет то что сейчас происходит.
Чтоб ломануться надо что пункты пропуска были открыты
На законы и конституцию хер воши младорыговские уже положили, кто им помешает поставить заградотряды на подступах к кордону и даже из засад стрелять в спину подьезжающим к границе М18/60?
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Додано: Пон 27 січ, 2025 03:55
Wirująświatła написав:
если тысяча мужиков в одном месте такая злая сила какого хера русня до сих пор тут делает, или вы злая сила только друг для друга?
Не злая сила, а источник постоянных происшествий. Русня в плане проблем просто еще более забористая. Бухают похлеще. По данным разведки у нашего супротивника в зоне БД был случай, когда нажрались в хлам и 8 человек перестреляли у себя в блиндаже.
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Додано: Пон 27 січ, 2025 04:00
Wirująświatła написав:
если тысяча мужиков в одном месте такая злая сила какого хера русня до сих пор тут делает, или вы злая сила только друг для друга? Это то что я говорил, что 90% проблем - от низкого iq и комплексов.
Сильный / умный человек использует их когда нужно, в т.ч. для РЕШЕНИЯ проблем, а не для их создания. Проблемы от глупости. У любого закрытого от внешнего мира сообщества появляются
Віталій з того боку такі самі довбодятли
Сильно умні Ви кажете не такі? А звідкіля тут сильноумним взятись? )
Бусіками навезли?
Ото нащупайте яйса десь в мохнатих комочках і приходьте сюди, без Вашої кваліфікованої допомоги ніяк не виходить повисити iq і eq.
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Додано: Пон 27 січ, 2025 04:01
freeze написав:
Не злая сила, а источник постоянных происшествий
злая сила это как раз и есть источник постоянных происшествий, то есть сила направленная не туда. Не в то русло. То же бухло, хороший коньяк/вино по праздникам ещё понимаю. Но шмурдяк каждый день - только от безысходности.
Banderlog написав:
Бусіками навезли?
Ото нащупайте яйса десь в мохнатих комочках і приходьте сюди, без Вашої кваліфікованої допомоги ніяк не виходить повисити iq і eq
было бы вам по 12 лет я бы пошел. А после 14 человека хер переделаешь. С возрастом нейропластичность только уменьшается. Я себя Рэмбо не считаю и пределы своих возможностей знаю хорошо.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 27 січ, 2025 04:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 січ, 2025 04:02
Wirująświatła
Виталий, почитал я тут сегодняшние мысли одного вертокрылого "адвоката дьявола" по поводу недоубития одессита пиксельной титушнёй(зеками??? знаков различия нет, фио-нашивок на одежде нет,оружия зачастую тоже, собрали сброд, что не в усиленном режиме 10тку и выше мотает, и поставили цели, как известные в облцентрах лидеры спортшкол гопоте своей ставят перед рейдеским отжатием) и возникли вопросы - а не было ли у него подобной формы обучения в его вузе? Ну почти как на зоне-малолетке, но только с учётом того что там были "деды-малолетки" 18+? Короче классическая СА из фильмов типа "Делай-раз" и "Фанат" с обычным дрочиловом мяса, как в лагере не совсем строгого режима.
ВФЯ со своим "эти казлы мешают нам жить" вон и через 35 лет не смог забыть саою прописку стучанием чем то по лбу(а может и не только)
Востаннє редагувалось барабашов
в Пон 27 січ, 2025 04:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 січ, 2025 04:05
freeze написав: Wirująświatła написав:
если тысяча мужиков в одном месте такая злая сила какого хера русня до сих пор тут делает, или вы злая сила только друг для друга?
Не злая сила, а источник постоянных происшествий. Русня в плане проблем просто еще более забористая. Бухают похлеще. По данным разведки у нашего супротивника в зоне БД был случай, когда нажрались в хлам и 8 человек перестреляли у себя в блиндаже.
в нас один здався в полон. Зек. Застрілив напарника. Їх послали на позицію і дали пару банок тушняка і бутилку водки. А бутилка водки то і одному мало... то він помянув друга і пішов здаватись) Надо би його досліднику макак показати.
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Додано: Пон 27 січ, 2025 04:08
барабашов
мы пережёвываем последствия тоталитарной системы, которая сохранила свои рудименты во многих организациях, начиная с вуза, где студент полностью бесправный и злой декан может сделать с ним что угодно. В школе с учеником сделать ничего нельзя, потому что у него есть заступники - родители. Но там другое, зарегулированность. Учителя и ученики одинаково бесправны.
В цивилизованных странах психологическое насилие приравнено к физическому. У нас 1е абсолютно разрешено 2е - частично разрешено для тех кто старше по должности/рангу/сильнее.
Banderlog написав:
Надо би його досліднику макак показати.
я с идиотами не работаю) этим психиатры пусть занимаются.
макаки не идиоты и друг друга не перебивают даже если их находится 100 особей в одном вольере. Стычки возможны, но вживую я не видел ни одной. И реакция на людей у макаки хорошая. Если стая к вам привыкла, вы не агрессируете и не ворует пищу - вы почти свой. Ни у одного дикого зверя такой нейропластичности нет. Учитесь.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 27 січ, 2025 04:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 січ, 2025 04:18
Wirująświatła написав: freeze написав:
Не злая сила, а источник постоянных происшествий
злая сила это как раз и есть источник постоянных происшествий, то есть сила направленная не туда. Не в то русло. То же бухло, хороший коньяк/вино по праздникам ещё понимаю. Но шмурдяк каждый день - только от безысходности.
Banderlog написав:
Бусіками навезли?
Ото нащупайте яйса десь в мохнатих комочках і приходьте сюди, без Вашої кваліфікованої допомоги ніяк не виходить повисити iq і eq
было бы вам по 12 лет я бы пошел. А после 14 человека хер переделаешь. С возрастом нейропластичность только уменьшается. Я себя Рэмбо не считаю и пределы своих возможностей знаю хорошо.
так тут ніяк не ремби.) І навіть якщо хтось порівняно в кращій формі за Вас то не факт що надовго... Вон рембо freez під кінець служби взагалі інвалідом став. Наговорити можно багато з купою теорій красівих... но
Приміром тут на кп 3 запойних офіцера. Кожен за цей час задонатив на зсу по задувкам десь по півміліона.
Це тут, де люди відібрані.
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Додано: Пон 27 січ, 2025 04:26
Banderlog написав:
Приміром тут на кп 3 запойних офіцера. Кожен за цей час задонатив на зсу по задувкам десь по півміліона.
Це тут, де люди відібрані
конечно такие люди вызывают уважение, я бы поинтересовался их мотивацией. Мотивация самая интересная тема в психологии. Своей неожиданностью и энерго.потенциалом. например из ленивого бездаря (если найти что ему интересно) можно без особого труда сделать хорошего спеца в той области. Или с огромным трудом и нервами научить решать простенькие уравнения, которые он все равно потом решать не будет.
Эталон краснодипломника демотивирующий по своей сути. Зачем человеку красный диплом, если он может своими руками делать классную мебель или перебирать двигатели автомобиля? Но родители будут требовать получить высшее образование. А жена - престижную работу. Чтобы перед подругами не было стыдно, что муж делает табуретки.
Комплексы такая же сила как и мотивация, только с обратным вектором - деструктивным.
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