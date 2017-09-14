budivelnik написав:Тяжко комусь пояснити , якщо він не знав+не знав+ а потім забув
и что вы мне обьяснили? Во всех ваших примерах низкий iq. Который еще любят называть "человеческий фактор" Это же не физики ядерщики который погибли при испытаниях андронного колайдера. N% дураков есть везде, поэтому травматизмы были и будут. Хоть в школе, хоть в армии. Кто не умеет плавать, тот и не тонет. Потому что не лезет в воду.
Элементарный пример с производства. Женщина подсунула палец под пресс. Осталась без пальца. Это из-за низкого iq? Из-за того, что она "дура"? "Кто не умеет плавать, тот и не тонет"?
*В очередной раз изменилась позиция Венгрии... Сперва она выступила с ультиматумом по Украине и требованием транзита, но уже сегодня Венгрия готова не блокировать продление санкций против РФ если ЕК даст Венгрии энергетические гарантии... ЕК сегодня проведет встречу на уровне послов на эту тему и готова такие гарантии Венгрии дать. Таким образом санкции против РФ могут быть продолжены, а ультиматум Украине скорее всего будет отозван...* (с) _________ Перекладаю: Орбану насрати на рфію, Штати, Україну і на будь-яку іншу країну, окрім своєї. Він не чий не друг і не ворог, а суто друг своєї країни. І просуває інтереси саме своєї країни.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 27 січ, 2025 13:32, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:це яка імперія зруйнована і коли?
ще й прикидуеться шлангом, книжник та фарисей Як сучасні активісти-воуки роз'їдають Західний(США) та Східний Рим (Європа), так християни руйнували ідейно-філософські засади Риму, впроваджуючи мракобісся та негативну селекцію. Коли мракобіс Юстиніан зачинив Афінську школу філософії, останній бастіон античної мудрості. то кара з карою обрушилися на Рим, починачи з Чуми, далі нашестя сарацинів майже до Монако
Господар Вельзевула написав:🍁 Трагікомедія у чотирьох актах. ✔️ Акт третій. Цього Трампу здалось мало і він оголосив про заборону в'їзду в США для колумбійських чиновників, а головне - членів їх сімей. До того ж, на кордоні вводиться посилена перевірка для всіх громадян Колумбії а мита збільшать до 50%. Трамп назвав ці санкції "лише початком".
✔️ Акт четвертий. Колумбія здалася за 49 хвилин. Президент цієї країни запропонував відправити власний президентський літак для репатріації депортованих із США.
Завіса. (С)
Достатньо було б і третього. Це найголовніший і найдієвіший пункт майже для всіх країн.
Banderlog написав:це яка імперія зруйнована і коли?
ще й прикидуеться шлангом, книжник та фарисей
Не кипятись сину люцифера, хвілолософе беззубий будуй собі вавилонську вежу, вона тебе й роздавить як хробака) Диявол завше обіцяє золоті гори а платить битими горшками. Но то ваше діло. Краще пісеньку послухайте. https://youtu.be/1tzXik0DutI?si=dIYlcgVEo0rasNkI
Wirująświatła написав:допускаете что события избиения тцкашниками 51 летнего гражданина не было?
Скорее всего ребра сломали, но как и зачем выяснено не будет, наказывать никто никого по итогу не будет, лишат премии. Из армии точно не уволят. Но в целом за несколько лет в Одессе мобилизировали минимум несколько десятков тысяч человек, а сломанных ребра только два. Если брать соотношение по этому показателю, то оно практически идеально. Если просто собрать в кучу тысячи мужчин и поселить их где-то в палатках, то будет множество проблем чисто статистически. Мы, когда в начале войны стояли вне зоны боевых действий, только успевали выгребать ЧП - кто-то умер от инсульта, кто-то застрелился, на кого-то бочка упала и умер, кто-то в дерево врезался и умер. На два поломанных ребра вообще бы не обратили внимания в масштабах проблем.
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Только на камеру попало тысячи избиений. Буча тоже ерунда? Закатовали каких то 0.02% населення. Страшно и мерзко с такими людьми в одной стране
Востаннє редагувалось Бетон в Пон 27 січ, 2025 13:53, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:Очільник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов попередив, що до літа треба розпочати серйозні переговори щодо завершення війни, оскільки можуть розпочатися процеси, що загрожуватимуть існуванню України.
Про це йдеться у матеріалі "Української правди". За даними видання, нещодавно в Раді відбулася закрита зустріч. Керівники парламенту і фракцій запросили до себе командування Сил оборони, щоб зрозуміти реальний стан справ у війні.
"Спочатку багато, заплутано, але дуже цікаво розповідали представники Генштабу. Потім були різні доповіді ще. Але найбільше запам'яталася відповідь Буданова. Хтось запитав його, скільки часу ми ще маємо. І Кирило зі своєю холодною усмішкою каже: "Якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України. Всі так перезирнулись і замовкли. Мабуть, треба, щоб все вийшло", – розповів співрозмовник, який брав участь у цій зустрічі.
Невже навіть перестали рубати гілляку, на якій сидять? 😂
Не просто можуть -- я й запустяться... Якщо Трамп каже, що треба серйозні -- то йдете й робите серйозні. Хай хоч як тепленько і затишно вам всім в тилах, без виборів і без відповідальності. То диво, якщо Трамп терпітиме (й гроші даватиме) аж півроку.