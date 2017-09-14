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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12186121871218812189>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 11:35

  Wirująświatła написав:
Сырский прокомментировал перевод военных ВС в пехоту
Однозначно, это потраченные средства, специалисты, которые имеют опыт и которых фактически некем заменить, с одной стороны. С другой, мы в принципе нуждаемся на фронте, мы должны поднять адекватное количество личного состава в наших механизированных бригадах. Возможности мобилизации, к сожалению, не покрывают эту потребность, — сказал главнокомандующий.

даже бусифицированных нехватает, если дёргают со всех войск, а ты говоришь не всех.. Да конечно, техническую обслугу систем ПВО IRIS-Т переводут в пехоту , а бусифицированного посадят на его место. Наивность запредельная.

Висновок з цих слів головнокомандувача, також може трактуватись і як ось такий.
Цікаво, чи такий же висновок роблять і присутні тут офіцери? :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 11:37

  freeze написав:
  Wirująświatła написав:допускаете что события избиения тцкашниками 51 летнего гражданина не было?

Скорее всего ребра сломали, но как и зачем выяснено не будет, наказывать никто никого по итогу не будет, лишат премии. Из армии точно не уволят.
Но в целом за несколько лет в Одессе мобилизировали минимум несколько десятков тысяч человек, а сломанных ребра только два. Если брать соотношение по этому показателю, то оно практически идеально.
Если просто собрать в кучу тысячи мужчин и поселить их где-то в палатках, то будет множество проблем чисто статистически. Мы, когда в начале войны стояли вне зоны боевых действий, только успевали выгребать ЧП - кто-то умер от инсульта, кто-то застрелился, на кого-то бочка упала и умер, кто-то в дерево врезался и умер. На два поломанных ребра вообще бы не обратили внимания в масштабах проблем.

+++++
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 11:38

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:
Комплексы такая же сила как и мотивация, только с обратным вектором - деструктивным.

Комплекси... з маняками поговорити хочеться. Та ви з обичним участковим поговоріть)
з марсіанських записок.
сиділо 2 пяні обізяни, грались з гранатою кидали одне одному в руки. Вона чомусь зірвалась. 6 чоловік поранених.
Другий случай. випивали після бойових. Сержант ком ввзводу пішов по справам вернувся пару чоловік в хлам. Зробив зауваження, прострілили коліна.
3й. найшли тут солдати якусь гулящу жінку . Весело сиділи, з тиждень в різних компаніях.
Потом каже вона одному - дай автомата пофоткатись . Він дав.
А вона йому чергу в упор в живіт. Наповал. 3 дні тому він її в шутку бляддю назвав :lol:
В мене подібних історій вагон і маленька тєлєжка.
Щочергування без врахування бойових дій 3-4 нездорові хєрні. Не все таке памятне, но дурі хватає.
Ехххххххх, все те☝️, що я не хотів розказувати ще в першому півріччі повномасштабки...

Бо тоді ще ура-патріоти кричали: ко-ко-ко, це там - орки п'ють по чорному і стріляють між собою по п'яні...
А в нас - тільки Рембо!
З нами таке не случіцццо нікогда!©
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 11:41

  ЛАД написав:
  Water написав:
  Wirująświatła написав:преимущество маленького городка, я много кого знаю, меня много кто знает. Один телефонный звонок и тцкашники уже разговаривают со мной на другую тему. Быковать не нужно нигде и никогда, лучше включить дурачка что не знаю ни про какой резерв, новости не читаю.

Для усіх ТЦКашників ви відомий персонаж? На рахунок військового квитка відповідь виділена у тексті? :shock:

Вы не то выделили, с вашего разрешения исправил.
И ещё
знаю мэра и многих уважаемых людей, некоторым могу позвонить даже ночью

И никакая бронь не нужна. И работать в оборонке не нужно. Да и вообще нигде.

Та я повністю згоден, таку комєдію для форуму ще придумать потрібно.
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 11:42

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:я чим довше тут, тим більше схильний по умолчанію рахувати людей за макак)
І вродь кожен окремо більш менш а
может вам в капелланы пойти? Будете сослуживцам про Бога зажигать. Я бы послушал.

Я на своїм місці.
слухайте краще справжніх проповідників.
https://youtu.be/1UKvk4A_zgY?si=yLfUeI1s6NFegjhl
P/s попереджуючи єхидні підколи, вино з ним теж трохи пив. і говорив пару раз, один на один. Нормальний дядько.

