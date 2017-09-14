budivelnik написав:Тяжко комусь пояснити , якщо він не знав+не знав+ а потім забув
и что вы мне обьяснили? Во всех ваших примерах низкий iq. Который еще любят называть "человеческий фактор" Это же не физики ядерщики который погибли при испытаниях андронного колайдера. N% дураков есть везде, поэтому травматизмы были и будут. Хоть в школе, хоть в армии. Кто не умеет плавать, тот и не тонет. Потому что не лезет в воду.
Wirująświatła написав:если тысяча мужиков в одном месте такая злая сила какого хера русня до сих пор тут делает, или вы злая сила только друг для друга? Это то что я говорил, что 90% проблем - от низкого iq и комплексов.
Тяжко комусь пояснити , якщо він не знав+не знав+ а потім забув.... 1985-1990 , Німеччина, мирний час , окремі розвідбат і танковий батальйони (500 осіб разом) 5 загиблих(2 офіцери з них один під час навчань один по дурному )3 солдати(2 під час навчань , один ломанувся в совок з зброєю - німці зупинили автоматною чергою) 3 комісованих 2 дезбат Кількість поломаних кінцівок і так далі- не порахувати. + інформація зараз про причини потрапляння в госпіталя поранених 50% контузії +25% стрілково/осколочні + 25% отримання травми під час виконання службової діяльності(послизнувся вискакуючи на БТР чи посковзнувся в окопі і так далі...)
Wirująświatła написав:Сильный / умный человек использует силу и ум когда нужно, в т.ч. для РЕШЕНИЯ проблем, а не для их создания. Проблемы от глупости. У любого закрытого от внешнего мира сообщества появляются проблемы и формируется специфическая культура с правом сильного. Иллюзий что вы живёте в розовом раю нет.
Це якраз не цей випадок Найкраще ситуацію характеризує фраза Станіславського Якщо в першому акті на стіні висить рушниця - в другому вона вистрелить...
До речі Це не тільки стосується ЗСУ Травматизм на виробництві-це те що супроводжує людство на протязі всього часу його існування Просто виробництва бувають менш травматичними і більш травматичними Порівняйте бухгалтерію з шахтарем чи металургом.... ПС Місяць тому загинув будівельник на будові у Львові... і таких випадків в 2024 році тільки я знаю десяток.
и что вы мне обьяснили? Во всех ваших примерах низкий iq. Который еще любят называть "человеческий фактор" Это же не физики ядерщики который погибли при испытаниях андронного колайдера. N% дураков есть везде, поэтому травматизмы были и будут. Хоть в школе, хоть в армии.
Воєнпенс всі проблеми пояснює всього ТРЬОМА причинами 1 Він все знає-а інші чомусь генерують єралашики 2 Можновладці недопрацьовують згідно обовязків 3 Не працюють соціальні ліфти....
Ви також на всі проблеми генеруєте дві відповіді 1 Низький айкью чи ще там якесь словосполучення 2 В макак в зграї це питання вирішується красивіше..
Але є РЕАЛІЇ життя і саме ці реалії зробили нас з перевагами і недоліками... Переваги - ми можемо себе змусити робити те що нам може й зле але для інших - добре. Макаки тут і близько не стояли Недоліки - ми можемо себе змусити робити те що може принести шкоду для оточуючих-але нам пофіг Макаки й тут близько не стояли
От і виходить - ми можемо робити те що нас відрізняє від макак.
budivelnik написав:Тяжко комусь пояснити , якщо він не знав+не знав+ а потім забув
и что вы мне обьяснили? Во всех ваших примерах низкий iq. Который еще любят называть "человеческий фактор" Это же не физики ядерщики который погибли при испытаниях андронного колайдера. N% дураков есть везде, поэтому травматизмы были и будут. Хоть в школе, хоть в армии. Кто не умеет плавать, тот и не тонет. Потому что не лезет в воду.
Тим паче, що предметом обговорення було перевищення повноважень посадовими особами (це так по культурному звучить)). Причини цього. Травматизм, порушення техніки безпеки, дисципліни (пиятство тощо) вже з іншої опери.
budivelnik написав:Воєнпенс всі проблеми пояснює всього ТРЬОМА причинами 1 Він все знає-а інші чомусь генерують єралашики 2 Можновладці недопрацьовують згідно обовязків 3 Не працюють соціальні ліфти....
Нііт. Ти, як зазвичай, узагальнив, прибрехав і перекрутив.
Єралашики складаєш виключно ти. І на це звернув увагу не я, а форумчанин Puente.
2 Можновладці недопрацьовують згідно обовязків Зверніть увагу мій алгоритм відповідей воєнпенса був написаний ДО ТОГО як він дав своє пояснення Я ясновидець...... або варіант два - воєнпенс це мій клон .. (боронь Боже від таких клонів)
2 Можновладці недопрацьовують згідно обовязків Зверніть увагу мій алгоритм відповідей воєнпенса був написаний ДО ТОГО як він дав своє пояснення Я ясновидець...... або варіант два - воєнпенс це мій клон .. (боронь Боже від таких клонів)
Між порушенням і недопрацьовують є різниця. Ти знов банально підмінюєш предмети на, як тобі зручно.
Так само і нижче: - від мене нема і близько про *я все знаю* - а також нема про *інші генерують єралашики*. Є, що ти генериш єралашики.
Факт -- ти, як завжди, прямо брешеш. Прямо. Ще й голосиш сам про себе, що ти ясновидець... тобто знаєш. Комедія з твого боку.. Від зашкварності.
А передбачити мої реакції на твої перли нескладно. Бо ти застосовуєш одні й ті самі прийоми демагогії. Примітивні. І по колу одне й те саме.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 27 січ, 2025 10:41, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:Приміром тут на кп 3 запойних офіцера. Кожен за цей час задонатив на зсу по задувкам десь по півміліона.
Пороки для ЗСУ:
У Львові до іспитового терміну засудили сутенерку, яка втягувала жінок у заняття проституцією та займалась адмініструванням "будинку розпусти". Під час досудового слідства жінка провину визнала та уклала угоду зі слідством. Одним із пунктів угоди була благодійна допомога від підсудної одній із військових частин Нацгвардії на суму 908 400 грн https://lviv.tsn.ua/u-lvovi-sud-vidpust ... 50802.html