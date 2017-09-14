konstantin kirovograd написав:На непідконтрольних територіях зосереджена половина всіх природних ресурсів України. Росія вже відшкодувала витрати на вторгнення, заявив колишній головнокомандувач Віктор Муженко.
"Я говорю, наприклад, про обсяги тих природних ресурсів, які там залишилися. На сьогодні це близько половини ресурсної бази, корисних копалин. Донецька, Луганська, частини Запорізької області та Херсонська – це приблизно половина всієї ресурсної бази, корисних копалин із запасів усієї України. Здається, загальна цифра становить 15 трильйонів! Були різні оцінки. Там більше 20-ти, 25-ти трильйонів. З них половина – це ті області, які на даний момент окуповані", - заявив генерал, який очолював армію в період Петра Порошенка.
І що мені, простому пересічному, з цих трильйонів? Я як їх не бачив 30 років так і не побачу ніколи. Ось кому вони треба то хай за них воюють. Схоже вони за них і воюють, правда воюють руками(кров'ю) тих самих пересічних.
Воєнна розвідка повідомила, що нібито цитата з закритого, із грифом таємно, засідання Ради не відповідає дійсності.
"Закликаємо усіх представників медіа не поширювати чутки, неперевірену та непідтверджену офіційно інформацію, тим більше щодо питань захисту у війні, які окремі політичні діячі, на жаль, можуть перекручувати у своїх інтересах, використовуючи для цього журналістів", – зазначили у ГУР.
ЛАД написав:Я точно так же уравниваю и мусульманство. И сильно сомневаюсь насчёт "впитывания" им "научного наследия античной греко-римской цивилизации".
Ну вы то точно не в цпш\семинарии должны были учиться странно читать такое...
Преследование греческих учёных-нехристиан а также «еретиков» (несториан[5], монофизитов[6]) в Римской империи V—VI веков вызвало их массовое бегство в Персию и на Ближний Восток. При дворе Хосрова I они переводили античных классиков на сирийский язык, а два века спустя появились арабские переводы этих трудов. С переводческого движения началась первая стадия развития математики в исламском мире. Размах этой деятельности впечатляет — список арабских комментаторов и переводчиков одного только Евклида содержит более сотни имён. Техника перевода в «Доме мудрости», отмечают современные исследователи, была очень высокой. Важная часть работы по переводу состояла в обогащении арабского словаря и в разработке философских и других научных терминов, соответствовавших греческим понятиям.
Поворотный момент — появление алгебры Работа Мухаммада аль-Хорезми, выполненная между 813 и 833 годами в Багдаде, стала поворотным моментом в развитии математики исламского Средневековья. В заглавии своей книги «Китаб аль-джабр ва аль-мукабала» он ввел термин «алгебра», обозначив её как отдельную дисциплину. Аль-Хорезми описывал свою работу как «короткое сочинение по вычислению с правилами завершения и приведения, ограниченное тем, что является самым простым и полезным в арифметике». Его труд был не только теоретическим трактатом, но и имел практическое применение, направленное на решение задач в таких областях, как торговля и земельные измерения[7]. До XVI века переводы книг аль-Хорезми по арифметике использовались в европейских университетах как основные учебники по математике[4][8][9]. Историк науки Соломон Гандз называет его «отцом алгебры» за то, что он «первым начал преподавать алгебру в элементарной форме и ради самой алгебры»[10].
А на сегодняшний день расцениваю мусульманство как наиболее реакционное. Христианство сильно утратило своё влияние на повседневную жизнь людей. Мусульманство пока пытается его сохранить. ему только предстоит приспособиться к сегодняшнему миру.
Вони чудово прилаштовані. Будують хмарочоси, зростають демографічно, озеленяють пустелі, розвивають ракетні програми, змінюють очильників. Краще на себе подивіться, як казав Галилеянин - "Чого дивишся на трісочку в оці свого брата, а в своєму оці колоди не помічаєш? І чого в оці брата свого ти заскалку бачиш, колоди ж у власному оці не чуєш?"
Воєнна розвідка повідомила, що нібито цитата з закритого, із грифом таємно, засідання Ради не відповідає дійсності.
"Закликаємо усіх представників медіа не поширювати чутки, неперевірену та непідтверджену офіційно інформацію, тим більше щодо питань захисту у війні, які окремі політичні діячі, на жаль, можуть перекручувати у своїх інтересах, використовуючи для цього журналістів", – зазначили у ГУР.
*Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* не говорил о том, что существование государства находится под угрозой, если до лета этого года не начнутся мирные переговоры. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко**.
Он отметил, что вся информация, которая сейчас распространяется в СМИ не соответствует действительности.
"Он (Буданов* - Прим.) сказал, что если ничего не изменить, фронт может начать сыпаться и возникнут проблемы", — заявил Гончаренко**. https://www.newsinfo.ru/news/budanov/849225/ ____________________________ Депутаты отрицают появившееся в медиа заявление. Сегодня в материале "Украинской правды" появилась информация — якобы глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что "к лету нужно начать серьезные переговоры по завершению войны, поскольку могут начаться процессы, угрожающие существованию Украины". В парламенте считают это заявление вырванным из контекста и ложным. Об этом заявил народный депутат фракции "Слуга народа" Олег Дунда в эфире "КИЕВ24".
"Заявление Буданова о якобы необходимости переговоров к лету — вырвано из контекста, не понимая, при каких условиях это было сказано и более того — для чего. Надо учесть, что те ссылки, на Крылья Буданова — это ссылка на очень специфический институт (ГУР — Ред.). Мы не знаем, по каким причинам и с какой целью делаются эти заявления и используются заявления из этого института, не понимая, что там происходит", – говорит Дунда. https://tsn.ua/ru/politika/zayavlenie-b ... 53217.html
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 27 січ, 2025 17:02, всього редагувалось 2 разів.
Воєнна розвідка повідомила, що нібито цитата з закритого, із грифом таємно, засідання Ради не відповідає дійсності.
"Закликаємо усіх представників медіа не поширювати чутки, неперевірену та непідтверджену офіційно інформацію, тим більше щодо питань захисту у війні, які окремі політичні діячі, на жаль, можуть перекручувати у своїх інтересах, використовуючи для цього журналістів", – зазначили у ГУР.
"- Правда. Только не академик, а футболист. И не Амбарцумян, а Оганесян. И не выиграл, а проиграл. И не Волгу, а Жигули".
Ох уж еті вирванниє із контєкста цитати з секретних засідань. Хохли, не сците: ми ломім, гнутся швєди! Всьо хорошо, насправді. Лише чомусь бангладешців завозять працювати замість мобілізованих
Banderlog написав:Християнське смирення то смирення з Богом і до толерантності яку ви пропагуєте відношення не має. та чуш яку Ви мелете про цивілізацію мене мало цікавить.
толерантність до збоченнь то саме корінець християнства воно почалося як секта, і далі за логікою сект розвивалося усі ці хлисти\скопці\флагелянти\богошукачі там де панувала наука - там толерантності до збоченнь не було, люди справю були зайнятті, а не "сльозинкою лгбт-активістів"
В Україні роботу, навпаки, нарощують. Так, бюджет у 2022 році зріс на 102% в порівнянні з бюджетом 2021 року; бюджет програмної діяльності у 2022 став найбільшим за усі 33 роки історії Фонду в Україні. Це проєкти у таких сферах, як підтримка демократичної участі і громадського контролю, допомога постраждалим від війни, захисникам України та волонтерам, фіксація російських воєнних злочинів, адвокація притягнення країни-агресора до відповідальності, розширення міжнародної підтримки України, сприяння європейській та євроатлантичній інтеграції тощо.
Олександр Сушко зазначив, що підтримка України залишається одним з ключових пріоритетів для Джорджа Сороса.
"Сьогодні в Україні відбувається ключова битва демократії проти тиранії, цінностей відкритого суспільства проти імперії зла, і це дуже резонує з глобальною місією філантропії родини Соросів. Джордж Сорос вірить у перемогу України і у те, що вона стане кінцем для російської імперії", – сказав він. https://www.eurointegration.com.ua/news ... 5/7167587/
УП,Фіала -- ахент. Кого?)) А Сорос інвестує в ахента фесебе)) "І потім десь за тиждень після тієї зустрічі, колеги Сороса сказали, що їм сподобалося те, що вони почули, і вони хотіли б інвестувати в Україну і оформити це в формі інвестфонду. Фіала додав, що тоді в Dragon Capital New Ukraine Fund він і компанія Сороса вклали по 30 млн доларів." https://www.pravda.com.ua/news/2021/06/3/7295943/