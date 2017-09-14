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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12190121911219212193>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 14:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:А мені шо за то?

на Марсі назвуть яблуневий парк на честь Бандерлога :)
Оце і буде справжнє безсмертя
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 14:40

  Banderlog написав: Краще пісеньку послухайте. :)
https://youtu.be/1tzXik0DutI?si=dIYlcgVEo0rasNkI


Удивительно. Как человек с ненормативной лексикой в творчестве создал держи ум твой во аде.
https://www.youtube.com/watch?v=kcJMFofyuAM
tumos
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 14:56

  Бетон написав:❗️Україна може перестати існувати, якщо до літа не буде серйозних переговорів, — УП з посиланням на Буданова у Раді


Ну вот и всё, наверное

Не вірю.
Публічно таке заявити - це прям козир в руках путіна. На місці путіна очевидне рішення - ніяких переговорів ще пів року. Я думаю Буданов не настільки тупий щоб цього не розуміти.

Тим більше навіщо це заявляти депутатам? Депутати точно не вирішують чи будуть "серйозні переговори" чи ні.

УП це вже давно "жовте видання".

*поки писав подумав: А може це спеціально сказано щоб і не було ніяких перемовин. Така собі командна гра Зе і Ко. Хто-хто а Буданов ніякого миру точно не хоче.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 15:01

andrijk777

Дезавуюють, може і сам Буданов
Але "осадочек" залишиться
Так мабуть працюють "вікна овертона"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 15:04

  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав:Полная и абсолютная безграмотность. Даже спорить не с чем.
Во всех войнах всю историю человечества никого не убивали, сошлись, поговорили и чинно-благородно разошлись. Смерти на войне появились исключительно благодаря фашизму. :)
Вы тут недавно выкладывали пирамиду методов спора. Этот пост какой ступени соответствует?
Что скажет "группа товарищей"? Позовёт какого-то более подкованного участника?

Вставлю свои 5 копеек, россияне убивают потому что война, а война потому что россияне воинствующие фашисты. Если бы они не были воинствующими фашистами, а хитрыми, ловкими дипломатами, но на майдане бы они раздали более вкусные печеньки и можно было бы разойтись без войны.

Саме так!
Тільки фашизм тут ні до чого.

Рашковани слабкіше (менш розвинуті, менш технологічні, менш професійні) і завідомо програють, якщо будуть конкурувати-протистояти-боротися-грати по цивілізованих правилах.
Правилах, які зручні-вигідні цивілізованим. Більш потужним.

Саме тому й обирають саме такі правила, які вигідні їм. Варварські. Де, як вони вважають, вони мають значні шанси виграти.

Нічого дивного))))))))
Це як зустрілися два типи: один вумний і слабкий, другий сильний, але дурний.
Перший каже "давай в шахи визначемо переможця".
Не дивно, якщо другий скаже "ні. Давай в бокс".

Інша справа, що мудаки.
Так і цивілізовані не всюди тільки печеньками грали.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 15:09

  fox767676 написав:............
що ви зробили з Римом, то ви зробили з народом України, за 33 роки розіп'яли як Галилеянина (в помсту??), зробили з нації академіків та інженерів націю невіст на експорт та підневільних солдат
..........
Вы явно увлеклись.
Если о роли религии в крушении Римской империи ещё можно говорить (хотя сомнительно, что христианство послужило главной причиной), то в том, что происходит с Украиной, точно виноваты не религия и не церковь.
Да и вообще, вы напрасно задеваете чувства верующих, ни к чему хорошему это не приводит.
В какой-нибудь мусульманской стране вас бы уже забросали камнями.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 15:16

  flyman написав:

опс, це вже сильні переговорні позиції, чи ще треба зачекати трохи?[/quote]
ще є М18-25 та Ж18-60, покращення вже сьогодні[/quote]

виглядає ганебно і підло-жартувати над майбутнім своєї країни
приберіть за собою
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 15:18

ЛАД цікаві думки відомого пісьменника

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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 15:21

  Water написав:
  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Мене наприклад здивувало, що віталя в спілкуванні з ТЦК (в статусі махрового ухилянта, бо резерв не оновлював і нікуди не ходив) просто вийшов без проблем. Хоча він ідеальний кандидат на розкрутку. Може тому ще не бикував? Хоча може і грошей дав))
преимущество маленького городка, я много кого знаю, меня много кто знает. Один телефонный звонок и тцкашники уже разговаривают со мной на другую тему. Быковать не нужно нигде и никогда, лучше включить дурачка что не знаю ни про какой резерв, новости не читаю.

Для усіх ТЦКашників ви відомий персонаж? На рахунок військового квитка відповідь виділена у тексті? :shock:

Вы не то выделили, с вашего разрешения исправил.
И ещё
знаю мэра и многих уважаемых людей, некоторым могу позвонить даже ночью
 И никакая бронь не нужна. И работать в оборонке не нужно. Да и вообще
нигде.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 15:31

  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:-------------------------
ЛАД
путинская РФ это не фашизм
-------------------------
украинцев они значит убивают из высоких нравственных побуждений

Полная и абсолютная безграмотность. Даже спорить не с чем.
Во всех войнах всю историю человечества никого не убивали, сошлись, поговорили и чинно-благородно разошлись. Смерти на войне появились исключительно благодаря фашизму. :)
Вы тут недавно выкладывали пирамиду методов спора. Этот пост какой ступени соответствует?
Что скажет "группа товарищей"? Позовёт какого-то более подкованного участника?

Вставлю свои 5 копеек, россияне убивают потому что война, а война потому что россияне воинствующие фашисты. Если бы они не были воинствующими фашистами, а хитрыми, ловкими дипломатами, но на майдане бы они раздали более вкусные печеньки и можно было бы разойтись без войны.
Я как-то не понял, это юмор или серьёзно?
Если юмор, то слишком тонкий, подавляющее большинство не поймёт.
Если серьёзно, то все войны на свете только из-за отсутствия хитрых, ловких дипломатов?
ЛАД
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