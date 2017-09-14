Додано: Пон 27 січ, 2025 15:39

ЛАД написав: Да и вообще, вы напрасно задеваете чувства верующих, ни к чему хорошему это не приводит.

В какой-нибудь мусульманской стране вас бы уже забросали камнями. Да и вообще, вы напрасно задеваете чувства верующих, ни к чему хорошему это не приводит.В какой-нибудь мусульманской стране вас бы уже забросали камнями.

В "какой-нибудь мусульманской стране" я бы решал кого забрасывать камнямиМой изначальный тезись был о восстановлении базового монотеизма с Единым Храмом. Ближе всего к этому исламские салафиты, они даже за разрушение Черного Камня, как лишнего элеиента идолопоклонства. А вот Бандерлог как раз на ложной позиции межконфессиональной вражды по поводу каких-то третестепенных догматов. Они же наплодили орды каких лжесвятых, таких как Романовы, династии начавшей как Ирод с детоубийства, а закончившей ритуальным жертвопрниошеним миллионов, оправдывая защитой "православных братьев".Я вовсе не огульно поношу христиангство, смотреть надо в каждом конкретном случае. Для Рима это было зло, для Руси 10 века и врварства вообще - прогресс, для 20 века - регресс. Хотя я до 2015 с интересом относился к РПЦ, там были Кураев, Осипов и Чаплин. Всех убрали так или иначе, остались даже не фарисеи (как Чаплин), а самые настоящие саддукеи. Где-то в 2015-16 были по Украине "ходы за мир", организованные МПЦ. Я спрашиваю в их пабликах - а где такое в Москве ? А они - "А нам зачем, у нас все хорошо, мы - молодцы".