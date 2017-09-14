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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 27 січ, 2025 04:57
Wirująświatła написав:
конечно такие люди вызывают уважение, я бы поинтересовался их мотивацией. Мотивация самая интересная тема в психологии. Своей неожиданностью и энерго.потенциалом. например из ленивого бездаря (если найти что ему интересно) можно без особого труда сделать хорошего спеца в той области.
серйозно? )
якщо знайти що інтересно? Може йому арт терапію пропишете?
А він допустим майор пво, 25 р вислуги, на війні з 14? Як гадаєте в нього , те чим Ви психолохи народ пугаєте, птср є? Якось на сімейне життя воно йому повпливало?
Хто його замінити має? Якшо там в тилу не ремби?
А ті хто йому мозги вправляють? полковники наші? Вони залізні? В цім дурдомі щодня варитись?
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Додано: Пон 27 січ, 2025 05:13
Wirująświatła написав:
Комплексы такая же сила как и мотивация, только с обратным вектором - деструктивным.
Комплекси... з маняками поговорити хочеться. Та ви з обичним участковим поговоріть)
з марсіанських записок.
сиділо 2 пяні обізяни, грались з гранатою кидали одне одному в руки. Вона чомусь зірвалась. 6 чоловік поранених.
Другий случай. випивали після бойових. Сержант ком ввзводу пішов по справам вернувся пару чоловік в хлам. Зробив зауваження, прострілили коліна.
3й. найшли тут солдати якусь гулящу жінку . Весело сиділи, з тиждень в різних компаніях.
Потом каже вона одному - дай автомата пофоткатись . Він дав.
А вона йому чергу в упор в живіт. Наповал. 3 дні тому він її в шутку бляддю назвав
В мене подібних історій вагон і маленька тєлєжка.
Щочергування без врахування бойових дій 3-4 нездорові хєрні. Не все таке памятне, но дурі хватає.
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Додано: Пон 27 січ, 2025 07:21
Banderlog
мене подібних історій вагон і маленька тєлєжка.
Щочергування без врахування бойових дій 3-4 нездорові хєрні.
Всім по 15 млн!!
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Додано: Пон 27 січ, 2025 07:59
Hotab написав:Banderlog
мене подібних історій вагон і маленька тєлєжка.
Щочергування без врахування бойових дій 3-4 нездорові хєрні.
Всім по 15 млн!!
я чим довше тут, тим більше схильний по умолчанію рахувати людей за макак)
І вродь кожен окремо більш менш а збереш докупи
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Додано: Пон 27 січ, 2025 09:14
Banderlog написав:
серйозно? )
якщо знайти що інтересно? Може йому арт терапію пропишете?
уже говорил после 14-15 лет человека меняют только то что бьёт по ощущениям
- большие деньги, любовь, алкоголь/наркота, смертельное заболевание, потеря близкого, власть, слава.
Ощущения это энергии, мотивация это желание эти энергии получить. Если совсем упростить.
До 14 лет по ощущениям ещё бьют фантазии, игры, значимый взрослый и группа сверстников. Потом эти каналы притупляются. Остаётся доверие, дети, домашние животные и телесная любовь.
Ничего из этого списка психолог предложить не может (варианты что психолог женщина и со всеми желающими спит не рассматриваем).
какая накуй арт терапия? Честно вообще не понимаю чем занимаются военные психологи, может есть какие то секреты мне неведомые...
Скорее всего "разговоры по душам", по желанию. Тем у кого дефицит общения. Реальные инструменты воздействия рассчитаны только на ребенка, потому что ребенку заходят внешние стимулы в более другом диапазоне.
Было бы иначе, в цивилизованных странах психологи бы давно решили все проблемы, кроме органики, это уже медицина
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 27 січ, 2025 09:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 січ, 2025 09:38
freeze написав: wild.tomcat написав:
нехай формально це так і є. але сенс чіпати таку людину (з правом на відстрочку) якщо він з імовірністю 100% скористається нею вже частині і спишеться зі служби як багатодітний батько чи по тому ж догляду чи ще по якій причині, при чому рапорт напише в 1й же день перебування на полігоні? щоб тцк виконати план, а там вже все інше побую? напуркуа така робота тоді? яка її ефективність?
до речі, багатьох вкурвлює потреба що 3 місяці переоформлювати цю відстрочку, з витратам часу і нервів, тому і така ситуація.
А вот тут интересная тема. Для многих станет откровением, что получить отсрочку от мобилизации на самом деле проще, чем уволиться из армии.
Например, отсрочку от мобилизации можно получить просто по наличию жены второй группы. А вот уволиться из армии можно только при наличии жены второй группы, требующей постоянного ухода. А это две огромный разницы, Успіх не даст соврать ))
У определенных студентов 25+ есть отсрочка от мобилизации, а вот основания для увольнения студент 25+ нет. То есть если такой студент не оформил отсрочку, да возможно не сообразил хотя бы заяву на отсрочку написать, и его повезли в часть, то судебная практика говорит, что пить боржоми уже поздно.
