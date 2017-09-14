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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12188121891219012191>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 13:18

  Wirująświatła написав:
  budivelnik написав:Тяжко комусь пояснити , якщо він не знав+не знав+ а потім забув
и что вы мне обьяснили? Во всех ваших примерах низкий iq. Который еще любят называть "человеческий фактор" Это же не физики ядерщики который погибли при испытаниях андронного колайдера. N% дураков есть везде, поэтому травматизмы были и будут. Хоть в школе, хоть в армии. Кто не умеет плавать, тот и не тонет. Потому что не лезет в воду.

Элементарный пример с производства.
Женщина подсунула палец под пресс. Осталась без пальца.
Это из-за низкого iq? Из-за того, что она "дура"? "Кто не умеет плавать, тот и не тонет"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 13:32

*В очередной раз изменилась позиция Венгрии... Сперва она выступила с ультиматумом по Украине и требованием транзита, но уже сегодня Венгрия готова не блокировать продление санкций против РФ если ЕК даст Венгрии энергетические гарантии...
ЕК сегодня проведет встречу на уровне послов на эту тему и готова такие гарантии Венгрии дать. Таким образом санкции против РФ могут быть продолжены, а ультиматум Украине скорее всего будет отозван...* (с)
_________
Перекладаю: Орбану насрати на рфію, Штати, Україну і на будь-яку іншу країну, окрім своєї.
Він не чий не друг і не ворог, а суто друг своєї країни. І просуває інтереси саме своєї країни.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 27 січ, 2025 13:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 13:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:це яка імперія зруйнована і коли?


ще й прикидуеться шлангом, книжник та фарисей
Як сучасні активісти-воуки роз'їдають Західний(США) та Східний Рим (Європа),
так християни руйнували ідейно-філософські засади Риму, впроваджуючи мракобісся та негативну селекцію. Коли мракобіс Юстиніан зачинив Афінську школу філософії, останній бастіон античної мудрості. то кара з карою обрушилися на Рим, починачи з Чуми, далі нашестя сарацинів майже до Монако

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fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 13:42

  jump написав:
  _Mykola_ написав:
  Господар Вельзевула написав:🍁 Трагікомедія у чотирьох актах.
✔️ Акт третій. Цього Трампу здалось мало і він оголосив про заборону в'їзду в США для колумбійських чиновників, а головне - членів їх сімей. До того ж, на кордоні вводиться посилена перевірка для всіх громадян Колумбії а мита збільшать до 50%. Трамп назвав ці санкції "лише початком".

✔️ Акт четвертий. Колумбія здалася за 49 хвилин. Президент цієї країни запропонував відправити власний президентський літак для репатріації депортованих із США.

Завіса. (С)



Достатньо було б і третього. Це найголовніший і найдієвіший пункт майже для всіх країн. :)


Щоб не було як з Колумбією: Філіппіни закликали своїх нелегалів депортуватися самостійно
В дипвідомстві країни висловилися, що не хочуть, щоб США "тратилися" на депортацію їхніх громадян. :lol:
https://focus.ua/uk/world/690405-filipi ... ati-z-ssha

мені філіпінку, можна дві
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 13:42

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:це яка імперія зруйнована і коли?


ще й прикидуеться шлангом, книжник та фарисей

:lol:
Не кипятись сину люцифера, хвілолософе беззубий :lol:
будуй собі вавилонську вежу, вона тебе й роздавить як хробака)
Диявол завше обіцяє золоті гори а платить битими горшками.
Но то ваше діло. Краще пісеньку послухайте. :)
https://youtu.be/1tzXik0DutI?si=dIYlcgVEo0rasNkI
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 13:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❗️Україна може перестати існувати, якщо до літа не буде серйозних переговорів, — УП з посиланням на Буданова у Раді


Ну вот и всё, наверное
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 13:45

  Banderlog написав:Но то ваше діло. Краще пісеньку послухайте. :)
https://youtu.be/1tzXik0DutI?si=dIYlcgVEo0rasNkI

прямо красавчек detroytred
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 13:52

  ЛАД написав:
  freeze написав:
  Wirująświatła написав:допускаете что события избиения тцкашниками 51 летнего гражданина не было?

Скорее всего ребра сломали, но как и зачем выяснено не будет, наказывать никто никого по итогу не будет, лишат премии. Из армии точно не уволят.
Но в целом за несколько лет в Одессе мобилизировали минимум несколько десятков тысяч человек, а сломанных ребра только два. Если брать соотношение по этому показателю, то оно практически идеально.
Если просто собрать в кучу тысячи мужчин и поселить их где-то в палатках, то будет множество проблем чисто статистически. Мы, когда в начале войны стояли вне зоны боевых действий, только успевали выгребать ЧП - кто-то умер от инсульта, кто-то застрелился, на кого-то бочка упала и умер, кто-то в дерево врезался и умер. На два поломанных ребра вообще бы не обратили внимания в масштабах проблем.

+++++

Только на камеру попало тысячи избиений.
Буча тоже ерунда? Закатовали каких то 0.02% населення.
Страшно и мерзко с такими людьми в одной стране
Востаннє редагувалось Бетон в Пон 27 січ, 2025 13:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 13:52

Солдати КНДР на Курщині атакують (https://babel.ua/news/114839-biyci-zsu- ... iy-oblasti) лише пішки, підривають себе за Ким Чен Ина та зачищають сліди.

Як пише Sky News, посилаючись на українських командирів, зараз північнокорейські війська відійшли з лінії фронту. Вони аналізують помилки, лікують поранених або чекають на підкріплення.

Бійці ЗСУ розповіли, що іноземні солдати атакували, «як під час Другої світової війни», групами по 20—60 людей. Вони пересувалися навіть під вогнем, попри втрати.

Деякі з них підривали себе гранатами, щоб не потрапити в полон. Український командир Пульс каже, що один з них перед самогубством кричав: «За генерала Кім Чен Ина!»

Іноземні сили намагаються зачищати сліди на полі бою — вони забирають своїх поранених і загиблих у білих шоломах.

Армія КНДР укомплектована краще, ніж багато росіян, військові були «гладко поголені та доглянуті», усім було близько 25—40 років.
ЛАД бы тоже хотел чтобы наши кричали за Зеленского!
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 13:52

  prodigy написав:Очільник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов попередив, що до літа треба розпочати серйозні переговори щодо завершення війни, оскільки можуть розпочатися процеси, що загрожуватимуть існуванню України.

Про це йдеться у матеріалі "Української правди". За даними видання, нещодавно в Раді відбулася закрита зустріч. Керівники парламенту і фракцій запросили до себе командування Сил оборони, щоб зрозуміти реальний стан справ у війні.

"Спочатку багато, заплутано, але дуже цікаво розповідали представники Генштабу. Потім були різні доповіді ще. Але найбільше запам'яталася відповідь Буданова. Хтось запитав його, скільки часу ми ще маємо. І Кирило зі своєю холодною усмішкою каже: "Якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України. Всі так перезирнулись і замовкли. Мабуть, треба, щоб все вийшло", – розповів співрозмовник, який брав участь у цій зустрічі.


Невже навіть перестали рубати гілляку, на якій сидять? 😂

Не просто можуть -- я й запустяться...
Якщо Трамп каже, що треба серйозні -- то йдете й робите серйозні. Хай хоч як тепленько і затишно вам всім в тилах, без виборів і без відповідальності.
То диво, якщо Трамп терпітиме (й гроші даватиме) аж півроку.
Bobua
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