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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12194121951219612197

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 17:54

  ЛАД написав:
  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав:В мире так много фашизма?

К сожелению да.
Понятно.
Слово "фашизм" у вас просто как ругательство, а не термин.
С тем же успехом можете назвать фашистом Чингисхана, Тамерлана или Аттилу.

Ці точно фашисти.
А ось цікаво Македоський, Наполеон це теж фашисти чи ці "за добро" воювали?
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 18:08

насчьот Ханумана - Хамермана

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Я на своїм місці.
слухайте краще справжніх проповідників.
а про Бога Ханумана вы что то слышали?
Хануман как божество, предстающее в облике обе­зьяны, символично связан с умом, так как обезьяна является метафорой беспокойного ума, находящего в постоянном хаотичном движении от одной мысли к другой. Поэтому Хануман также являет собой оли­цетворение ума, взятого под контроль и находяще­гося во власти духа.

Хануман по­беждает темные силы, значительно превосходящие его по численности, он является олицетворением мощной непобедимой силы, стойкости, храбрости и преданности.


Хануман ріс великим бешкетником і частенько піджартовував над відлюдниками в горах, крадучи в них речі і предмети культу. Роздратовані мудреці наклали на нього прокляття — і він забув про свої надздібності й згадував тільки тоді, коли це ставало необхідним й інші просили його про допомогу. Також Хануман був здатний розуміти мову птахів, що згодом допомогло йому звільнити Раму і Лакшману з підземного світу та вбити Ахіравану.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0 ... 0%B0%D0%BD

Украине бы такое весёлое божество зашло, особенно сейчас...

палають очі патріотів... ярко світить ізотоп...
Востаннє редагувалось flyman в Пон 27 січ, 2025 18:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 18:09

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Я точно так же уравниваю и мусульманство. И сильно сомневаюсь насчёт "впитывания" им "научного наследия античной греко-римской цивилизации".

Ну вы то точно не в цпш\семинарии должны были учиться
странно читать такое...

Преследование греческих учёных-нехристиан а также «еретиков» (несториан[5], монофизитов[6]) в Римской империи V—VI веков вызвало их массовое бегство в Персию и на Ближний Восток. .........
Всё верно.
Но это не имеет отношения к мусульманству как религии.
А на сегодняшний день расцениваю мусульманство как наиболее реакционное. Христианство сильно утратило своё влияние на повседневную жизнь людей. Мусульманство пока пытается его сохранить. ему только предстоит приспособиться к сегодняшнему миру.
Вони чудово прилаштовані. Будують хмарочоси, зростають демографічно, озеленяють пустелі, розвивають ракетні програми, змінюють очильників. Краще на себе подивіться, як казав Галилеянин - "Чого дивишся на трісочку в оці свого брата, а в своєму оці колоди не помічаєш? І чого в оці брата свого ти заскалку бачиш, колоди ж у власному оці не чуєш?"
Вот я не уверен, кто им это делает. Не те ли же проклинаемые христиане? Демография постепенно "приходит в норму", современную.
Насчёт "змінюють очильників" как-то не слышал. После смерти правителя?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 18:19

  whois2010 написав:Суцільне "нєт потєрь" і бусифікують лише щоб дембельнути тих, хто служить:
Дочірнє підприємство (ДП) "Ламелла" із Тячева на Закарпатті, яке виробляє меблі, планує працевлаштувати 160 робітників із Народної Республіки Бангладеш.
Він зауважив, що для розміщення іноземних робітників компанія викупила у місті готель, переобладнала його та облаштувала відповідно до потреб тривалого проживання.


Якщо наступна влада надасть дані по кількості загиблих та зниклих безвісті, ми ̶о̶х̶*̶є̶є̶м̶ здивуємося.

Трамп дав. Яких ще даних не вистачає?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 18:21

  Shaman написав:
  d44 написав:Якщо простою мовою - "або погоджуємося на те що запропонують, або нам п..ц" Зараз думають як красивше преподнести підсумки "перемоги", а також хто буде відповідати що у 22-му не пішов на домовленості при кращих умовах, менших втратах

ще один. які в 2022 році були кращі? наведіть. не можете - то не триндіть 8)


да хотя бы по количеству погибших и покалеченных; по захваченной территории; по разрушенной инфаструктуре, промышленности и нас. пунктах; по расколу в обществе и бусификации; по понесенным расходам; по отношению к нам т.н. партнеров (в отличие от союзников)... Достаточно?
Востаннє редагувалось Миша-клиент в Пон 27 січ, 2025 18:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 18:22

  ЛАД написав: Вот я не уверен, кто им это делает. Не те ли же проклинаемые христиане? Демография постепенно "приходит в норму", современную.
Насчёт "змінюють очильників" как-то не слышал. После смерти правителя?