Есть и другие нюансы. Насколько я знаю в относительной безопасности в этом плане только инвалиды, даже не оформившие отсрочку, с ними реально не связываются, потому что увольнение по инвалидности самое быстрое, самое без проблемное.
Так что оформляйте отсрочки, у кого есть основания, ребра будут целые точно.
Там приняли постанову КМ недавно, что после 7.02 отсрочки будут выдаваться не на три месяца, а на срок действия оснований, то есть инвалидам на срок указанный в довидке про инвалидность, студентам 25+ то окончания учебного года и тд.
Мне сделали отсрочку бумажную за 7 дней, тоже до 7.02, но сказали в ТЦК не приходить больше, есть Резерв+, делаете два клика, и получаете продолжение отсрочки, и не надо нам делать нервы и так загруженность большая..
Постанова кабміну стосується обмеженої кількості підстав для відстрочки. В ішних випадках нічого не зміниться
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Додано: Пон 27 січ, 2025 09:39
Banderlog написав:
я чим довше тут, тим більше схильний по умолчанію рахувати людей за макак)
І вродь кожен окремо більш менш а
может вам в капелланы пойти? Будете сослуживцам про Бога зажигать. Я бы послушал.
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Додано: Пон 27 січ, 2025 09:47
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
я чим довше тут, тим більше схильний по умолчанію рахувати людей за макак)
І вродь кожен окремо більш менш а
может вам в капелланы пойти? Будете сослуживцам про Бога зажигать. Я бы послушал.
ніззя, в нього неправильний, з неправильної сєкти, шас шаман розтлумачить
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Додано: Пон 27 січ, 2025 09:49
Banderlog написав:
Наговорити можно багато з купою теорій красівих... но
Приміром тут на кп 3 запойних офіцера. Кожен за цей час задонатив на зсу по задувкам десь по півміліона.
Це тут, де люди відібрані.
Ви хочете сказати, що відбір у вас там суто по морально-діловим якостям був і є?
І що ліфти (хоч вгору, хоч вниз) правильно працюють?
Тобто проблема виключно в нестачі відповідних для даних посад (управління бригади) людей?
Зазвичай вся картинка яскраво розкривається, коли треба когось одного відправити за наказом зверху кудись в задуп'я.
Отут і вспливає хто що чому і як опинився.
І морально-ділові, фахові якості ... да взагалі не беруться до уваги.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 27 січ, 2025 10:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 січ, 2025 10:04
Wirująświatła написав: Banderlog написав: freeze написав:
Если просто собрать в кучу тысячи мужчин и поселить их где-то в палатках, то будет множество проблем чисто статистически. .
це не поясниш. )
Тут багато хто з парника. І не розуміє, що таке тисячі видьоргнутих з життя озлоблених дорослих дядьків.
І совєти придумують, що робити якщо тебе запхали в бусік?
Разнообразні од цитування конституції, звонків другу меру, до перцевих балончиків в салоні і вимазати все фекаліями)
если тысяча мужиков в одном месте такая злая сила какого хера русня до сих пор тут делает, или вы злая сила только друг для друга? Это то что я говорил, что 90% проблем - от низкого iq и комплексов.
Тяжко комусь пояснити , якщо він не знав+не знав+ а потім забув....
1985-1990 , Німеччина, мирний час , окремі розвідбат і танковий батальйони (500 осіб разом)
5 загиблих(2 офіцери з них один під час навчань один по дурному )3 солдати(2 під час навчань , один ломанувся в совок з зброєю - німці зупинили автоматною чергою)
3 комісованих
2 дезбат
Кількість поломаних кінцівок і так далі- не порахувати.
+ інформація зараз про причини потрапляння в госпіталя поранених
50% контузії +25% стрілково/осколочні + 25% отримання травми під час виконання службової діяльності(послизнувся вискакуючи на БТР чи посковзнувся в окопі і так далі...)
Wirująświatła написав:
Сильный / умный человек использует силу и ум когда нужно, в т.ч. для РЕШЕНИЯ проблем, а не для их создания. Проблемы от глупости. У любого закрытого от внешнего мира сообщества появляются проблемы и формируется специфическая культура с правом сильного. Иллюзий что вы живёте в розовом раю нет.
Це якраз не цей випадок
Найкраще ситуацію характеризує фраза Станіславського
Якщо в першому акті на стіні висить рушниця - в другому вона вистрелить...
До речі
Це не тільки стосується ЗСУ
Травматизм на виробництві-це те що супроводжує людство на протязі всього часу його існування
Просто виробництва бувають менш травматичними і більш травматичними
Порівняйте бухгалтерію з шахтарем чи металургом....
ПС
Місяць тому загинув будівельник на будові у Львові... і таких випадків в 2024 році тільки я знаю десяток.
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