Додано: Пон 27 січ, 2025 16:15

ЛАД написав: А позиция Бандерлога самая безобидная: " Не трогайте меня, я не буду трогать вас".

Но вы в том посте затрагиваете чувства верующих. А позиция Бандерлога самая безобидная: " Не трогайте меня, я не буду трогать вас".Но вы в том посте затрагиваете чувства верующих.

Нет.Позиция Бандерлога что только РПЦ в Украине благодатная, а все остальные (ПЦУ, греко и римокатолики) - безблагодатные. Я же их всех уравниваю, моя позиция что они все малоблагодатные. И что надо отбросить все надуманное, и досточно 10 заповедей. Така я же идея была у раннихх мусульман=ханифитов-рахманитов. Из-за того что первоначальный Ислам был проще запутавшегося в догматах христианства, он активно впитывал себя научное наследие античной греко-римской цивилизации, и исламский мир на какое-то время вырвался вперед христианской Европы. Это мои убеждения , на том и стою. И время доказало ложность христианских догматов, мы всё видим воочию. Пусть смиренно принимают свое духовное поражение.