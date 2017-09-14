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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12192121931219412195>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 16:09

На непідконтрольних територіях зосереджена половина всіх природних ресурсів України. Росія вже відшкодувала витрати на вторгнення, заявив колишній головнокомандувач Віктор Муженко.

"Я говорю, наприклад, про обсяги тих природних ресурсів, які там залишилися. На сьогодні це близько половини ресурсної бази, корисних копалин. Донецька, Луганська, частини Запорізької області та Херсонська – це приблизно половина всієї ресурсної бази, корисних копалин із запасів усієї України. Здається, загальна цифра становить 15 трильйонів! Були різні оцінки. Там більше 20-ти, 25-ти трильйонів. З них половина – це ті області, які на даний момент окуповані", - заявив генерал, який очолював армію в період Петра Порошенка.

Він вважає, що Росія «повністю окупить свої витрати на цю операцію, причому в рази по великому рахунку», тому замороження є для неї більш вигідним, ніж для України.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 16:09

  alex_dvornichenko написав: Но этот один из самых агрессивных политических референсов современности.

Не знав що режим Беніто Муссоліні був "один из самых агрессивных политических референсов современности" :D :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 16:11

  d44 написав:Якщо простою мовою - "або погоджуємося на те що запропонують, або нам п..ц" Зараз думають як красивше преподнести підсумки "перемоги", а також хто буде відповідати що у 22-му не пішов на домовленості при кращих умовах, менших втратах

ще один. які в 2022 році були кращі? наведіть. не можете - то не триндіть 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 16:11

  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав:
  alex_dvornichenko написав:.................
Если серьезно, то все войны из за воинствующих фашистов.

Начиная с ...?
С какого века? ХІХ? Х? І? С Х до нашей эры? С сотворения мира?
Бог создал фашизм вместе с Адамом?

Мы живём в 21 веке и говорим о событиях дней насущных. Воинствующие могут быть и не фашисты. Но этот один из самых агрессивных политических референсов современности. И россия максимально попадает под всякого рода описания и признаки фашизма. ЧТо бы сгладить небольшие несоответствия можем назвать их вариант рашизмом или неофашизмом.
Вы писали о всех войнах, а не о нашей.
Даже если "говорить о событиях дней насущных", в мире происходит очень много войн. В мире так много фашизма?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 16:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А позиция Бандерлога самая безобидная: " Не трогайте меня, я не буду трогать вас".
Но вы в том посте затрагиваете чувства верующих.


Нет.
Позиция Бандерлога что только РПЦ в Украине благодатная, а все остальные (ПЦУ, греко и римокатолики) - безблагодатные. Я же их всех уравниваю, моя позиция что они все малоблагодатные. И что надо отбросить все надуманное, и досточно 10 заповедей. Така я же идея была у раннихх мусульман=ханифитов-рахманитов. Из-за того что первоначальный Ислам был проще запутавшегося в догматах христианства, он активно впитывал себя научное наследие античной греко-римской цивилизации, и исламский мир на какое-то время вырвался вперед христианской Европы. Это мои убеждения , на том и стою. И время доказало ложность христианских догматов, мы всё видим воочию. Пусть смиренно принимают свое духовное поражение.
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 27 січ, 2025 16:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 16:18

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:А мені шо за то?

на Марсі назвуть яблуневий парк на честь Бандерлога :)
спочатку поставте там садок фокса, потом будете сусідніми участками торгувати. :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 16:28

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:А позиция Бандерлога самая безобидная: " Не трогайте меня, я не буду трогать вас".
Но вы в том посте затрагиваете чувства верующих.


Нет.
Позиция Бандерлога что только РПЦ в Украине благодатная, а все остальные (ПЦУ, греко и римокатолики) - безблагодатные.
Пусть даже они "безблагодатные", Бандерлог не предлагает их запрещать или как-то ограничивать. Пусть себе живут.
Я же их всех уравниваю, моя позиция что они все малоблагодатные. И что надо отбросить все надуманное, и досточно 10 заповедей. Така я же идея была у раннихх мусульман=ханифитов-рахманитов. Из-за того что первоначальный Ислам был проще запутавшегося в догматах христианства, он активно впитывал себя научное наследие античной греко-римской цивилизации, и исламский мир на какое-то время вырвался вперед христианской Европы. Это мои убеждения , на том и стою. И время доказало ложность христианских догматов, мы всё видим воочию. Пусть смиренно принимают свое духовное поражение.
Я точно так же уравниваю и мусульманство. И сильно сомневаюсь насчёт "впитывания" им "научного наследия античной греко-римской цивилизации".
А на сегодняшний день расцениваю мусульманство как наиболее реакционное. Христианство сильно утратило своё влияние на повседневную жизнь людей. Мусульманство пока пытается его сохранить. ему только предстоит приспособиться к сегодняшнему миру.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 16:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Суцільне "нєт потєрь" і бусифікують лише щоб дембельнути тих, хто служить:
Дочірнє підприємство (ДП) "Ламелла" із Тячева на Закарпатті, яке виробляє меблі, планує працевлаштувати 160 робітників із Народної Республіки Бангладеш.
Він зауважив, що для розміщення іноземних робітників компанія викупила у місті готель, переобладнала його та облаштувала відповідно до потреб тривалого проживання.


Якщо наступна влада надасть дані по кількості загиблих та зниклих безвісті, ми ̶о̶х̶*̶є̶є̶м̶ здивуємося.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 16:34

  ЛАД написав:В мире так много фашизма?

К сожелению да.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 16:39

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:А позиция Бандерлога самая безобидная: " Не трогайте меня, я не буду трогать вас".
Но вы в том посте затрагиваете чувства верующих.


Нет.
Позиция Бандерлога что только РПЦ в Украине благодатная, а все остальные (ПЦУ, греко и римокатолики) - безблагодатные. Я же их всех уравниваю, моя позиция что они все малоблагодатные. И что надо отбросить все надуманное, и досточно 10 заповедей. Така я же идея была у раннихх мусульман=ханифитов-рахманитов. Из-за того что первоначальный Ислам был проще запутавшегося в догматах христианства, он активно впитывал себя научное наследие античной греко-римской цивилизации, и исламский мир вырвался вперед христианской Европы. Это мои убеждения , на том и стою. И время доказало ложность христианских догматов, мы всё видим воочию. Пусть смиренно принимают свое духовное поражение.

Стійте і далі.) Християнське смирення то смирення з Богом і до толерантності яку ви пропагуєте відношення не має. та чуш яку Ви мелете про цивілізацію мене мало цікавить. Да, нечисть час од часу вилазить , но воно не життєздатне.
Чистки в комуністичній партії в 38 році не случайність а історична закономірність. Гадина сама себе зжерла. :wink:
Думаєте ви європу захватили і построєте новий вавилон з райдужним прапором?))) Побачите скоро європа знову стане християнською а ця вся гниль згорить.
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