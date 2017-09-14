Воєнна розвідка повідомила, що нібито цитата з закритого, із грифом таємно, засідання Ради не відповідає дійсності.
"Закликаємо усіх представників медіа не поширювати чутки, неперевірену та непідтверджену офіційно інформацію, тим більше щодо питань захисту у війні, які окремі політичні діячі, на жаль, можуть перекручувати у своїх інтересах, використовуючи для цього журналістів", – зазначили у ГУР.
*Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* не говорил о том, что существование государства находится под угрозой, если до лета этого года не начнутся мирные переговоры. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко**.
Он отметил, что вся информация, которая сейчас распространяется в СМИ не соответствует действительности.
Воєнна розвідка повідомила, що нібито цитата з закритого, із грифом таємно, засідання Ради не відповідає дійсності.
"Закликаємо усіх представників медіа не поширювати чутки, неперевірену та непідтверджену офіційно інформацію, тим більше щодо питань захисту у війні, які окремі політичні діячі, на жаль, можуть перекручувати у своїх інтересах, використовуючи для цього журналістів", – зазначили у ГУР.
це спецоперація: ГУР-зробили вкид, потім подивились хто всупереч "серкретної інформації" женеться за хайпом, щоб першим слити інформацію-ось тобі і "слуги народу", які з легкістю продадуть свій народ
Понятно. Слово "фашизм" у вас просто как ругательство, а не термин. С тем же успехом можете назвать фашистом Чингисхана, Тамерлана или Аттилу.
Ругательное слово, это как кто то писамл "мудаки", а фашизм в большей или меньеш степени присутствует во многих стрнанах. Вот взять для примера это определение: різновид політичного режиму, а також радикальна авторитарна імперіалістична політична ідеологія, властивими ознаками якої є надзвичайний культ особи, мілітаризм, тоталітаризм, імперіалізм та ідея єднання, мобілізації нації й держави проти ворогів, насильницьке придушення опозиції й ідея постійної війни і панування. Сколько совпаденйи с рф ? много. Сколько совпадений с Турцией, есть, но заметно меньше. Если вам нужна математическая точность, то уж простите фашизма в вашем мире нет.
ЛАД написав: Вот я не уверен, кто им это делает. Не те ли же проклинаемые христиане? Демография постепенно "приходит в норму", современную. Насчёт "змінюють очильників" как-то не слышал. После смерти правителя?
Вы что тоже из православных ? Схиму приняли, в глубокой келье живете? Христиане если что-то и делают, то только номинальные, а по факту атеисты-агностики-дзенбуддисты-даосисты. Если вы с бандерлогом знаете известных инженеров\предпринимателей знаете известных инженеров\предпринимателей из практикующих христиан - пишите, будет интересно. В ИРИ с 1991 сменилось 7 президентов, в "очень православной" рф - 3, многоправославной Украине пока 6-ой топчется
Под христианами я имел ввиду европейцев. Они пусть и не "из практикующих христиан", но, в основном, считают себя верующими. В Иране сменилось много президентов, но мало айятолл. Уже писал, мне нравится религия бахаи.
ЛАД написав:пусть и не "из практикующих христиан", но, в основном, считают себя верующими
знаем мы этих "верующих" в своем "сострадании" пришли к оправданию любой содомии, но если выпадет возможность - закидали бы камнями Магдалену вместе с Галилеянином Когда им надо было, из-за разночтения буквы в догмате садистски преследованиям оппонентов подвергали, а теперь уже и Гегель "их". Не ведают ни стыда, ни совести
alex_dvornichenko написав:--------------------------- ЛАД В мире так много фашизма? --------------------------- К сожелению да.
Понятно. Слово "фашизм" у вас просто как ругательство, а не термин. С тем же успехом можете назвать фашистом Чингисхана, Тамерлана или Аттилу.
Ругательное слово, это как кто то писамл "мудаки", а фашизм в большей или меньеш степени присутствует во многих стрнанах. Вот взять для примера это определение: різновид політичного режиму, а також радикальна авторитарна імперіалістична політична ідеологія, властивими ознаками якої є надзвичайний культ особи, мілітаризм, тоталітаризм, імперіалізм та ідея єднання, мобілізації нації й держави проти ворогів, насильницьке придушення опозиції й ідея постійної війни і панування. Сколько совпаденйи с рф ? много. Сколько совпадений с Турцией, есть, но заметно меньше. Если вам нужна математическая точность, то уж простите фашизма в вашем мире нет.
Так я и не спорю. Согласен с вами, Чингисхан, Тамерлан и Аттила тоже были фашистами. Да и ещё многие в истории.