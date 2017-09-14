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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12197121981219912200>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 19:21

  alex_dvornichenko написав:Вот взять для примера это определение: різновид політичного режиму, а також радикальна авторитарна імперіалістична політична ідеологія, властивими ознаками якої є надзвичайний культ особи, мілітаризм, тоталітаризм, імперіалізм та ідея єднання, мобілізації нації й держави проти ворогів, насильницьке придушення опозиції й ідея постійної війни і панування.
Сколько совпаденйи с рф ? много.
что значит много? вообще нет несовпадений. Если ЛАД их видит пусть напишет или выделит.
  Господар Вельзевула написав:,а они о религии спорят,
пантеон Богов это важно! кто в топе? у кого больше фаловеров?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 19:32

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:пусть и не "из практикующих христиан", но, в основном, считают себя верующими

знаем мы этих "верующих"
в своем "сострадании" пришли к оправданию любой содомии, но если выпадет возможность - закидали бы камнями Магдалену вместе с Галилеянином
Когда им надо было, из-за разночтения буквы в догмате садистски преследованиям оппонентов подвергали, а теперь уже и Гегель "их".
Не ведают ни стыда, ни совести
Не без этого.
Такое допускают любые человеческие течения. Хоть религиозные, хоть политические, когда получают абсолютную власть.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 19:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Так я и не спорю.
Согласен с вами, Чингисхан, Тамерлан и Аттила тоже были фашистами. Да и ещё многие в истории.


Кто фашист ?
Чингизхан: Мухаммад фашист
Аттила: Цезарь точно фашист
Цезарь: Я хотел как лучше, это Муссолини все испортил
Муссолини: Да причем тут фашизм! Но если что то Гитлер фашист в вашем,ругательном, смысле.
Гитлер: А что чуть что сразу "Гитлер - фашист, Гитлер - фашист". Вы посмотрите что эти русские *** вытворяют через 80 лет после моей смерти ? И они еще меня называют фашистом?? А путин тогда кто ?
Мухаммад: Да, вот Путин - фашист
Аттила: Кто, вот этот плещивец фашист ? Не смешите мои тапочки, нифига он на фашиста не похож
Путин: Это я то на фашиста не похож????
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 19:42

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Так я и не спорю.
Согласен с вами, Чингисхан, Тамерлан и Аттила тоже были фашистами. Да и ещё многие в истории.


Кто фашист ?
Чингизхан: Мухаммад фашист
Аттила: Цезарь точно фашист
Цезарь: Я хотел как лучше, это Муссолини все испортил
Муссолини: Да причем тут фашизм! Но если что то Гитлер фашист в вашем,ругательном, смысле.
Гитлер: А что чуть что сразу "Гитлер - фашист, Гитлер - фашист". Вы посмотрите что эти русские *** вытворяют через 80 лет после моей смерти ? И они еще меня называют фашистом?? А путин тогда кто ?
Мухаммад: Да, вот Путин - фашист
Аттила: Кто, вот этот плещивец фашист ? Не смешите мои тапочки, нифига он на фашиста не похож
Путин: Это я то на фашиста не похож????

це якийсь стендап, ой камінгаут
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 19:43

  UA написав:
  ЛАД написав:
  UA написав:...........
Если бы не было сортового подхода (отсрочек, броней и пр.) при мобилизации, а Хотаба за шкирки в марте 2022 приволокли бы в окоп, а не дали сбежать в Румынию, ты бы удивился монолитности мнения местной публики по любому вопросу.
Кварталовцы просрали страну своим уровнем управления.

Отсрочки и бронь были всегда, даже в 1941.

Бронь работники оборонки конечно имели, но не отсрочки.
Отсрочка, это изобретение Зе с целью проиграть войну.
Сколько в могучей украинской оборонке задействовано специалистов?
Вряди больше нескольких тысяч.
90% ментов при той войне прошли фронт.
Сейчас ментов берегут для подавления народа.

