RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1219112192121931219412195>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 15:34

  ЛАД написав:Если серьёзно, то все войны на свете только из-за отсутствия хитрых, ловких дипломатов?

Если серьезно, то все войны из за воинствующих фашистов.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1070
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 15:35

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
  budivelnik написав:Тяжко комусь пояснити , якщо він не знав+не знав+ а потім забув
и что вы мне обьяснили? Во всех ваших примерах низкий iq. Который еще любят называть "человеческий фактор" Это же не физики ядерщики который погибли при испытаниях андронного колайдера. N% дураков есть везде, поэтому травматизмы были и будут. Хоть в школе, хоть в армии. Кто не умеет плавать, тот и не тонет. Потому что не лезет в воду.

Элементарный пример с производства.
Женщина подсунула палец под пресс. Осталась без пальца.
Это из-за низкого iq? Из-за того, что она "дура"? "Кто не умеет плавать, тот и не тонет"?

Під прес засунуть палець не так просто, там зазвичай захист від дурачка, АЛЕ випадки бували, в основному це грубе порушення ТБ, яке тягне на премію Дарвіна.
Water
 
Повідомлень: 2781
З нами з: 06.03.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 15:38

  prodigy написав:ЛАД цікаві думки відомого пісьменника


Гарно розклав.
Тільки фантомні корчі розпаду росімперії почалися з 1914.
І продовжувалися увесь час і досі.

Більшовики закинули в топку мільйони життів, щоб продовжити.

А найбільшу помилку зробив Захід, коли дав змогу ділитися навіть чехословаччинам і т.д.; а рсфср-у не допоміг...
Не було б отого, що зараз є.

Хоча... з точки зору Заходу цілком можливо, що росія отака їх задовольняє.
detroytred
 
Повідомлень: 29861
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 15:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Да и вообще, вы напрасно задеваете чувства верующих, ни к чему хорошему это не приводит.
В какой-нибудь мусульманской стране вас бы уже забросали камнями.


В "какой-нибудь мусульманской стране" я бы решал кого забрасывать камнями
Мой изначальный тезись был о восстановлении базового монотеизма с Единым Храмом. Ближе всего к этому исламские салафиты, они даже за разрушение Черного Камня, как лишнего элеиента идолопоклонства. А вот Бандерлог как раз на ложной позиции межконфессиональной вражды по поводу каких-то третестепенных догматов. Они же наплодили орды лжесвятых, таких как Романовы, династии начавшей как Ирод с детоубийства, а закончившей ритуальным жертвопрниошеним миллионов, оправдывая защитой "православных братьев".
Я вовсе не огульно поношу христиангство, смотреть надо в каждом конкретном случае. Для Рима это было зло, для Руси 10 века и врварства вообще - прогресс, для конца 20 века восстаовление христианства- регресс. Хотя я до 2015 с интересом относился к РПЦ, там были Кураев, Осипов и Чаплин. Всех убрали так или иначе, остались даже не фарисеи (как Чаплин), а самые настоящие саддукеи. Где-то в 2015-16 были по Украине "ходы за мир", организованные МПЦ. Я спрашиваю в их пабликах - а где такое в Москве ? А они - "А нам зачем, у нас все хорошо, мы - молодцы".
fox767676
 
Повідомлень: 2689
З нами з: 13.06.20
Подякував: 344 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 15:51

  Banderlog написав:Я на своїм місці.
слухайте краще справжніх проповідників.
а про Бога Ханумана вы что то слышали?
Хануман как божество, предстающее в облике обе­зьяны, символично связан с умом, так как обезьяна является метафорой беспокойного ума, находящего в постоянном хаотичном движении от одной мысли к другой. Поэтому Хануман также являет собой оли­цетворение ума, взятого под контроль и находяще­гося во власти духа.

Хануман по­беждает темные силы, значительно превосходящие его по численности, он является олицетворением мощной непобедимой силы, стойкости, храбрости и преданности.


