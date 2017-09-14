Banderlog написав:це яка імперія зруйнована і коли?
ще й прикидуеться шлангом, книжник та фарисей
Не кипятись сину люцифера, хвілолософе беззубий будуй собі вавилонську вежу, вона тебе й роздавить як хробака) Диявол завше обіцяє золоті гори а платить битими горшками. Но то ваше діло. Краще пісеньку послухайте. https://youtu.be/1tzXik0DutI?si=dIYlcgVEo0rasNkI
це ви сини люціфера, це ви відповідальні за деградацію цілих народів що ви зробили з Римом, то ви зробили з народом України, за 33 роки розіп'яли як Галилеянина (в помсту??), зробили з нації академіків та інженерів націю невіст на експорт та підневільних солдат Але бачу що в серці твоєму не згас остаточно дух істини, і як ваш апостол Павло ревностний фарисей перейшов на бік Ісуса Галилеянина, так і ти полишиш сучасних фарисеїв і понесеш людям мирну проповідь Антихриста