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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1218712188121891219012191>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 12:41

Стосовно механіки виборів.
По полицях.
Автор по деяким моментам звісно, як завжди, маніпулює, але принципи, структуру та механізм розкриває:
https://m.youtube.com/watch?v=YqFe0VIMd4s

Якщо б кожен!, ще раз - кожен!, виборець був ознайомлений хоча б з цими загальними!!! принципами, базовими механізмами виборів, то тоді можна було хоча б заікатися про його відповідальність.
Саме заікатися.
Бо про відповідальність можна вести мову лише, коли виборець має загальні знання та конкретну необхідну інформацію про кандидатів.
І головне -- дійсно має можливість свого впливу на процес.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 12:48

Очільник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов попередив, що до літа треба розпочати серйозні переговори щодо завершення війни, оскільки можуть розпочатися процеси, що загрожуватимуть існуванню України.

Про це йдеться у матеріалі "Української правди". За даними видання, нещодавно в Раді відбулася закрита зустріч. Керівники парламенту і фракцій запросили до себе командування Сил оборони, щоб зрозуміти реальний стан справ у війні.

"Спочатку багато, заплутано, але дуже цікаво розповідали представники Генштабу. Потім були різні доповіді ще. Але найбільше запам'яталася відповідь Буданова. Хтось запитав його, скільки часу ми ще маємо. І Кирило зі своєю холодною усмішкою каже: "Якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України. Всі так перезирнулись і замовкли. Мабуть, треба, щоб все вийшло", – розповів співрозмовник, який брав участь у цій зустрічі.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 12:56

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:Я на своїм місці.
слухайте краще справжніх проповідників.
https://youtu.be/1UKvk4A_zgY?si=yLfUeI1s6NFegjhl
P/s попереджуючи єхидні підколи, вино з ним теж трохи пив. і говорив пару раз, один на один. Нормальний дядько.

Побудуємо 3й Храм на честь "Антихриста", та пророка його, грекоримлянина Юліана-Філософа
А хто стане на заваді ? Сучасні фарисеї та садукеї, канонизовані

тю. Та будуйте. Нам то шо? )
Думаєте ви перші "будівельники" і лжепророки? :lol: це вже все було (c) :wink:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 13:05

  prodigy написав:Очільник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов попередив, що до літа треба розпочати серйозні переговори щодо завершення війни, оскільки можуть розпочатися процеси, що загрожуватимуть існуванню України.
значит переговоров не будет. Буданов же не врёт? В Крым мы уже заходили.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 13:07

  detroytred написав:
  Xenon написав:
❗️Україна може перестати існувати, якщо до літа не відбудуться серйозні переговори, – УП з посиланням на слова Буданова у Раді.

https://www.pravda.com.ua/articles/2025/01/27/7495371/


*Нещодавно в Раді відбулася одна закрита зустріч. Керівники парламенту і фракцій запросили до себе командування Сил оборони, щоби зрозуміти реальний стан справ у війні.

"Спочатку багато, заплутано, але дуже цікаво розповідали представники Генштабу. Потім були різні доповіді ще. Але найбільше запам'яталася відповідь Буданова. Хтось запитав його, скільки часу ми ще маємо. І Кирило зі своєю холодною усмішкою каже: "Якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України", – пригадує в розмові з УП один із учасників зустрічі.

"Всі так перезирнулись і замовкли. Мабуть, треба, щоб все вийшло", – трохи розгублено резюмує депутат. *
Якщо простою мовою - "або погоджуємося на те що запропонують, або нам п..ц" Зараз думають як красивше преподнести підсумки "перемоги", а також хто буде відповідати що у 22-му не пішов на домовленості при кращих умовах, менших втратах
Востаннє редагувалось d44 в Пон 27 січ, 2025 13:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 13:07

Banderlog

Лжепророки то ваші "апостоли" - cкаламутили народ, а на виході зруйнована Імперія, століття лицемірства та мракобісся
Не вірили б у 3й Храм - не читали б свої псевдопроповіді
Боїтеся втрати монополії на істину як щури вогня
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 13:08

Условия содержания в Измаильском ТЦК публикует один из мужчин и утверждает, что его там держат незаконно

https://t.me/odessa_infonews/64672


Украинcкие военнообязанные после 28 февраля потеряют бронирование, если их предприятия утратят статус критически важных. Об этом говорил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

Руководители указанных предприятий могут попробовать получить статус критически важных, но в ожидании решения властей сотрудники ТЦК могут мобилизовать работников.