Побудуємо 3й Храм на честь "Антихриста", та пророка його, грекоримлянина Юліана-Філософа
А хто стане на заваді ? Сучасні фарисеї та садукеї, канонизовані за те що час від часу влаштовують багатомільйоні жертвоприношення, як "умученики Романови"?
Під гаслдами "хто самий православний", а самі є потаємними окультистами східних людоненавсницьких культів? Нічого в них за душонкою вже нема, щоб продовжувавти дурачити людство вже більше 2 тисяч років. Народи на захід ыд інду повернуться до первісного монотеїзму, релігії Авраама та Моісея, без усіляких талмудистських, христянських\ісламстких накручен, що по суті є агресивними сектами, мета яких знищити якомога більше конкурентів. З цим ми не вистоїмо проти техносатаністів південно-східної Азії. А те шо вас зомбували що Антихрист то щось пов'язане з сатанізмом, то звичайна конкуренція, фарисеї,садукеї, єсеї вважали Христа Галилеянина лже-месіею, а послідовники Іоана-Хрестителя і дося вважають його Антихристом.

͟–͟ ͟В͟о͟т͟ ͟к͟а͟к͟ ͟и͟с͟п͟о͟л͟н͟я͟е͟т͟е͟ ͟в͟ы͟ ͟з͟а͟к͟о͟н͟ ͟л͟ю͟б͟в͟и͟,͟ ͟г͟а͟л͟и͟л͟е͟я͟н͟е͟!͟ ͟–͟ ͟п͟р͟о͟и͟з͟н͟е͟с͟ ͟о͟н͟ ͟с͟р͟е͟д͟и͟ ͟с͟о͟б͟р͟а͟н͟и͟я͟,͟ ͟п͟о͟р͟а͟ж͟е͟н͟н͟о͟г͟о͟ ͟у͟ж͟а͟с͟о͟м͟.͟ ͟–͟ ͟В͟и͟ж͟у͟ ͟т͟е͟п͟е͟р͟ь͟,͟ ͟ч͟т͟о͟ ͟з͟н͟а͟ч͟и͟т͟ ͟в͟а͟ш͟а͟ ͟л͟ю͟б͟о͟в͟ь͟.͟ ͟В͟о͟и͟с͟т͟и͟н͟у͟,͟ ͟х͟и͟щ͟н͟ы͟е͟ ͟з͟в͟е͟р͟и͟ ͟м͟и͟л͟о͟с͟е͟р͟д͟н͟е͟е͟,͟ ͟ч͟е͟м͟ ͟в͟ы͟,͟ ͟б͟р͟а͟т͟о͟л͟ю͟б͟ц͟ы͟.͟ ͟С͟к͟а͟ж͟у͟ ͟с͟л͟о͟в͟а͟м͟и͟ ͟в͟а͟ш͟е͟г͟о͟ ͟У͟ч͟и͟т͟е͟л͟я͟:͟ ͟«͟г͟о͟р͟е͟ ͟в͟а͟м͟,͟ ͟з͟а͟к͟о͟н͟н͟и͟к͟и͟,͟ ͟ч͟т͟о͟ ͟в͟з͟я͟л͟и͟ ͟в͟ы͟ ͟к͟л͟ю͟ч͟ ͟р͟а͟з͟у͟м͟е͟н͟и͟я͟:͟ ͟с͟а͟м͟и͟ ͟н͟е͟ ͟в͟о͟ш͟л͟и͟ ͟и͟ ͟в͟х͟о͟д͟я͟щ͟и͟м͟ ͟в͟о͟с͟п͟р͟е͟п͟я͟т͟с͟т͟в͟о͟в͟а͟л͟и͟.͟ ͟Г͟о͟р͟е͟ ͟в͟а͟м͟,͟ ͟к͟н͟и͟ж͟н͟и͟к͟и͟ ͟и͟ ͟ф͟а͟р͟и͟с͟е͟и͟!͟»͟
͟Н͟а͟с͟л͟а͟д͟и͟в͟ш͟и͟с͟ь͟ ͟и͟х͟ ͟т͟о͟м͟и͟т͟е͟л͟ь͟н͟ы͟м͟ ͟м͟о͟л͟ч͟а͟н͟и͟е͟м͟,͟ ͟п͟р͟и͟б͟а͟в͟и͟л͟ ͟о͟н͟ ͟с͟п͟о͟к͟о͟й͟н͟о͟ ͟и͟ ͟м͟е͟д͟л͟е͟н͟н͟о͟:͟
͟–͟ ͟Е͟ж͟е͟л͟и͟ ͟н͟е͟ ͟у͟м͟е͟е͟т͟е͟ ͟в͟ы͟ ͟с͟а͟м͟и͟ ͟у͟п͟р͟а͟в͟л͟я͟т͟ь͟ ͟с͟о͟б͟о͟ю͟,͟ ͟т͟о͟ ͟в͟о͟т͟ ͟я͟ ͟г͟о͟в͟о͟р͟ю͟ ͟в͟а͟м͟,͟ ͟о͟с͟т͟е͟р͟е͟г͟а͟я͟ ͟о͟т͟ ͟х͟у͟д͟ш͟и͟х͟ ͟з͟о͟л͟:͟ ͟с͟л͟у͟ш͟а͟й͟т͟е͟с͟ь͟ ͟м͟е͟н͟я͟ ͟г͟а͟л͟и͟л͟е͟я͟н͟е͟,͟ ͟и͟ ͟п͟о͟к͟о͟р͟я͟й͟т͟е͟с͟ь͟!͟ –
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 27 січ, 2025 11:44, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 11:42

