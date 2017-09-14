Если серьезно, то все войны из за воинствующих фашистов.
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Додано: Пон 27 січ, 2025 15:34
Додано: Пон 27 січ, 2025 15:35
Під прес засунуть палець не так просто, там зазвичай захист від дурачка, АЛЕ випадки бували, в основному це грубе порушення ТБ, яке тягне на премію Дарвіна.
Додано: Пон 27 січ, 2025 15:38
Гарно розклав.
Тільки фантомні корчі розпаду росімперії почалися з 1914.
І продовжувалися увесь час і досі.
Більшовики закинули в топку мільйони життів, щоб продовжити.
А найбільшу помилку зробив Захід, коли дав змогу ділитися навіть чехословаччинам і т.д.; а рсфср-у не допоміг...
Не було б отого, що зараз є.
Хоча... з точки зору Заходу цілком можливо, що росія отака їх задовольняє.
Додано: Пон 27 січ, 2025 15:39
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В "какой-нибудь мусульманской стране" я бы решал кого забрасывать камнями
Мой изначальный тезись был о восстановлении базового монотеизма с Единым Храмом. Ближе всего к этому исламские салафиты, они даже за разрушение Черного Камня, как лишнего элеиента идолопоклонства. А вот Бандерлог как раз на ложной позиции межконфессиональной вражды по поводу каких-то третестепенных догматов. Они же наплодили орды каких лжесвятых, таких как Романовы, династии начавшей как Ирод с детоубийства, а закончившей ритуальным жертвопрниошеним миллионов, оправдывая защитой "православных братьев".
Я вовсе не огульно поношу христиангство, смотреть надо в каждом конкретном случае. Для Рима это было зло, для Руси 10 века и врварства вообще - прогресс, для 20 века - регресс. Хотя я до 2015 с интересом относился к РПЦ, там были Кураев, Осипов и Чаплин. Всех убрали так или иначе, остались даже не фарисеи (как Чаплин), а самые настоящие саддукеи. Где-то в 2015-16 были по Украине "ходы за мир", организованные МПЦ. Я спрашиваю в их пабликах - а где такое в Москве ? А они - "А нам зачем, у нас все хорошо, мы - молодцы".
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