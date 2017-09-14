ЛАД написав:Полная и абсолютная безграмотность. Даже спорить не с чем. Во всех войнах всю историю человечества никого не убивали, сошлись, поговорили и чинно-благородно разошлись. Смерти на войне появились исключительно благодаря фашизму. Вы тут недавно выкладывали пирамиду методов спора. Этот пост какой ступени соответствует? Что скажет "группа товарищей"? Позовёт какого-то более подкованного участника?
Вставлю свои 5 копеек, россияне убивают потому что война, а война потому что россияне воинствующие фашисты. Если бы они не были воинствующими фашистами, а хитрыми, ловкими дипломатами, но на майдане бы они раздали более вкусные печеньки и можно было бы разойтись без войны.
Саме так! Тільки фашизм тут ні до чого.
Рашковани слабкіше (менш розвинуті, менш технологічні, менш професійні) і завідомо програють, якщо будуть конкурувати-протистояти-боротися-грати по цивілізованих правилах. Правилах, які зручні-вигідні цивілізованим. Більш потужним.
Саме тому й обирають саме такі правила, які вигідні їм. Варварські. Де, як вони вважають, вони мають значні шанси виграти.
Нічого дивного)))))))) Це як зустрілися два типи: один вумний і слабкий, другий сильний, але дурний. Перший каже "давай в шахи визначемо переможця". Не дивно, якщо другий скаже "ні. Давай в бокс".
Інша справа, що мудаки. Так і цивілізовані не всюди тільки печеньками грали.
fox767676 написав:............ що ви зробили з Римом, то ви зробили з народом України, за 33 роки розіп'яли як Галилеянина (в помсту??), зробили з нації академіків та інженерів націю невіст на експорт та підневільних солдат ..........
Вы явно увлеклись. Если о роли религии в крушении Римской империи ещё можно говорить (хотя сомнительно, что христианство послужило главной причиной), то в том, что происходит с Украиной, точно виноваты не религия и не церковь. Да и вообще, вы напрасно задеваете чувства верующих, ни к чему хорошему это не приводит. В какой-нибудь мусульманской стране вас бы уже забросали камнями.
Hotab написав:Мене наприклад здивувало, що віталя в спілкуванні з ТЦК (в статусі махрового ухилянта, бо резерв не оновлював і нікуди не ходив) просто вийшов без проблем. Хоча він ідеальний кандидат на розкрутку. Може тому ще не бикував? Хоча може і грошей дав))
преимущество маленького городка, я много кого знаю, меня много кто знает. Один телефонный звонок и тцкашники уже разговаривают со мной на другую тему. Быковать не нужно нигде и никогда, лучше включить дурачка что не знаю ни про какой резерв, новости не читаю.
Для усіх ТЦКашників ви відомий персонаж? На рахунок військового квитка відповідь виділена у тексті?
Вы не то выделили, с вашего разрешения исправил. И ещё
знаю мэра и многих уважаемых людей, некоторым могу позвонить даже ночью
И никакая бронь не нужна. И работать в оборонке не нужно. Да и вообще нигде.
Wirująświatła написав:------------------------- ЛАД путинская РФ это не фашизм ------------------------- украинцев они значит убивают из высоких нравственных побуждений
Полная и абсолютная безграмотность. Даже спорить не с чем. Во всех войнах всю историю человечества никого не убивали, сошлись, поговорили и чинно-благородно разошлись. Смерти на войне появились исключительно благодаря фашизму. Вы тут недавно выкладывали пирамиду методов спора. Этот пост какой ступени соответствует? Что скажет "группа товарищей"? Позовёт какого-то более подкованного участника?
Вставлю свои 5 копеек, россияне убивают потому что война, а война потому что россияне воинствующие фашисты. Если бы они не были воинствующими фашистами, а хитрыми, ловкими дипломатами, но на майдане бы они раздали более вкусные печеньки и можно было бы разойтись без войны.
Я как-то не понял, это юмор или серьёзно? Если юмор, то слишком тонкий, подавляющее большинство не поймёт. Если серьёзно, то все войны на свете только из-за отсутствия хитрых, ловких дипломатов?