Хануман ріс великим бешкетником і частенько піджартовував над відлюдниками в горах, крадучи в них речі і предмети культу. Роздратовані мудреці наклали на нього прокляття — і він забув про свої надздібності й згадував тільки тоді, коли це ставало необхідним й інші просили його про допомогу. Також Хануман був здатний розуміти мову птахів, що згодом допомогло йому звільнити Раму і Лакшману з підземного світу та вбити Ахіравану.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0 ... 0%B0%D0%BD

Украине бы такое весёлое божество зашло, особенно сейчас...
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 27 січ, 2025 15:56, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27444
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 15:52

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Я на своїм місці.
слухайте краще справжніх проповідників.
а про Бога Ханумана вы что то слышали?
Хануман как божество, предстающее в облике обе­зьяны, символично связан с умом, так как обезьяна является метафорой беспокойного ума, находящего в постоянном хаотичном движении от одной мысли к другой. Поэтому Хануман также являет собой оли­цетворение ума, взятого под контроль и находяще­гося во власти духа.

Хануман по­беждает темные силы, значительно превосходящие его по численности, он является олицетворением мощной непобедимой силы, стойкости, храбрости и преданности.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0 ... 0%B0%D0%BD

Украине бы такое божество зашло, особенно сейчас...

Хто про що, а Wirująświatła про мавп. :D :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6024
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 15:54

  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав:Если серьёзно, то все войны на свете только из-за отсутствия хитрых, ловких дипломатов?

Если серьезно, то все войны из за воинствующих фашистов.

Начиная с ...?
С какого века? ХІХ? Х? І? С Х до нашей эры? С сотворения мира?
Бог создал фашизм вместе с Адамом?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32702
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 15:55

  andrijk777 написав:Хто про що, а Wirująświatła про мавп
Хануман не просто мавпа это Бог.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27444
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 15:58

  ЛАД написав:
  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав:Если серьёзно, то все войны на свете только из-за отсутствия хитрых, ловких дипломатов?

Если серьезно, то все войны из за воинствующих фашистов.

Начиная с ...?
С какого века? ХІХ? Х? І? С Х до нашей эры? С сотворения мира?
Бог создал фашизм вместе с Адамом?

Мы живём в 21 веке и говорим о событиях дней насущных. Воинствующие могут быть и не фашисты. Но этот один из самых агрессивных политических референсов современности. И россия максимально попадает под всякого рода описания и признаки фашизма. ЧТо бы сгладить небольшие несоответствия можем назвать их вариант рашизмом или неофашизмом.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1070
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 16:07

  fox767676 написав:...........
В "какой-нибудь мусульманской стране" я бы решал кого забрасывать камнями
Мой изначальный тезись был о восстановлении базового монотеизма с Единым Храмом. Ближе всего к этому исламские салафиты, они даже за разрушение Черного Камня, как лишнего элеиента идолопоклонства. А вот Бандерлог как раз на ложной позиции межконфессиональной вражды по поводу каких-то третестепенных догматов. Они же наплодили орды лжесвятых, таких как Романовы, династии начавшей как Ирод с детоубийства, а закончившей ритуальным жертвопрниошеним миллионов, оправдывая защитой "православных братьев".
Я вовсе не огульно поношу христиангство, смотреть надо в каждом конкретном случае. Для Рима это было зло, для Руси 10 века и врварства вообще - прогресс, для конца 20 века восстаовление христианства- регресс. Хотя я до 2015 с интересом относился к РПЦ, там были Кураев, Осипов и Чаплин. Всех убрали так или иначе, остались даже не фарисеи (как Чаплин), а самые настоящие саддукеи. Где-то в 2015-16 были по Украине "ходы за мир", организованные МПЦ. Я спрашиваю в их пабликах - а где такое в Москве ? А они - "А нам зачем, у нас все хорошо, мы - молодцы".
О роли религии поговорить интересно, но это не тема ветки.
Салафисты, конечно, последовательные монотеисты, но у них хватает свих "приколов".
А позиция Бандерлога самая безобидная: " Не трогайте меня, я не буду трогать вас".
Но вы в том посте затрагиваете чувства верующих.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32702
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 1219112192121931219412195>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot, whois2010, Wirująświatła і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 82555
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 256481
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 901166
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.