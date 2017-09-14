Додано: Пон 27 січ, 2025 03:35

Banderlog написав: freeze написав: Если просто собрать в кучу тысячи мужчин и поселить их где-то в палатках, то будет множество проблем чисто статистически. . Если просто собрать в кучу тысячи мужчин и поселить их где-то в палатках, то будет множество проблем чисто статистически. . це не поясниш. )

Тут багато хто з парника. І не розуміє, що таке тисячі видьоргнутих з життя озлоблених дорослих дядьків.

І совєти придумують, що робити якщо тебе запхали в бусік?

Разнообразні од цитування конституції, звонків другу меру, до перцевих балончиків в салоні і вимазати все фекаліями) це не поясниш. )Тут багато хто з парника. І не розуміє, що таке тисячі видьоргнутих з життя озлоблених дорослих дядьків.І совєти придумують, що робити якщо тебе запхали в бусік?Разнообразні од цитування конституції, звонків другу меру, до перцевих балончиків в салоні і вимазати все фекаліями)

freeze написав: Мы, когда в начале войны стояли вне зоны боевых действий, только успевали выгребать ЧП - кто-то умер от инсульта, кто-то застрелился, на кого-то бочка упала и умер, кто-то в дерево врезался и умер. На два поломанных ребра вообще бы не обратили внимания в масштабах проблем. Мы, когда в начале войны стояли вне зоны боевых действий, только успевали выгребать ЧП - кто-то умер от инсульта, кто-то застрелился, на кого-то бочка упала и умер, кто-то в дерево врезался и умер. На два поломанных ребра вообще бы не обратили внимания в масштабах проблем.

если тысяча мужиков в одном месте такая злая сила какого хера русня до сих пор тут делает, или вы злая сила только друг для друга? Это то что я говорил, что 90% проблем - от низкого iq и комплексов.Сильный / умный человек использует их когда нужно, в т.ч. для РЕШЕНИЯ проблем, а не для их создания. Проблемы от глупости. У любого закрытого от внешнего мира сообщества появляются проблемы и формируется специфическая культура с правом сильного. Иллюзий что вы живёте в розовом раю нет.если кто то умер по своей глупости или по состоянию здоровья это одно, а сломанныеребра это другое. Между ними нельзя ставить знак равенства, иначе дойдет до 2го фронта - с тылом.блдь печально. И как это можно изменить? Это же в наших силах. И высшая математика не нужна. Нужно быть чуточку ответственнее, думать на 2 шага вперёд. Где инстинкт самосохранения... Я не изучал эти вопросы и профессионально мне интересно.