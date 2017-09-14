На непідконтрольних територіях зосереджена половина всіх природних ресурсів України. Росія вже відшкодувала витрати на вторгнення, заявив колишній головнокомандувач Віктор Муженко.
"Я говорю, наприклад, про обсяги тих природних ресурсів, які там залишилися. На сьогодні це близько половини ресурсної бази, корисних копалин. Донецька, Луганська, частини Запорізької області та Херсонська – це приблизно половина всієї ресурсної бази, корисних копалин із запасів усієї України. Здається, загальна цифра становить 15 трильйонів! Були різні оцінки. Там більше 20-ти, 25-ти трильйонів. З них половина – це ті області, які на даний момент окуповані", - заявив генерал, який очолював армію в період Петра Порошенка.
Він вважає, що Росія «повністю окупить свої витрати на цю операцію, причому в рази по великому рахунку», тому замороження є для неї більш вигідним, ніж для України.
d44 написав:Якщо простою мовою - "або погоджуємося на те що запропонують, або нам п..ц" Зараз думають як красивше преподнести підсумки "перемоги", а також хто буде відповідати що у 22-му не пішов на домовленості при кращих умовах, менших втратах
ще один. які в 2022 році були кращі? наведіть. не можете - то не триндіть
alex_dvornichenko написав:................. Если серьезно, то все войны из за воинствующих фашистов.
Начиная с ...? С какого века? ХІХ? Х? І? С Х до нашей эры? С сотворения мира? Бог создал фашизм вместе с Адамом?
Мы живём в 21 веке и говорим о событиях дней насущных. Воинствующие могут быть и не фашисты. Но этот один из самых агрессивных политических референсов современности. И россия максимально попадает под всякого рода описания и признаки фашизма. ЧТо бы сгладить небольшие несоответствия можем назвать их вариант рашизмом или неофашизмом.
Вы писали о всех войнах, а не о нашей. Даже если "говорить о событиях дней насущных", в мире происходит очень много войн. В мире так много фашизма?
ЛАД написав:А позиция Бандерлога самая безобидная: " Не трогайте меня, я не буду трогать вас". Но вы в том посте затрагиваете чувства верующих.
Нет. Позиция Бандерлога что только РПЦ в Украине благодатная, а все остальные (ПЦУ, греко и римокатолики) - безблагодатные. Я же их всех уравниваю, моя позиция что они все малоблагодатные. И что надо отбросить все надуманное, и досточно 10 заповедей. Така я же идея была у раннихх мусульман=ханифитов-рахманитов. Из-за того что первоначальный Ислам был проще запутавшегося в догматах христианства, он активно впитывал себя научное наследие античной греко-римской цивилизации, и исламский мир на какое-то время вырвался вперед христианской Европы. Это мои убеждения , на том и стою. И время доказало ложность христианских догматов, мы всё видим воочию. Пусть смиренно принимают свое духовное поражение.
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 27 січ, 2025 16:18, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:А позиция Бандерлога самая безобидная: " Не трогайте меня, я не буду трогать вас". Но вы в том посте затрагиваете чувства верующих.
Нет. Позиция Бандерлога что только РПЦ в Украине благодатная, а все остальные (ПЦУ, греко и римокатолики) - безблагодатные.
Пусть даже они "безблагодатные", Бандерлог не предлагает их запрещать или как-то ограничивать. Пусть себе живут.
Я же их всех уравниваю, моя позиция что они все малоблагодатные. И что надо отбросить все надуманное, и досточно 10 заповедей. Така я же идея была у раннихх мусульман=ханифитов-рахманитов. Из-за того что первоначальный Ислам был проще запутавшегося в догматах христианства, он активно впитывал себя научное наследие античной греко-римской цивилизации, и исламский мир на какое-то время вырвался вперед христианской Европы. Это мои убеждения , на том и стою. И время доказало ложность христианских догматов, мы всё видим воочию. Пусть смиренно принимают свое духовное поражение.
Я точно так же уравниваю и мусульманство. И сильно сомневаюсь насчёт "впитывания" им "научного наследия античной греко-римской цивилизации". А на сегодняшний день расцениваю мусульманство как наиболее реакционное. Христианство сильно утратило своё влияние на повседневную жизнь людей. Мусульманство пока пытается его сохранить. ему только предстоит приспособиться к сегодняшнему миру.
ЛАД написав:А позиция Бандерлога самая безобидная: " Не трогайте меня, я не буду трогать вас". Но вы в том посте затрагиваете чувства верующих.
Нет. Позиция Бандерлога что только РПЦ в Украине благодатная, а все остальные (ПЦУ, греко и римокатолики) - безблагодатные. Я же их всех уравниваю, моя позиция что они все малоблагодатные. И что надо отбросить все надуманное, и досточно 10 заповедей. Така я же идея была у раннихх мусульман=ханифитов-рахманитов. Из-за того что первоначальный Ислам был проще запутавшегося в догматах христианства, он активно впитывал себя научное наследие античной греко-римской цивилизации, и исламский мир вырвался вперед христианской Европы. Это мои убеждения , на том и стою. И время доказало ложность христианских догматов, мы всё видим воочию. Пусть смиренно принимают свое духовное поражение.
Стійте і далі.) Християнське смирення то смирення з Богом і до толерантності яку ви пропагуєте відношення не має. та чуш яку Ви мелете про цивілізацію мене мало цікавить. Да, нечисть час од часу вилазить , но воно не життєздатне. Чистки в комуністичній партії в 38 році не случайність а історична закономірність. Гадина сама себе зжерла. Думаєте ви європу захватили і построєте новий вавилон з райдужним прапором?))) Побачите скоро європа знову стане християнською а ця вся гниль згорить.