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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12186121871218812189

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 12:16

  freeze написав:
  Wirująświatła написав:допускаете что события избиения тцкашниками 51 летнего гражданина не было?

Скорее всего ребра сломали, но как и зачем выяснено не будет, наказывать никто никого по итогу не будет, лишат премии. Из армии точно не уволят.
Но в целом за несколько лет в Одессе мобилизировали минимум несколько десятков тысяч человек, а сломанных ребра только два. Если брать соотношение по этому показателю, то оно практически идеально.
Если просто собрать в кучу тысячи мужчин и поселить их где-то в палатках, то будет множество проблем чисто статистически. Мы, когда в начале войны стояли вне зоны боевых действий, только успевали выгребать ЧП - кто-то умер от инсульта, кто-то застрелился, на кого-то бочка упала и умер, кто-то в дерево врезался и умер. На два поломанных ребра вообще бы не обратили внимания в масштабах проблем.

Два, это то что попало в СМИ.
Проблема в ином.
ТЦК расследует преступление совершенное сотрудниками ТЦК.
Это крах системы управления, который неминуемо приведет к краху самого государства.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 12:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Господар Вельзевула написав:Верю в Трампа! Трамп приди и спаси нас нас от идолища зеленого и паганого!
Если хотел, то он это сделал бы уже. Но не сделал...
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 12:18

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав: И работать в оборонке не нужно. Да и вообще нигде.
вы типа в оборонке работаете, только пенсии из бюджета сосёте. Я хоть денег ни у кого не беру. Рассказывайте ещё как Украина должна вам за совок. Забыли уже эти разговоры? Вам срача по жизни не хватает, вы за этим на форум и приходите. Заодно отбеливать совок с путиным в комплекте. С соседями уже со всеми разосрались?

Ти звичайне москальське лайно, згоден?
Яка мета твого перебування на українському форумі, та взагалі в Україні- незрозуміло.
ЛАД якось писав шо готовий працювать за станком по 12 годин, але не беруть. І я йому вірю, хоч я особисто його критикував за це, бо це працьовита людина. Пенсію ЛАДу виплачують з моїх податків і я можу сказать шо не заперечую, хоча заперечувати якось...
Стосвно москальського лайна, ти брешеш на рахунок ТЦК, ти би вже обісрався по самі вуха, якби особисто тебе спитали ТЦК з твоїм москальським статусом і ніби-то другом в Ізраїлі.
Тому ти москалик поясни мету свого перебування на цьому форумі і потихеньку збирай свої манатки і вали до братів. Не до братів менших, за яких ти тут пишеш, вони тебе в свою стаю не приймуть, тебе ніхто не прийме, тільки москальщина.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 12:23

  Успіх написав:Бо тоді ще ура-патріоти кричали: ко-ко-ко, це там - орки п'ють по чорному і стріляють між собою по п'яні...
А в нас - тільки Рембо!
З нами таке не случіцццо нікогда!©

Звідки їм розуміти що на війні?
Ура-патріотизм передбачає знаходження в тилу під відстрочкою.
Ура-патріот в бусіку та учебці це нудне пропутинське створіння.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 12:25

  Howl написав:
  Господар Вельзевула написав:Верю в Трампа! Трамп приди и спаси нас нас от идолища зеленого и паганого!
Если хотел, то он это сделал бы уже. Но не сделал...

Сами Зе выбрали, а теперь Трамп спаси от него.
Рагулям рагульное.
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