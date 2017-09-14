Banderlog написав:Я на своїм місці. слухайте краще справжніх проповідників.
а про Бога Ханумана вы что то слышали?
Хануман как божество, предстающее в облике обезьяны, символично связан с умом, так как обезьяна является метафорой беспокойного ума, находящего в постоянном хаотичном движении от одной мысли к другой. Поэтому Хануман также являет собой олицетворение ума, взятого под контроль и находящегося во власти духа.
Хануман побеждает темные силы, значительно превосходящие его по численности, он является олицетворением мощной непобедимой силы, стойкости, храбрости и преданности.
Хануман ріс великим бешкетником і частенько піджартовував над відлюдниками в горах, крадучи в них речі і предмети культу. Роздратовані мудреці наклали на нього прокляття — і він забув про свої надздібності й згадував тільки тоді, коли це ставало необхідним й інші просили його про допомогу. Також Хануман був здатний розуміти мову птахів, що згодом допомогло йому звільнити Раму і Лакшману з підземного світу та вбити Ахіравану. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0 ... 0%B0%D0%BD
Украине бы такое весёлое божество зашло, особенно сейчас...
палають очі патріотів... ярко світить ізотоп...
Востаннє редагувалось flyman в Пон 27 січ, 2025 18:11, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Я точно так же уравниваю и мусульманство. И сильно сомневаюсь насчёт "впитывания" им "научного наследия античной греко-римской цивилизации".
Ну вы то точно не в цпш\семинарии должны были учиться странно читать такое...
Преследование греческих учёных-нехристиан а также «еретиков» (несториан[5], монофизитов[6]) в Римской империи V—VI веков вызвало их массовое бегство в Персию и на Ближний Восток. .........
Всё верно. Но это не имеет отношения к мусульманству как религии.
А на сегодняшний день расцениваю мусульманство как наиболее реакционное. Христианство сильно утратило своё влияние на повседневную жизнь людей. Мусульманство пока пытается его сохранить. ему только предстоит приспособиться к сегодняшнему миру.
Вони чудово прилаштовані. Будують хмарочоси, зростають демографічно, озеленяють пустелі, розвивають ракетні програми, змінюють очильників. Краще на себе подивіться, як казав Галилеянин - "Чого дивишся на трісочку в оці свого брата, а в своєму оці колоди не помічаєш? І чого в оці брата свого ти заскалку бачиш, колоди ж у власному оці не чуєш?"
Вот я не уверен, кто им это делает. Не те ли же проклинаемые христиане? Демография постепенно "приходит в норму", современную. Насчёт "змінюють очильників" как-то не слышал. После смерти правителя?
d44 написав:Якщо простою мовою - "або погоджуємося на те що запропонують, або нам п..ц" Зараз думають як красивше преподнести підсумки "перемоги", а також хто буде відповідати що у 22-му не пішов на домовленості при кращих умовах, менших втратах
ще один. які в 2022 році були кращі? наведіть. не можете - то не триндіть
да хотя бы по количеству погибших и покалеченных; по захваченной территории; по разрушенной инфаструктуре, промышленности и нас. пунктах; по расколу в обществе и бусификации; по понесенным расходам; по отношению к нам т.н. партнеров (в отличие от союзников)... Достаточно?
Востаннє редагувалось Миша-клиент в Пон 27 січ, 2025 18:23, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав: Вот я не уверен, кто им это делает. Не те ли же проклинаемые христиане? Демография постепенно "приходит в норму", современную. Насчёт "змінюють очильників" как-то не слышал. После смерти правителя?
Вы что тоже из православных ? Схиму приняли, в глубокой келье живете? Христиане если что-то и делают, то только номинальные, а по факту атеисты-агностики-дзенбуддисты-даосисты. Если вы с бандерлгом знаете известных инженеров\предпринимателей из практикующих христиан - пишите, будет интересно. В ИРИ с 1991 сменилось 7 президентов, в "очень православной" рф - 3, многоправославной Украине пока 6-ой топчется
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 27 січ, 2025 18:24, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:А останній хто? ) і куди поділись реріх бєрдяєв,вернадський?
То ви у батюшки свого поцікавтесь, чому Миколу-2 з татуюванням дракона на руці та свастикою на авто зробили святим, а Реріха - ні
А панотчик мій яке відношення має до вашого брєду зі свастиками і гегелем? Думаю він не одобрить, що я ржу над пророком антихриста замість того щоб спав чи арбайтен) позабавили ви мене з гегелем . Це з якої радості ви його до антихристів приписали? він ж був лютеранином а це вчення хоть і єретичне но християнське) Якихось скопців до православя ліпите) ми тут при чім? ) скажіть наркотикам - штрудель! кагору б я вам теж не дав. Ну його в пєнь. Антихрист вас приведе в дурку, як ніцше. Доречі, чму гегель а не ніцше?
detroytred написав:"Сьогодні в Україні відбувається ключова битва демократії проти тиранії, цінностей відкритого суспільства проти імперії зла, і це дуже резонує з глобальною місією філантропії родини Соросів. Джордж Сорос вірить у перемогу України і у те, що вона стане кінцем для російської імперії", – сказав він.
Ну чому су*а всі ці битви в Україні відбуваються? 1СВ - в Україні голод33 - Україна вивозили в Сибір - Україна 2СВ - пройшлась через Україну 2 рази найбільша атомна катастрофа в світі - Україна 2014/2022 знову війна(найбільша в Європі після 1945) і знову Україна і так по мєлочі - Майдани, кризи.
Banderlog написав:А останній хто? ) і куди поділись реріх бєрдяєв,вернадський?
То ви у батюшки свого поцікавтесь, чому Миколу-2 з татуюванням дракона на руці та свастикою на авто зробили святим, а Реріха - ні
А панотчик мій яке відношення має до вашого брєду зі свастиками і гегелем? Думаю він не одобрить, що я ржу над пророком антихриста замість того щоб спав чи арбайтен) позабавили ви мене з гегелем . Це з якої радості ви його до антихристів приписали? він ж був лютеранином а це вчення хоть і єретичне но християнське) Якихось скопців до православя ліпите) ми тут при чім? ) скажіть наркотикам - штрудель! кагору б я вам теж не дав. Ну його в пєнь. Антихрист вас приведе в дурку, як ніцше. Доречі, чму гегель а не ніцше?
Я старше за вас , але переживу вас , і ваших діточок яких ви відправили на експорт у " б-гомерзку cатанинську європу" І мої нащадки будуть панувати над вашими , бо виховання, освіта та прочитані книги визначать перевагу. Ви ні до чого ліпите ніцше і всяку дурмстику - це той же рівень що і у ваших лукавих благодатних старців, над яким ви не здатні піднятися через свою інтелектуальну зубожілість та боягузтво, що видно як ви уникаєте незручні питання