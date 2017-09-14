budivelnik написав:

Wirująświatła написав: если тысяча мужиков в одном месте такая злая сила какого хера русня до сих пор тут делает, или вы злая сила только друг для друга? Это то что я говорил, что 90% проблем - от низкого iq и комплексов. если тысяча мужиков в одном месте такая злая сила какого хера русня до сих пор тут делает, или вы злая сила только друг для друга? Это то что я говорил, что 90% проблем - от низкого iq и комплексов.

Wirująświatła написав: Сильный / умный человек использует силу и ум когда нужно, в т.ч. для РЕШЕНИЯ проблем, а не для их создания. Проблемы от глупости. У любого закрытого от внешнего мира сообщества появляются проблемы и формируется специфическая культура с правом сильного. Иллюзий что вы живёте в розовом раю нет. Сильный / умный человек использует силу и ум когда нужно, в т.ч. для РЕШЕНИЯ проблем, а не для их создания. Проблемы от глупости. У любого закрытого от внешнего мира сообщества появляются проблемы и формируется специфическая культура с правом сильного. Иллюзий что вы живёте в розовом раю нет.

Тяжко комусь пояснити , якщо він не знав+не знав+ а потім забув....1985-1990 , Німеччина, мирний час , окремі розвідбат і танковий батальйони (500 осіб разом)5 загиблих(2 офіцери з них один під час навчань один по дурному )3 солдати(2 під час навчань , один ломанувся в совок з зброєю - німці зупинили автоматною чергою)3 комісованих2 дезбатКількість поломаних кінцівок і так далі- не порахувати.+ інформація зараз про причини потрапляння в госпіталя поранених50% контузії +25% стрілково/осколочні + 25% отримання травми під час виконання службової діяльності(послизнувся вискакуючи на БТР чи посковзнувся в окопі і так далі...)Це якраз не цей випадокНайкраще ситуацію характеризує фраза СтаніславськогоЯкщо в першому акті на стіні висить рушниця - в другому вона вистрелить...До речіЦе не тільки стосується ЗСУТравматизм на виробництві-це те що супроводжує людство на протязі всього часу його існуванняПросто виробництва бувають менш травматичними і більш травматичнимиПорівняйте бухгалтерію з шахтарем чи металургом....ПСМісяць тому загинув будівельник на будові у Львові... і таких випадків в 2024 році тільки я знаю десяток.