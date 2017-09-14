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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12194121951219612197>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 17:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Побачите скоро європа знову стане християнською


Ні, буде 3й Храм в Єрусалимі Єдиному Богу, а по Європі пророкам його - Аристотелю, Гегелю та Вернеру Фон Брауну
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 17:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Поширена у ЗМІ "цитата" Буданова із закритого засідання Ради не відповідає дійсності, - ГУР

"Закликаємо усіх представників медіа не поширювати чутки, неперевірену та непідтверджену офіційно інформацію, тим більше щодо питань захисту у війні, які окремі політичні діячі, на жаль, можуть перекручувати у своїх інтересах, використовуючи для цього журналістів", - йдеться у повідомленні.

ГУР також наголошує - поширення будь-яких повідомлень про те, що начебто обговорюється на офіційних нарадах з грифом таємно за участі воєнно-політичного керівництва держави, шкодить безпеці держави та використовується ворогом у своїх інтересах.

"Україна продовжує збройну боротьбу за незалежність - війна з росією триває. Інформаційний вимір війни також має критично важливе значення. Нагадуємо про воєнний стан на всій території нашої держави", - резюмує ГУР.

Зазначимо, що 27 січня ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Буданов нібито попередив про загрозу для існування України, якщо не буде переговорів.
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 17:29

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:Побачите скоро європа знову стане християнською


Ні, буде 3й Храм в Єрусалимі Єдиному Богу, а по Європі пророкам його - Аристотелю, Гегелю та Вернеру Фон Брауну

А останній хто? ) і куди поділись реріх бєрдяєв,вернадський? :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 17:33

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:
  fox767676 написав:
ще й прикидуеться шлангом, книжник та фарисей

:lol:
Не кипятись сину люцифера, хвілолософе беззубий :lol:
будуй собі вавилонську вежу, вона тебе й роздавить як хробака)
Диявол завше обіцяє золоті гори а платить битими горшками.
Но то ваше діло. Краще пісеньку послухайте. :)
https://youtu.be/1tzXik0DutI?si=dIYlcgVEo0rasNkI


це ви сини люціфера, це ви відповідальні за деградацію цілих народів
що ви зробили з Римом, то ви зробили з народом України, за 33 роки розіп'яли як Галилеянина (в помсту??), зробили з нації академіків та інженерів націю невіст на експорт та підневільних солдат
Але бачу що в серці твоєму не згас остаточно дух істини, і як ваш апостол Павло ревностний фарисей перейшов на бік Ісуса Галилеянина, так і ти полишиш сучасних фарисеїв і понесеш людям мирну проповідь Антихриста

Зображення

акі Щєлін :shock:
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 17:35

  detroytred написав:"Сьогодні в Україні відбувається ключова битва демократії проти тиранії, цінностей відкритого суспільства проти імперії зла, і це дуже резонує з глобальною місією філантропії родини Соросів. Джордж Сорос вірить у перемогу України і у те, що вона стане кінцем для російської імперії", – сказав він.

Ну чому су*а всі ці битви в Україні відбуваються?
1СВ - в Україні
голод33 - Україна
вивозили в Сибір - Україна
2СВ - пройшлась через Україну 2 рази
найбільша атомна катастрофа в світі - Україна
2014/2022 знову війна(найбільша в Європі після 1945) і знову Україна
і так по мєлочі - Майдани, кризи.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 17:37

  GALeon написав: Поширена у ЗМІ "цитата" Буданова із закритого засідання Ради не відповідає дійсності, - ГУР

"

Це російська пропаганда. Нашій владі переговори не вигідні бо треба буде проводити вибори.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 17:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:А останній хто? ) і куди поділись реріх бєрдяєв,вернадський?


То ви у батюшки свого поцікавтесь, чому Миколу-2 з татуюванням дракона на руці та свастикою на авто зробили святим, а Реріха - ні :)
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 17:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Эпиграф
-- То що ми маємо з гуся ?
-- Шкварки

Часть 3. Неначасі

1) Боевым офицерам вручены пидозры. Во время войны.
Полковнику Лапину предъявили подозрение по статье 429 Уголовного кодекса (самовольное оставление поля боя), а генералам Галушкину и Горбенко — по ч.4 ст. 425 (халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия).

Экс-комбригу 125-й бригады генералу Горбенко следствие инкриминирует «недооценку возможностей противника» и «неадекватное реагирование» на наращивание противником боевых потенциалов и угроз.

При этом всём

2) А призыв к шашлыкам на майские, когда уже Зеленский точно знал, что вторжение будет и знал направления ударов.
Это
«недооценка возможностей противника» и «неадекватное реагирование» на наращивание противником боевых потенциалов и угроз.

Или нет ?

3) Не вручено никаких пидозр тем, кто отвел Нац.Гвардию из Гостомеля, хотя уже было известно, что планируется российский десант на аэродором Гостомель

4) Зато вручено пидозру генералу Кривоносу за организацию обороны аэропорта Жуляны

5) Не вручено никаких пидозр той зеленой плесени, которая позировала на камеры на военных объектах или расположениях, а потом туда прилетали российские ракеты

6) Зато вручена пидозра Червинскому за то, что он "выдал" координаты аэродрома. Хотя, как можно выдать координаты того, что было построено ещё при СССР и эти координаты прекрасно известны рашистам

7) Не вручено никаких пидозр тем, кто разминировал Чонгар. Зачастую, тоже на камеры. Кто отводил военные части от Чонгара

8) До сих пор, следствие не установило кто же именно дал разрешение на организацию выставки дронов в Черниговском областном драм.театре, вследствии чего, туда прилетел крылатый искандер
Никаких пидозр не вручено

9) Нет никаких пидозр тем, кто отдал приказ отвести первую танковую от Чернигова.
И которую не успели вывести, по ряду причин
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 17:49

  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав:В мире так много фашизма?

К сожелению да.
Понятно.
Слово "фашизм" у вас просто как ругательство, а не термин.
С тем же успехом можете назвать фашистом Чингисхана, Тамерлана или Аттилу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 17:51

  Banderlog написав:............
Думаєте ви європу захватили і построєте новий вавилон з райдужним прапором?))) Побачите скоро європа знову стане християнською а ця вся гниль згорить.

Это в принципе возможно, но очень вряд ли. Хотя гниль, думаю, исчезнет.
ЛАД
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