Додано: Пон 27 січ, 2025 20:00

Banderlog написав: fox767676 написав:

Я старше за вас , але переживу вас , і ваших діточок яких ви відправили на експорт у " Я старше за вас , але переживу вас , і ваших діточок яких ви відправили на експорт у "

Та ні ви друже мене не переживете.

Ви вмрете в муках від раку в своєму блювотинні як і всі сатаністи. а діти ваші... в тім Бог добрий, дасть їм шанс прийти в церкву покаятись... Та ні ви друже мене не переживете.Ви вмрете в муках від раку в своєму блювотинні як і всі сатаністи.а діти ваші... в тім Бог добрий, дасть їм шанс прийти в церкву покаятись...

Обратите внимание сколько злобы в этом "христолюбце" Сколько злобы в таком дряхлом теле скрываюземся за аватаркой грозного зверька! Говорите вы все о смирении, о любви, галилеяне, а какая ненависть в каждом вашем слове! И тот катаклизм что мы наблюдаем, где "братья" во ̶Х̶р̶и̶с̶т̶е̶ Гундяе, во имя Бога, готовы растерзать друг друга, как звери. И ты со своею необузданной речью. За что такая ненависть? Разве и я не брат ваш? О, если бы ты знал, как в это мгновение безмятежно и благосклонно мое сердце! Я желаю тебе всего доброго и молю Господа, да смягчат они твою жестокую, темную и страдающую душу, раненый зверь. Иди же с миром и помни, что не одни галилеяне умеют прощать.