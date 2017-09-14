budivelnik написав:Тяжко комусь пояснити , якщо він не знав+не знав+ а потім забув
и что вы мне обьяснили? Во всех ваших примерах низкий iq. Который еще любят называть "человеческий фактор" Это же не физики ядерщики который погибли при испытаниях андронного колайдера. N% дураков есть везде, поэтому травматизмы были и будут. Хоть в школе, хоть в армии. Кто не умеет плавать, тот и не тонет. Потому что не лезет в воду.
Элементарный пример с производства. Женщина подсунула палец под пресс. Осталась без пальца. Это из-за низкого iq? Из-за того, что она "дура"? "Кто не умеет плавать, тот и не тонет"?
Під прес засунуть палець не так просто, там зазвичай захист від дурачка, АЛЕ випадки бували, в основному це грубе порушення ТБ, яке тягне на премію Дарвіна.
ЛАД написав:Да и вообще, вы напрасно задеваете чувства верующих, ни к чему хорошему это не приводит. В какой-нибудь мусульманской стране вас бы уже забросали камнями.
В "какой-нибудь мусульманской стране" я бы решал кого забрасывать камнями Мой изначальный тезись был о восстановлении базового монотеизма с Единым Храмом. Ближе всего к этому исламские салафиты, они даже за разрушение Черного Камня, как лишнего элеиента идолопоклонства. А вот Бандерлог как раз на ложной позиции межконфессиональной вражды по поводу каких-то третестепенных догматов. Они же наплодили орды лжесвятых, таких как Романовы, династии начавшей как Ирод с детоубийства, а закончившей ритуальным жертвопрниошеним миллионов, оправдывая защитой "православных братьев". Я вовсе не огульно поношу христиангство, смотреть надо в каждом конкретном случае. Для Рима это было зло, для Руси 10 века и врварства вообще - прогресс, для конца 20 века восстаовление христианства- регресс. Хотя я до 2015 с интересом относился к РПЦ, там были Кураев, Осипов и Чаплин. Всех убрали так или иначе, остались даже не фарисеи (как Чаплин), а самые настоящие саддукеи. Где-то в 2015-16 были по Украине "ходы за мир", организованные МПЦ. Я спрашиваю в их пабликах - а где такое в Москве ? А они - "А нам зачем, у нас все хорошо, мы - молодцы".
Banderlog написав:Я на своїм місці. слухайте краще справжніх проповідників.
а про Бога Ханумана вы что то слышали?
Хануман как божество, предстающее в облике обезьяны, символично связан с умом, так как обезьяна является метафорой беспокойного ума, находящего в постоянном хаотичном движении от одной мысли к другой. Поэтому Хануман также являет собой олицетворение ума, взятого под контроль и находящегося во власти духа.
Хануман побеждает темные силы, значительно превосходящие его по численности, он является олицетворением мощной непобедимой силы, стойкости, храбрости и преданности.
Хануман ріс великим бешкетником і частенько піджартовував над відлюдниками в горах, крадучи в них речі і предмети культу. Роздратовані мудреці наклали на нього прокляття — і він забув про свої надздібності й згадував тільки тоді, коли це ставало необхідним й інші просили його про допомогу. Також Хануман був здатний розуміти мову птахів, що згодом допомогло йому звільнити Раму і Лакшману з підземного світу та вбити Ахіравану. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0 ... 0%B0%D0%BD
Украине бы такое весёлое божество зашло, особенно сейчас...
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 27 січ, 2025 15:56, всього редагувалось 2 разів.
Banderlog написав:Я на своїм місці. слухайте краще справжніх проповідників.
а про Бога Ханумана вы что то слышали?
Хануман как божество, предстающее в облике обезьяны, символично связан с умом, так как обезьяна является метафорой беспокойного ума, находящего в постоянном хаотичном движении от одной мысли к другой. Поэтому Хануман также являет собой олицетворение ума, взятого под контроль и находящегося во власти духа.
Хануман побеждает темные силы, значительно превосходящие его по численности, он является олицетворением мощной непобедимой силы, стойкости, храбрости и преданности.
ЛАД написав:Если серьёзно, то все войны на свете только из-за отсутствия хитрых, ловких дипломатов?
Если серьезно, то все войны из за воинствующих фашистов.
Начиная с ...? С какого века? ХІХ? Х? І? С Х до нашей эры? С сотворения мира? Бог создал фашизм вместе с Адамом?
Мы живём в 21 веке и говорим о событиях дней насущных. Воинствующие могут быть и не фашисты. Но этот один из самых агрессивных политических референсов современности. И россия максимально попадает под всякого рода описания и признаки фашизма. ЧТо бы сгладить небольшие несоответствия можем назвать их вариант рашизмом или неофашизмом.
fox767676 написав:........... В "какой-нибудь мусульманской стране" я бы решал кого забрасывать камнями Мой изначальный тезись был о восстановлении базового монотеизма с Единым Храмом. Ближе всего к этому исламские салафиты, они даже за разрушение Черного Камня, как лишнего элеиента идолопоклонства. А вот Бандерлог как раз на ложной позиции межконфессиональной вражды по поводу каких-то третестепенных догматов. Они же наплодили орды лжесвятых, таких как Романовы, династии начавшей как Ирод с детоубийства, а закончившей ритуальным жертвопрниошеним миллионов, оправдывая защитой "православных братьев". Я вовсе не огульно поношу христиангство, смотреть надо в каждом конкретном случае. Для Рима это было зло, для Руси 10 века и врварства вообще - прогресс, для конца 20 века восстаовление христианства- регресс. Хотя я до 2015 с интересом относился к РПЦ, там были Кураев, Осипов и Чаплин. Всех убрали так или иначе, остались даже не фарисеи (как Чаплин), а самые настоящие саддукеи. Где-то в 2015-16 были по Украине "ходы за мир", организованные МПЦ. Я спрашиваю в их пабликах - а где такое в Москве ? А они - "А нам зачем, у нас все хорошо, мы - молодцы".
О роли религии поговорить интересно, но это не тема ветки. Салафисты, конечно, последовательные монотеисты, но у них хватает свих "приколов". А позиция Бандерлога самая безобидная: " Не трогайте меня, я не буду трогать вас". Но вы в том посте затрагиваете чувства верующих.