Banderlog написав:це яка імперія зруйнована і коли?
ще й прикидуеться шлангом, книжник та фарисей
Не кипятись сину люцифера, хвілолософе беззубий будуй собі вавилонську вежу, вона тебе й роздавить як хробака) Диявол завше обіцяє золоті гори а платить битими горшками. Но то ваше діло. Краще пісеньку послухайте. https://youtu.be/1tzXik0DutI?si=dIYlcgVEo0rasNkI
це ви сини люціфера, це ви відповідальні за деградацію цілих народів що ви зробили з Римом, то ви зробили з народом України, за 33 роки розіп'яли як Галилеянина (в помсту??), зробили з нації академіків та інженерів націю невіст на експорт та підневільних солдат Але бачу що в серці твоєму не згас остаточно дух істини, і як ваш апостол Павло ревностний фарисей перейшов на бік Ісуса Галилеянина, так і ти полишиш сучасних фарисеїв і понесеш людям мирну проповідь Антихриста
Wirująświatła писал(а): преимущество маленького городка, я много кого знаю, меня много кто знает. Один телефонный звонок и тцкашники уже разговаривают со мной на другую тему. Быковать не нужно нигде и
никогда, лучше включить дурачка что не знаю ни про какой резерв, новости не читаю.
ты задрачиваешь. Я не знаю ни одного тцкашника, но знаю мэра и многих уважаемых людей, некоторым могу позвонить даже ночью, если пожар.
Ветік , а ти що у нас модератор форума ? Тобі задалі питання ЛАД ,Water про тобою написане, і ці питання десь поділись . Я розумію що тобою марить долярчик і ще декілько слабовольних , НО видаляти питання тобі не можна !
ЛАД написав: И работать в оборонке не нужно. Да и вообще нигде.
вы типа в оборонке работаете, только пенсии из бюджета сосёте. Я хоть денег ни у кого не беру. Рассказывайте ещё как Украина должна вам за совок. Забыли уже эти разговоры? Вам срача по жизни не хватает, вы за этим на форум и приходите. Заодно отбеливать совок с путиным в комплекте.
ЛАД написав:путинская РФ это не фашизм
украинцев они значит убивают из высоких нравственных побуждений
Полная и абсолютная безграмотность. Даже спорить не с чем. Во всех войнах всю историю человечества никого не убивали, сошлись, поговорили и чинно-благородно разошлись. Смерти на войне появились исключительно благодаря фашизму. Вы тут недавно выкладывали пирамиду методов спора. Этот пост какой ступени соответствует? Что скажет "группа товарищей"? Позовёт какого-то более подкованного участника?
ЛАД написав: И работать в оборонке не нужно. Да и вообще нигде.
вы типа в оборонке работаете, только пенсии из бюджета сосёте. Я хоть денег ни у кого не беру. Рассказывайте ещё как Украина должна вам за совок. Забыли уже эти разговоры? Вам срача по жизни не хватает, вы за этим на форум и приходите. Заодно отбеливать совок с путиным в комплекте.
ЛАД написав:путинская РФ это не фашизм
украинцев они значит убивают из высоких нравственных побуждений
Полная и абсолютная безграмотность. Даже спорить не с чем. Во всех войнах всю историю человечества никого не убивали, сошлись, поговорили и чинно-благородно разошлись. Смерти на войне появились исключительно благодаря фашизму. Вы тут недавно выкладывали пирамиду методов спора. Этот пост какой ступени соответствует? Что скажет "группа товарищей"? Позовёт какого-то более подкованного участника?
Вставлю свои 5 копеек, россияне убивают потому что война, а война потому что россияне воинствующие фашисты. Если бы они не были воинствующими фашистами, а хитрыми, ловкими дипломатами, но на майдане бы они раздали более вкусные печеньки и можно было бы разойтись без войны.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Пон 27 січ, 2025 14:35, всього редагувалось 2 разів.