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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12182121831218412185

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 04:57

  Wirująświatła написав:конечно такие люди вызывают уважение, я бы поинтересовался их мотивацией. Мотивация самая интересная тема в психологии. Своей неожиданностью и энерго.потенциалом. например из ленивого бездаря (если найти что ему интересно) можно без особого труда сделать хорошего спеца в той области.

серйозно? )
якщо знайти що інтересно? Може йому арт терапію пропишете?
А він допустим майор пво, 25 р вислуги, на війні з 14? Як гадаєте в нього , те чим Ви психолохи народ пугаєте, птср є? Якось на сімейне життя воно йому повпливало?
Хто його замінити має? Якшо там в тилу не ремби?
А ті хто йому мозги вправляють? полковники наші? Вони залізні? В цім дурдомі щодня варитись?
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 05:13

  Wirująświatła написав:
Комплексы такая же сила как и мотивация, только с обратным вектором - деструктивным.

Комплекси... з маняками поговорити хочеться. Та ви з обичним участковим поговоріть)
з марсіанських записок.
сиділо 2 пяні обізяни, грались з гранатою кидали одне одному в руки. Вона чомусь зірвалась. 6 чоловік поранених.
Другий случай. випивали після бойових. Сержант ком ввзводу пішов по справам вернувся пару чоловік в хлам. Зробив зауваження, прострілили коліна.
3й. найшли тут солдати якусь гулящу жінку . Весело сиділи, з тиждень в різних компаніях.
Потом каже вона одному - дай автомата пофоткатись . Він дав.
А вона йому чергу в упор в живіт. Наповал. 3 дні тому він її в шутку бляддю назвав :lol:
В мене подібних історій вагон і маленька тєлєжка.
Щочергування без врахування бойових дій 3-4 нездорові хєрні. Не все таке памятне, но дурі хватає.
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