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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1218912190121911219212193>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 13:53

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:
  Banderlog написав:це яка імперія зруйнована і коли?


ще й прикидуеться шлангом, книжник та фарисей

:lol:
Не кипятись сину люцифера, хвілолософе беззубий :lol:
будуй собі вавилонську вежу, вона тебе й роздавить як хробака)
Диявол завше обіцяє золоті гори а платить битими горшками.
Но то ваше діло. Краще пісеньку послухайте. :)
https://youtu.be/1tzXik0DutI?si=dIYlcgVEo0rasNkI


це ви сини люціфера, це ви відповідальні за деградацію цілих народів
що ви зробили з Римом, то ви зробили з народом України, за 33 роки розіп'яли як Галилеянина (в помсту??), зробили з нації академіків та інженерів націю невіст на експорт та підневільних солдат
Але бачу що в серці твоєму не згас остаточно дух істини, і як ваш апостол Павло ревностний фарисей перейшов на бік Ісуса Галилеянина, так і ти полишиш сучасних фарисеїв і понесеш людям мирну проповідь Антихриста

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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 13:55

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Но то ваше діло. Краще пісеньку послухайте. :)
https://youtu.be/1tzXik0DutI?si=dIYlcgVEo0rasNkI

прямо красавчек detroytred

Так так і є.
Тільки я не лисий))

Суть свободи в тому і полягає, що нефіг свої критерії нав'язувати іншому в якості єдиноправильних.
Да ще й за умов наявності "закончиків".

Обмінялися думками, бо цікаво ж знати інші бачення-думки. То й все.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 14:09

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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 14:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła писал(а):
преимущество маленького городка, я много кого знаю, меня много кто знает. Один телефонный звонок и тцкашники уже разговаривают со мной на другую тему. Быковать не нужно нигде и

никогда, лучше включить дурачка что не знаю ни про какой резерв, новости не читаю.

ты задрачиваешь. Я не знаю ни одного тцкашника, но знаю мэра и многих уважаемых людей, некоторым могу позвонить даже ночью, если пожар.

Ветік , а ти що у нас модератор форума ?
Тобі задалі питання ЛАД ,Water про тобою написане, і ці питання десь поділись .
Я розумію що тобою марить долярчик і ще декілько слабовольних , НО видаляти питання тобі не можна !
холява
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 14:14

  Бетон написав:Дико, но к сожалению, привычно читать от военнослужащих ВСУ, что ничего страшного, что тцк убили и покалечили столько же украинцев, сколько в десятках Буч, русские.

Суды будут. Такие преступления не имеют срока давности.


Може сходиш до ТЦК ?
Бо колись ухилянтів дуже накажуть .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 14:21

  Бетон написав:Дико, но к сожалению, привычно читать от военнослужащих ВСУ, что ничего страшного, что тцк убили и покалечили столько же украинцев, сколько в десятках Буч, русские.

Суды будут. Такие преступления не имеют срока давности.


Законопроект об ответственности представителей ТЦК и ВЛК за незаконные действия зарегистрирован в Верховной Раде.

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/55697
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 14:25

  холява написав:
  Бетон написав:Дико, но к сожалению, привычно читать от военнослужащих ВСУ, что ничего страшного, что тцк убили и покалечили столько же украинцев, сколько в десятках Буч, русские.

Суды будут. Такие преступления не имеют срока давности.


Може сходиш до ТЦК ?
Бо колись ухилянтів дуже накажуть .

Тих що внизу чи тих що наверху(1-вищий сорт)?
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 14:26

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав: И работать в оборонке не нужно. Да и вообще нигде.
вы типа в оборонке работаете, только пенсии из бюджета сосёте. Я хоть денег ни у кого не беру. Рассказывайте ещё как Украина должна вам за совок. Забыли уже эти разговоры? Вам срача по жизни не хватает, вы за этим на форум и приходите. Заодно отбеливать совок с путиным в комплекте.
  ЛАД написав:путинская РФ это не фашизм
украинцев они значит убивают из высоких нравственных побуждений

Полная и абсолютная безграмотность. Даже спорить не с чем.
Во всех войнах всю историю человечества никого не убивали, сошлись, поговорили и чинно-благородно разошлись. Смерти на войне появились исключительно благодаря фашизму. :)
Вы тут недавно выкладывали пирамиду методов спора. Этот пост какой ступени соответствует?
Что скажет "группа товарищей"? Позовёт какого-то более подкованного участника?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 14:33

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав: И работать в оборонке не нужно. Да и вообще нигде.
вы типа в оборонке работаете, только пенсии из бюджета сосёте. Я хоть денег ни у кого не беру. Рассказывайте ещё как Украина должна вам за совок. Забыли уже эти разговоры? Вам срача по жизни не хватает, вы за этим на форум и приходите. Заодно отбеливать совок с путиным в комплекте.
  ЛАД написав:путинская РФ это не фашизм
украинцев они значит убивают из высоких нравственных побуждений

Полная и абсолютная безграмотность. Даже спорить не с чем.
Во всех войнах всю историю человечества никого не убивали, сошлись, поговорили и чинно-благородно разошлись. Смерти на войне появились исключительно благодаря фашизму. :)
Вы тут недавно выкладывали пирамиду методов спора. Этот пост какой ступени соответствует?
Что скажет "группа товарищей"? Позовёт какого-то более подкованного участника?

Вставлю свои 5 копеек, россияне убивают потому что война, а война потому что россияне воинствующие фашисты. Если бы они не были воинствующими фашистами, а хитрыми, ловкими дипломатами, но на майдане бы они раздали более вкусные печеньки и можно было бы разойтись без войны.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Пон 27 січ, 2025 14:35, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 14:34

  fox767676 написав: так і ти полишиш сучасних фарисеїв і понесеш людям мирну проповідь

А мені шо за то? :lol: чим платити будете?
Тіко не надо напарювати цінності не осязаємі. Воно ж у вас все як порнографія.
В мене свої є. Які мож пощупати. ) https://youtu.be/APbka0fSZM0?si=oYRPlHZq1RrTE3I_
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