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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12188121891219012191

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 13:53

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:
  Banderlog написав:це яка імперія зруйнована і коли?


ще й прикидуеться шлангом, книжник та фарисей

:lol:
Не кипятись сину люцифера, хвілолософе беззубий :lol:
будуй собі вавилонську вежу, вона тебе й роздавить як хробака)
Диявол завше обіцяє золоті гори а платить битими горшками.
Но то ваше діло. Краще пісеньку послухайте. :)
https://youtu.be/1tzXik0DutI?si=dIYlcgVEo0rasNkI


це ви сини люціфера, це ви відповідальні за деградацію цілих народів
що ви зробили з Римом, то ви зробили з народом України, за 33 роки розіп'яли як Галилеянина (в помсту??), зробили з нації академіків та інженерів націю невіст на експорт та підневільних солдат
Але бачу що в серці твоєму не згас остаточно дух істини, і як ваш апостол Павло ревностний фарисей перейшов на бік Ісуса Галилеянина, так і ти полишиш сучасних фарисеїв і понесеш людям мирну проповідь Антихриста

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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 13:55

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Но то ваше діло. Краще пісеньку послухайте. :)
https://youtu.be/1tzXik0DutI?si=dIYlcgVEo0rasNkI

прямо красавчек detroytred

Так так і є.
Тільки я не лисий))

Суть свободи в тому і полягає, що нефіг свої критерії нав'язувати іншому в якості єдиноправильних.
Да ще й за умов наявності "закончиків".

Обмінялися думками, бо цікаво ж знати інші бачення-думки. То й все.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 14:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дико, но к сожалению, привычно читать от военнослужащих ВСУ, что ничего страшного, что тцк убили и покалечили столько же украинцев, сколько в десятках Буч, русские.

Суды будут. Такие преступления не имеют срока давности.
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 14:09

Schmit
 
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  #<1 ... 12188121891219012191
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