"Учитывая, что такие военнообязанные все на учете, ТЦК имеет полное право мобилизовать военнообязанных. Все в рамках закона", — подчеркивал политик.

При этом украинское законодательство не предусматривает выделение дополнительного времени на перебронирование граждан с сохранением отсрочки от призыва.

Федиенко отметил, что руководители ТЦК идут навстречу предприятиям из сфер обороны, связи и энергетики и дают им время на перебронирование работников.

Мобилизационное задание для компаний устанавливают военные администрации исходя из потребностей Минобороны. Если чиновники ОВА устроят проверки предприятий и увидят, что они не справляются, мобилизационный заказ отменят, добавил он.

Мобилизация после 28 февраля: когда возможно аннулирование брони
Отметим, что изменения в постановлении Кабмина №76 вносят 13 оснований, которые позволяют аннулировать бронь. Из них семь предусмотрены для работников критически важных предприятий и выглядят так:

завершение контракта на выполнение работ и услуг для ВСУ;
владелец решил закрыть предприятие;
военнообязанный уволился или приостановил трудовой договор;
органы власти отменили статус предприятия как критически важного;
руководитель предприятия аннулировал бронирование от мобилизации;
у гражданина появились другие основания для отсрочки от призыва в ВСУ;
зарплата работника меньше, чем 20 тысяч гривен.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 13:16

  _Mykola_ написав:
  Господар Вельзевула написав:🍁 Трагікомедія у чотирьох актах.
✔️ Акт третій. Цього Трампу здалось мало і він оголосив про заборону в'їзду в США для колумбійських чиновників, а головне - членів їх сімей. До того ж, на кордоні вводиться посилена перевірка для всіх громадян Колумбії а мита збільшать до 50%. Трамп назвав ці санкції "лише початком".

✔️ Акт четвертий. Колумбія здалася за 49 хвилин. Президент цієї країни запропонував відправити власний президентський літак для репатріації депортованих із США.

Завіса. (С)



Достатньо було б і третього. Це найголовніший і найдієвіший пункт майже для всіх країн. :)


Щоб не було як з Колумбією: Філіппіни закликали своїх нелегалів депортуватися самостійно
В дипвідомстві країни висловилися, що не хочуть, щоб США "тратилися" на депортацію їхніх громадян. :lol:
https://focus.ua/uk/world/690405-filipi ... ati-z-ssha
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 13:18

  d44 написав:Якщо простою мовою - "або погоджуємося на те що запропонують, або нам п..ц" Зараз думають як красивше преподнести підсумки "перемоги", а також хто буде відповідати що у 22-му не пішов на домовленості при кращих умовах, менших втратах

Я не впевнений у перемовинах та закінченні.
Бо:
- багато гравцям вигідно, щоб груша (як джерело роздору в Кайдашевій сім'ї) якщо не зникла овсі, то, як мінімум, усохла, до втрати свого значення. Тобто Парагвай...;
- поки між вершиною піраміди (можновладцями та їх оточенням) і гарячою пательнею ще є добряча прослойка пересічних, то процес буде тривати. А от коли дійде до самої пірамідки, от тоді вони заголосять, що вже пора.

І тільки Трамп, як шанс в казіно.
Що в нього дійсно інтерес припинення.
Але!
Демократи. Є демократи і частина респів. В яких інше бачення.
І той же Трамп може ескалувати на порядок вище.
І може досягти Перемоги.

Ніхто не знає, як складеться гра.
Саме гра.
Бо можновладці саме грають.
Як в шахи...
Ще нічого не вирішено.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 13:18

  fox767676 написав:Banderlog

Лжепророки то ваші "апостоли" - cкаламутили народ, а на виході зруйнована Імперія, століття лицемірства та мракобісся
Не вірили б у 3й Храм - не читали б свої псевдопроповіді
Боїтеся втрати монополії на істину як щури вогня
це яка імперія зруйнована і коли? :lol:
Banderlog
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