Бронь имели не только работники оборонки, как и сейчас. Другой разговор, что их было значительно меньше. Сейчас, например, есть необходимость в работниках ЖКХ и их намного больше, чем в 1941. Тогда централизованного тепло-, газо-, водо-, электроснабжения было значительно меньше.
И в оборонке, думаю, намного больше, чем "несколько тысяч".
Отсрочки тоже были. Не знаю, как насчёт "по уходу" (думаю, вряд ли, но как утверждает Виталий, мы гуманизируемся), но по здоровью точно были - после операции, например, человека не призовёшь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 19:47

  alex_dvornichenko написав:Ругательное слово, это как кто то писамл "мудаки", а фашизм в большей или меньеш степени присутствует во многих стрнанах. Вот взять для примера это определение: різновид політичного режиму, а також радикальна авторитарна імперіалістична політична ідеологія, властивими ознаками якої є надзвичайний культ особи, мілітаризм, тоталітаризм, імперіалізм та ідея єднання, мобілізації нації й держави проти ворогів, насильницьке придушення опозиції й ідея постійної війни і панування.
Сколько совпаденйи с рф ? много. Сколько совпадений с Турцией, есть, но заметно меньше. Если вам нужна математическая точность, то уж простите фашизма в вашем мире нет.

Це тільки лишній раз підкреслює що ви використовуєте це слова як ругательство.
Почнемо того що фашизм має 2 значення - як ідеологія і як політичний режим.
Ідеологія відразу відпадає бо в РФ(а тим більше в Турції) ніякої ідеології немає.
Якщо в сенсі "політичний режим" то:
Фактично на сьогодні є 2 політичні режими: демократія і автократія. І форми між ними.
Фашизм, нацизм, сталінізм, путінізм і т.д. це все автократії. Все що ви перерахували(очевидно з Вікі) це ознаки саме автократії.
Турція це автократія десь на 80%, 20% - демократія.
Ще є тоталітаризм - це крайня форма автократії, це Півд.Корея, наприклад.

Якщо брати формально, то фашизм існував тільки в Італії при Муссоліні. Нацизм тільки при Гітлері, сталінізм - тільки при Сталіні і т.д.
Слово "фашизм" стало ругательним виключно дякуючи СРСР і в СРСР.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 19:48

  ЛАД написав:Отсрочки тоже были. Не знаю, как насчёт "по уходу" (думаю, вряд ли, но как утверждает Виталий, мы гуманизируемся), но по здоровью точно были - после операции, например, человека не призовёшь.
бардак был, мне рассказывали одну историю чувак в 1941 (возраста не знаю) пошёл в военкомат хромая (или прихрамывая), и ему сразу написали не годен. Потом его всё село называло дезертир и данная история была известна как минимум 2м поколениям.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 19:51

  fox767676 написав:
Я старше за вас , але переживу вас , і ваших діточок яких ви відправили на експорт у "

Та ні ви друже мене не переживете.
Ви вмрете в муках від раку в своєму блювотинні як і всі сатаністи. :wink: а діти ваші... в тім Бог добрий, дасть їм шанс прийти в церкву покаятись...
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 20:00

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:
Я старше за вас , але переживу вас , і ваших діточок яких ви відправили на експорт у "

Та ні ви друже мене не переживете.
Ви вмрете в муках від раку в своєму блювотинні як і всі сатаністи. :wink: а діти ваші... в тім Бог добрий, дасть їм шанс прийти в церкву покаятись...



Обратите внимание сколько злобы в этом "христолюбце" Сколько злобы в таком дряхлом теле скрываюземся за аватаркой грозного зверька! Говорите вы все о смирении, о любви, галилеяне, а какая ненависть в каждом вашем слове! И тот катаклизм что мы наблюдаем, где "братья" во ̶Х̶р̶и̶с̶т̶е̶ Гундяе, во имя Бога, готовы растерзать друг друга, как звери. И ты со своею необузданной речью. За что такая ненависть? Разве и я не брат ваш? О, если бы ты знал, как в это мгновение безмятежно и благосклонно мое сердце! Я желаю тебе всего доброго и молю Господа, да смягчат они твою жестокую, темную и страдающую душу, раненый зверь. Иди же с миром и помни, что не одни галилеяне умеют прощать.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 20:04

Banderlog вы говорите арт-терапия, а тут целая психодрама. Гордого тигра простили... бггг А давайте каждый выберет себе какое то животное, поставит его на аву и будет общаться от его имени. Клюб квадроберов.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 27 січ, 2025 20:10, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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