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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 04:57

  Wirująświatła написав:конечно такие люди вызывают уважение, я бы поинтересовался их мотивацией. Мотивация самая интересная тема в психологии. Своей неожиданностью и энерго.потенциалом. например из ленивого бездаря (если найти что ему интересно) можно без особого труда сделать хорошего спеца в той области.

серйозно? )
якщо знайти що інтересно? Може йому арт терапію пропишете?
А він допустим майор пво, 25 р вислуги, на війні з 14? Як гадаєте в нього , те чим Ви психолохи народ пугаєте, птср є? Якось на сімейне життя воно йому повпливало?
Хто його замінити має? Якшо там в тилу не ремби?
А ті хто йому мозги вправляють? полковники наші? Вони залізні? В цім дурдомі щодня варитись?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 05:13

  Wirująświatła написав:
Комплексы такая же сила как и мотивация, только с обратным вектором - деструктивным.

Комплекси... з маняками поговорити хочеться. Та ви з обичним участковим поговоріть)
з марсіанських записок.
сиділо 2 пяні обізяни, грались з гранатою кидали одне одному в руки. Вона чомусь зірвалась. 6 чоловік поранених.
Другий случай. випивали після бойових. Сержант ком ввзводу пішов по справам вернувся пару чоловік в хлам. Зробив зауваження, прострілили коліна.
3й. найшли тут солдати якусь гулящу жінку . Весело сиділи, з тиждень в різних компаніях.
Потом каже вона одному - дай автомата пофоткатись . Він дав.
А вона йому чергу в упор в живіт. Наповал. 3 дні тому він її в шутку бляддю назвав :lol:
В мене подібних історій вагон і маленька тєлєжка.
Щочергування без врахування бойових дій 3-4 нездорові хєрні. Не все таке памятне, но дурі хватає.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 07:21

Banderlog

мене подібних історій вагон і маленька тєлєжка.
Щочергування без врахування бойових дій 3-4 нездорові хєрні.


Всім по 15 млн!!
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 07:59

  Hotab написав:Banderlog

мене подібних історій вагон і маленька тєлєжка.
Щочергування без врахування бойових дій 3-4 нездорові хєрні.


Всім по 15 млн!!

я чим довше тут, тим більше схильний по умолчанію рахувати людей за макак)
І вродь кожен окремо більш менш а збереш докупи :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 09:14

  Banderlog написав:серйозно? )
якщо знайти що інтересно? Може йому арт терапію пропишете?
уже говорил после 14-15 лет человека меняют только то что бьёт по ощущениям - большие деньги, любовь, алкоголь/наркота, смертельное заболевание, потеря близкого, власть.

Ощущения это энергии, мотивация это желание эти энергии получить. Если совсем упростить.

До 14 лет по ощущениям ещё бьют фантазии, игры, значимый взрослый и группа сверстников. Потом эти каналы притупляются. Остаётся доверие, дети, домашние животные и телесная любовь.

Ничего из этого списка психолог предложить не может (варианты что психолог женщина и со всеми желающими спит не рассматриваем).

какая накуй арт терапия? Честно вообще не понимаю чем занимаются военные психологи, может есть какие то секреты мне неведомые...

Скорее всего "разговоры по душам", по желанию. Тем у кого дефицит общения. Реальные инструменты воздействия рассчитаны только на ребенка, потому что ребенку заходят внешние стимулы в более другом диапазоне.

Было бы иначе, в цивилизованных странах психологи бы давно решили все проблемы, кроме органики, это уже медицина
Wirująświatła
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