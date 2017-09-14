Сырский прокомментировал перевод военных ВС в пехоту Однозначно, это потраченные средства, специалисты, которые имеют опыт и которых фактически некем заменить, с одной стороны. С другой, мы в принципе нуждаемся на фронте, мы должны поднять адекватное количество личного состава в наших механизированных бригадах. Возможности мобилизации, к сожалению, не покрывают эту потребность, — сказал главнокомандующий.
даже бусифицированных нехватает, если дёргают со всех войск, а ты говоришь не всех.. Да конечно, техническую обслугу систем ПВО IRIS-Т переводут в пехоту , а бусифицированного посадят на его место. Наивность запредельная.
Висновок з цих слів головнокомандувача, також може трактуватись і як ось такий. Цікаво, чи такий же висновок роблять і присутні тут офіцери?
Wirująświatła написав:допускаете что события избиения тцкашниками 51 летнего гражданина не было?
Скорее всего ребра сломали, но как и зачем выяснено не будет, наказывать никто никого по итогу не будет, лишат премии. Из армии точно не уволят. Но в целом за несколько лет в Одессе мобилизировали минимум несколько десятков тысяч человек, а сломанных ребра только два. Если брать соотношение по этому показателю, то оно практически идеально. Если просто собрать в кучу тысячи мужчин и поселить их где-то в палатках, то будет множество проблем чисто статистически. Мы, когда в начале войны стояли вне зоны боевых действий, только успевали выгребать ЧП - кто-то умер от инсульта, кто-то застрелился, на кого-то бочка упала и умер, кто-то в дерево врезался и умер. На два поломанных ребра вообще бы не обратили внимания в масштабах проблем.
Wirująświatła написав: Комплексы такая же сила как и мотивация, только с обратным вектором - деструктивным.
Комплекси... з маняками поговорити хочеться. Та ви з обичним участковим поговоріть) з марсіанських записок. сиділо 2 пяні обізяни, грались з гранатою кидали одне одному в руки. Вона чомусь зірвалась. 6 чоловік поранених. Другий случай. випивали після бойових. Сержант ком ввзводу пішов по справам вернувся пару чоловік в хлам. Зробив зауваження, прострілили коліна. 3й. найшли тут солдати якусь гулящу жінку . Весело сиділи, з тиждень в різних компаніях. Потом каже вона одному - дай автомата пофоткатись . Він дав. А вона йому чергу в упор в живіт. Наповал. 3 дні тому він її в шутку бляддю назвав В мене подібних історій вагон і маленька тєлєжка. Щочергування без врахування бойових дій 3-4 нездорові хєрні. Не все таке памятне, но дурі хватає.
Ехххххххх, все те☝️, що я не хотів розказувати ще в першому півріччі повномасштабки...
Wirująświatła написав:преимущество маленького городка, я много кого знаю, меня много кто знает. Один телефонный звонок и тцкашники уже разговаривают со мной на другую тему. Быковать не нужно нигде и никогда, лучше включить дурачка что не знаю ни про какой резерв, новости не читаю.
Для усіх ТЦКашників ви відомий персонаж? На рахунок військового квитка відповідь виділена у тексті?
Вы не то выделили, с вашего разрешения исправил. И ещё
знаю мэра и многих уважаемых людей, некоторым могу позвонить даже ночью
И никакая бронь не нужна. И работать в оборонке не нужно. Да и вообще нигде.
Та я повністю згоден, таку комєдію для форуму ще придумать потрібно.
Побудуємо 3й Храм на честь "Антихриста", та пророка його, грекоримлянина Юліана-Філософа А хто стане на заваді ? Сучасні фарисеї та садукеї, канонизовані за те що час від часу влаштовують багатомільйоні жертвоприношення, як "умученики Романови"? Під гаслдами "хто самий православний", а самі є потаємними окультистами східних людоненавсницьких культів? Нічого в них за душонкою вже нема, щоб продовжувавти дурачити людство вже більше 2 тисяч років. Народи на захід ыд інду повернуться до первісного монотеїзму, релігії Авраама та Моісея, без усіляких талмудистських, христянських\ісламстких накручен, що по суті є агресивними сектами, мета яких знищити якомога більше конкурентів. З цим ми не вистоїмо проти техносатаністів південно-східної Азії. А те шо вас зомбували що Антихрист то щось пов'язане з сатанізмом, то звичайна конкуренція, фарисеї,садукеї, єсеї вважали Христа Галилеянина лже-месіею, а послідовники Іоана-Хрестителя і дося вважають його Антихристом.
Господар Вельзевула написав:🍁 Трагікомедія у чотирьох актах. ✔️ Акт третій. Цього Трампу здалось мало і він оголосив про заборону в'їзду в США для колумбійських чиновників, а головне - членів їх сімей. До того ж, на кордоні вводиться посилена перевірка для всіх громадян Колумбії а мита збільшать до 50%. Трамп назвав ці санкції "лише початком".
✔️ Акт четвертий. Колумбія здалася за 49 хвилин. Президент цієї країни запропонував відправити власний президентський літак для репатріації депортованих із США.
Завіса. (С)
Красавчег! Верю в Трампа! Трамп приди и спаси нас нас от идолища зеленого и паганого!
Достатньо було б і третього. Це найголовніший і найдієвіший пункт майже для всіх країн.
ЛАД написав:"Службове розслідування" это ещё не признание факта, даже "косвенное".
если бы такого инцидента не было, об этом сразу бы написали, не создавая комиссий. Или вы думаете комиссии по каждому пуку создаются?
Это не "каждый пук", а болезненная тема для общество и резонансная новость про которою каждый бот и зрадофил кричит из кажого утюга. Для этого и создана комиссия, как реакция на резонанс что бы выяснить, что там вообще было и было ли вообще.
Wirująświatła написав:если тысяча мужиков в одном месте такая злая сила какого хера русня до сих пор тут делает, или вы злая сила только друг для друга? Это то что я говорил, что 90% проблем - от низкого iq и комплексов.
Та от і в мене таке враження склалось від перебування там.
Wirująświatła написав:Сильный / умный человек использует силу и ум когда нужно, в т.ч. для РЕШЕНИЯ проблем, а не для их создания. Проблемы от глупости. У любого закрытого от внешнего мира сообщества появляются проблемы и формируется специфическая культура с правом сильного. Иллюзий что вы живёте в розовом раю нет
Так отож, саме так і є!
Wirująświatła написав:блдь печально. И как это можно изменить?
От бачиш - і так "печально", що то ми тільки говоримо про середовище, яке виникло по нашу сторону.... - що ми ще, навіть, не згадуємо - що є ще ворог по ту сторону фронту і що з ним треба боротись. Тобто, навіть, війну на секунду "прибрати" - то виявиться, що і так треш!(бардак/абсурд і т.п.)
ЛАД написав: И работать в оборонке не нужно. Да и вообще нигде.
вы типа в оборонке работаете, только пенсии из бюджета сосёте. Я хоть денег ни у кого не беру. Рассказывайте ещё как Украина должна вам за совок. Забыли уже эти разговоры? Вам срача по жизни не хватает, вы за этим на форум и приходите. Заодно отбеливать совок с путиным в комплекте.
ЛАД написав:путинская РФ это не фашизм
украинцев они значит убивают из высоких нравственных побуждений