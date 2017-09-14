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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 27 січ, 2025 12:16
freeze написав: Wirująświatła написав:
допускаете что события избиения тцкашниками 51 летнего гражданина не было?
Скорее всего ребра сломали, но как и зачем выяснено не будет, наказывать никто никого по итогу не будет, лишат премии. Из армии точно не уволят.
Но в целом за несколько лет в Одессе мобилизировали минимум несколько десятков тысяч человек, а сломанных ребра только два.
Если брать соотношение по этому показателю, то оно практически идеально.
Если просто собрать в кучу тысячи мужчин и поселить их где-то в палатках, то будет множество проблем чисто статистически. Мы, когда в начале войны стояли вне зоны боевых действий, только успевали выгребать ЧП - кто-то умер от инсульта, кто-то застрелился, на кого-то бочка упала и умер, кто-то в дерево врезался и умер. На два поломанных ребра вообще бы не обратили внимания в масштабах проблем.
Два, это то что попало в СМИ.
Проблема в ином.
ТЦК расследует преступление совершенное сотрудниками ТЦК.
Это крах системы управления, который неминуемо приведет к краху самого государства.
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Додано: Пон 27 січ, 2025 12:18
Господар Вельзевула написав:
Верю в Трампа! Трамп приди и спаси нас нас от идолища зеленого и паганого!
Если хотел, то он это сделал бы уже. Но не сделал...
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Додано: Пон 27 січ, 2025 12:18
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
И работать в оборонке не нужно. Да и вообще нигде.
вы типа в оборонке работаете, только пенсии из бюджета сосёте. Я хоть денег ни у кого не беру. Рассказывайте ещё как Украина должна вам за совок. Забыли уже эти разговоры? Вам срача по жизни не хватает, вы за этим на форум и приходите. Заодно отбеливать совок с путиным в комплекте. С соседями уже со всеми разосрались?
Ти звичайне москальське лайно, згоден?
Яка мета твого перебування на українському форумі, та взагалі в Україні- незрозуміло.ЛАД
якось писав шо готовий працювать за станком по 12 годин, але не беруть. І я йому вірю, хоч я особисто його критикував за це, бо це працьовита людина. Пенсію ЛАД
у виплачують з моїх податків і я можу сказать шо не заперечую, хоча заперечувати якось...
Стосвно москальського лайна, ти брешеш на рахунок ТЦК, ти би вже обісрався по самі вуха, якби особисто тебе спитали ТЦК з твоїм москальським статусом і ніби-то другом в Ізраїлі.
Тому ти москалик поясни мету свого перебування на цьому форумі і потихеньку збирай свої манатки і вали до братів. Не до братів менших, за яких ти тут пишеш, вони тебе в свою стаю не приймуть, тебе ніхто не прийме, тільки москальщина.
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Додано: Пон 27 січ, 2025 12:23
Успіх написав:
Бо тоді ще ура-патріоти кричали: ко-ко-ко, це там - орки п'ють по чорному і стріляють між собою по п'яні...
А в нас - тільки Рембо!
З нами таке не случіцццо нікогда!©
Звідки їм розуміти що на війні?
Ура-патріотизм передбачає знаходження в тилу під відстрочкою.
Ура-патріот в бусіку та учебці це нудне пропутинське створіння.
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Додано: Пон 27 січ, 2025 12:25
Howl написав: Господар Вельзевула написав:
Верю в Трампа! Трамп приди и спаси нас нас от идолища зеленого и паганого!
Если хотел, то он это сделал бы уже. Но не сделал...
Сами Зе выбрали, а теперь Трамп спаси от него.
Рагулям рагульное.
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