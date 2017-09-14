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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1219612197121981219912200>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 18:47

  andrijk777 написав:
  flyman написав:
  whois2010 написав:Якщо наступна влада надасть дані по кількості загиблих та зниклих безвісті, ми ̶о̶х̶*̶є̶є̶м̶ здивуємося.

Трамп дав. Яких ще даних не вистачає?

Трамп дав :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Трамп цифри прямо зі стелі бере. Ти йому віриш?
Правдивих не вистачає.

а ти віриш в гривню чи євро чи дерев"яний?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 18:48

  detroytred написав:
  pesikot написав:ГУР спростувало "слова Буданова" з закритого засідання Ради
Воєнна розвідка повідомила, що нібито цитата з закритого, із грифом таємно, засідання Ради не відповідає дійсності.

"Закликаємо усіх представників медіа не поширювати чутки, неперевірену та непідтверджену офіційно інформацію, тим більше щодо питань захисту у війні, які окремі політичні діячі, на жаль, можуть перекручувати у своїх інтересах, використовуючи для цього журналістів", – зазначили у ГУР.

*Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* не говорил о том, что существование государства находится под угрозой, если до лета этого года не начнутся мирные переговоры. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко**.

Он отметил, что вся информация, которая сейчас распространяется в СМИ не соответствует действительности.

"Он (Буданов* - Прим.) сказал, что если ничего не изменить, фронт может начать сыпаться и возникнут проблемы", — заявил Гончаренко**.
https://www.newsinfo.ru/news/budanov/849225/
..........
Я бы не сказал, что эта формулировка сильно отличается по смыслу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 18:51

Господи Боже!
В стране война, мерзкий карлик геноцидит украинцев,а они о религии спорят, как монахи во время Средневековья.
Религия-опиум для народа! :mrgreen:
Молитесь,б*ядь,Трампу!
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 18:54

  Господар Вельзевула написав:Господи Боже!
В стране война, мерзкий карлик геноцидит украинцев,а они о религии спорят, как монахи во время Средневековья.
Религия-опиум для народа! :mrgreen:
Молитесь,б*ядь,Трампу!

Наш спор – не духовный
О возрасте книг.
Наш спор – не церковный
О пользе вериг.

Наш спор – о свободе,
О праве дышать,
О воле Господней
Судить и решать.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 18:55

  pesikot написав:ГУР спростувало "слова Буданова" з закритого засідання Ради
Воєнна розвідка повідомила, що нібито цитата з закритого, із грифом таємно, засідання Ради не відповідає дійсності.

"Закликаємо усіх представників медіа не поширювати чутки, неперевірену та непідтверджену офіційно інформацію, тим більше щодо питань захисту у війні, які окремі політичні діячі, на жаль, можуть перекручувати у своїх інтересах, використовуючи для цього журналістів", – зазначили у ГУР.


це спецоперація: ГУР-зробили вкид, потім подивились хто всупереч "серкретної інформації" женеться за хайпом, щоб першим слити інформацію-ось тобі і "слуги народу", які з легкістю продадуть свій народ
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 18:55

  ЛАД написав:
  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав:В мире так много фашизма?

К сожелению да.
Понятно.
Слово "фашизм" у вас просто как ругательство, а не термин.
С тем же успехом можете назвать фашистом Чингисхана, Тамерлана или Аттилу.

Ругательное слово, это как кто то писамл "мудаки", а фашизм в большей или меньеш степени присутствует во многих стрнанах. Вот взять для примера это определение: різновид політичного режиму, а також радикальна авторитарна імперіалістична політична ідеологія, властивими ознаками якої є надзвичайний культ особи, мілітаризм, тоталітаризм, імперіалізм та ідея єднання, мобілізації нації й держави проти ворогів, насильницьке придушення опозиції й ідея постійної війни і панування.
Сколько совпаденйи с рф ? много. Сколько совпадений с Турцией, есть, но заметно меньше. Если вам нужна математическая точность, то уж простите фашизма в вашем мире нет.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 19:07

  fox767676 написав:
  ЛАД написав: Вот я не уверен, кто им это делает. Не те ли же проклинаемые христиане? Демография постепенно "приходит в норму", современную.
Насчёт "змінюють очильників" как-то не слышал. После смерти правителя?


Вы что тоже из православных ? Схиму приняли, в глубокой келье живете?
Христиане если что-то и делают, то только номинальные, а по факту атеисты-агностики-дзенбуддисты-даосисты.
Если вы с бандерлогом знаете известных инженеров\предпринимателей знаете известных инженеров\предпринимателей из практикующих христиан - пишите, будет интересно.
В ИРИ с 1991 сменилось 7 президентов, в "очень православной" рф - 3, многоправославной Украине пока 6-ой топчется

Под христианами я имел ввиду европейцев. Они пусть и не "из практикующих христиан", но, в основном, считают себя верующими.
В Иране сменилось много президентов, но мало айятолл.
Уже писал, мне нравится религия бахаи.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 19:14

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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 19:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:пусть и не "из практикующих христиан", но, в основном, считают себя верующими

знаем мы этих "верующих"
в своем "сострадании" пришли к оправданию любой содомии, но если выпадет возможность - закидали бы камнями Магдалену вместе с Галилеянином
Когда им надо было, из-за разночтения буквы в догмате садистски преследованиям оппонентов подвергали, а теперь уже и Гегель "их".
Не ведают ни стыда, ни совести
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 19:20

  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав:
  alex_dvornichenko написав:---------------------------
ЛАД
В мире так много фашизма?
---------------------------
К сожелению да.
Понятно.
Слово "фашизм" у вас просто как ругательство, а не термин.
С тем же успехом можете назвать фашистом Чингисхана, Тамерлана или Аттилу.

Ругательное слово, это как кто то писамл "мудаки", а фашизм в большей или меньеш степени присутствует во многих стрнанах. Вот взять для примера это определение: різновид політичного режиму, а також радикальна авторитарна імперіалістична політична ідеологія, властивими ознаками якої є надзвичайний культ особи, мілітаризм, тоталітаризм, імперіалізм та ідея єднання, мобілізації нації й держави проти ворогів, насильницьке придушення опозиції й ідея постійної війни і панування.
Сколько совпаденйи с рф ? много. Сколько совпадений с Турцией, есть, но заметно меньше. Если вам нужна математическая точность, то уж простите фашизма в вашем мире нет.
Так я и не спорю.
Согласен с вами, Чингисхан, Тамерлан и Аттила тоже были фашистами. Да и ещё многие в истории.
ЛАД
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