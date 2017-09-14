Wirująświatła написав:конечно такие люди вызывают уважение, я бы поинтересовался их мотивацией. Мотивация самая интересная тема в психологии. Своей неожиданностью и энерго.потенциалом. например из ленивого бездаря (если найти что ему интересно) можно без особого труда сделать хорошего спеца в той области.
серйозно? )
якщо знайти що інтересно? Може йому арт терапію пропишете?
А він допустим майор пво, 25 р вислуги, на війні з 14? Як гадаєте в нього , те чим Ви психолохи народ пугаєте, птср є? Якось на сімейне життя воно йому повпливало?
Хто його замінити має? Якшо там в тилу не ремби?
А ті хто йому мозги вправляють? полковники наші? Вони залізні? В цім дурдомі щодня варитись?