  Господар Вельзевула написав:🍁 Трагікомедія у чотирьох актах.
✔️ Акт третій. Цього Трампу здалось мало і він оголосив про заборону в'їзду в США для колумбійських чиновників, а головне - членів їх сімей. До того ж, на кордоні вводиться посилена перевірка для всіх громадян Колумбії а мита збільшать до 50%. Трамп назвав ці санкції "лише початком".

✔️ Акт четвертий. Колумбія здалася за 49 хвилин. Президент цієї країни запропонував відправити власний президентський літак для репатріації депортованих із США.

Завіса. (С)


Красавчег! Верю в Трампа! Трамп приди и спаси нас нас от идолища зеленого и паганого!

Достатньо було б і третього. Це найголовніший і найдієвіший пункт майже для всіх країн. :)
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 11:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Якщо до літа не буде переговорів": Буданов заявив про загрози існуванню України https://focus.ua/uk/voennye-novosti/690 ... i-ukrajini

Ось така динаміка.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 11:53

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:"Службове розслідування" это ещё не признание факта, даже "косвенное".
если бы такого инцидента не было, об этом сразу бы написали, не создавая комиссий. Или вы думаете комиссии по каждому пуку создаются?

Это не "каждый пук", а болезненная тема для общество и резонансная новость про которою каждый бот и зрадофил кричит из кажого утюга. Для этого и создана комиссия, как реакция на резонанс что бы выяснить, что там вообще было и было ли вообще.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 11:54

Як так?©

  Wirująświatła написав:если тысяча мужиков в одном месте такая злая сила какого хера русня до сих пор тут делает, или вы злая сила только друг для друга? Это то что я говорил, что 90% проблем - от низкого iq и комплексов.
Та от і в мене таке враження склалось від перебування там.
  Wirująświatła написав:Сильный / умный человек использует силу и ум когда нужно, в т.ч. для РЕШЕНИЯ проблем, а не для их создания. Проблемы от глупости. У любого закрытого от внешнего мира сообщества появляются проблемы и формируется специфическая культура с правом сильного. Иллюзий что вы живёте в розовом раю нет
Так отож, саме так і є!
  Wirująświatła написав:блдь печально. И как это можно изменить?
От бачиш - і так "печально", що то ми тільки говоримо про середовище, яке виникло по нашу сторону.... - що ми ще, навіть, не згадуємо - що є ще ворог по ту сторону фронту і що з ним треба боротись.
Тобто, навіть, війну на секунду "прибрати" - то виявиться, що і так треш!(бардак/абсурд і т.п.) :shock:

Як так?© :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 11:59

  ЛАД написав: И работать в оборонке не нужно. Да и вообще нигде.
вы типа в оборонке работаете, только пенсии из бюджета сосёте. Я хоть денег ни у кого не беру. Рассказывайте ещё как Украина должна вам за совок. Забыли уже эти разговоры? Вам срача по жизни не хватает, вы за этим на форум и приходите. Заодно отбеливать совок с путиным в комплекте.
  ЛАД написав:путинская РФ это не фашизм
украинцев они значит убивают из высоких нравственных побуждений
Wirująświatła
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  #<1 ... 12186121871218812189>
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