Вы что тоже из православных ? Схиму приняли, в глубокой келье живете?
Христиане если что-то и делают, то только номинальные, а по факту атеисты-агностики-дзенбуддисты-даосисты.
Если вы с бандерлгом знаете известных инженеров\предпринимателей из практикующих христиан - пишите, будет интересно.
В ИРИ с 1991 сменилось 7 президентов, в "очень православной" рф - 3, многоправославной Украине пока 6-ой топчется
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 27 січ, 2025 18:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 18:24

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:А останній хто? ) і куди поділись реріх бєрдяєв,вернадський?


То ви у батюшки свого поцікавтесь, чому Миколу-2 з татуюванням дракона на руці та свастикою на авто зробили святим, а Реріха - ні :)

А панотчик мій яке відношення має до вашого брєду зі свастиками і гегелем? :lol:
Думаю він не одобрить, що я ржу над пророком антихриста замість того щоб спав чи арбайтен)
позабавили ви мене з гегелем . Це з якої радості ви його до антихристів приписали? він ж був лютеранином а це вчення хоть і єретичне но християнське)
Якихось скопців до православя ліпите) ми тут при чім? )
скажіть наркотикам - штрудель! :lol: кагору б я вам теж не дав. Ну його в пєнь. Антихрист вас приведе в дурку, як ніцше.
Доречі, чму гегель а не ніцше?
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 18:32

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:"Сьогодні в Україні відбувається ключова битва демократії проти тиранії, цінностей відкритого суспільства проти імперії зла, і це дуже резонує з глобальною місією філантропії родини Соросів. Джордж Сорос вірить у перемогу України і у те, що вона стане кінцем для російської імперії", – сказав він.

Ну чому су*а всі ці битви в Україні відбуваються?
1СВ - в Україні
голод33 - Україна
вивозили в Сибір - Україна
2СВ - пройшлась через Україну 2 рази
найбільша атомна катастрофа в світі - Україна
2014/2022 знову війна(найбільша в Європі після 1945) і знову Україна
і так по мєлочі - Майдани, кризи.

Тому що "Bloodlands"
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Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 27 січ, 2025 18:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 18:32

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:
  Banderlog написав:А останній хто? ) і куди поділись реріх бєрдяєв,вернадський?


То ви у батюшки свого поцікавтесь, чому Миколу-2 з татуюванням дракона на руці та свастикою на авто зробили святим, а Реріха - ні :)

А панотчик мій яке відношення має до вашого брєду зі свастиками і гегелем? :lol:
Думаю він не одобрить, що я ржу над пророком антихриста замість того щоб спав чи арбайтен)
позабавили ви мене з гегелем . Це з якої радості ви його до антихристів приписали? він ж був лютеранином а це вчення хоть і єретичне но християнське)
Якихось скопців до православя ліпите) ми тут при чім? )
скажіть наркотикам - штрудель! :lol: кагору б я вам теж не дав. Ну його в пєнь. Антихрист вас приведе в дурку, як ніцше.
Доречі, чму гегель а не ніцше?


Я старше за вас , але переживу вас , і ваших діточок яких ви відправили на експорт у " б-гомерзку cатанинську європу" :D І мої нащадки будуть панувати над вашими , бо виховання, освіта та прочитані книги визначать перевагу.
Ви ні до чого ліпите ніцше і всяку дурмстику - це той же рівень що і у ваших лукавих благодатних старців, над яким ви не здатні піднятися через свою інтелектуальну зубожілість та боягузтво, що видно як ви уникаєте незручні питання
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 18:34

  flyman написав:
  whois2010 написав:Якщо наступна влада надасть дані по кількості загиблих та зниклих безвісті, ми ̶о̶х̶*̶є̶є̶м̶ здивуємося.

Трамп дав. Яких ще даних не вистачає?

Трамп дав :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Трамп цифри прямо зі стелі бере. Ти йому віриш?
Правдивих не вистачає.
andrijk777
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