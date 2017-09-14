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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 27 січ, 2025 20:09
fox767676 написав: Banderlog написав: fox767676 написав:
Я старше за вас , але переживу вас , і ваших діточок яких ви відправили на експорт у "
Та ні ви друже мене не переживете.
Ви вмрете в муках від раку в своєму блювотинні як і всі сатаністи.
а діти ваші... в тім Бог добрий, дасть їм шанс прийти в церкву покаятись...
Обратите внимание сколько злобы в этом "христолюбце" Сколько злобы в таком дряхлом теле скрываюземся за аватаркой грозного зверька! Говорите вы все о смирении, о любви, галилеяне, а какая ненависть в каждом вашем слове! И тот катаклизм что мы наблюдаем, где "братья" во ̶Х̶р̶и̶с̶т̶е̶ Гундяе, во имя Бога, готовы растерзать друг друга, как звери. И ты со своею необузданной речью. За что такая ненависть? Разве и я не брат ваш? О, если бы ты знал, как в это мгновение безмятежно и благосклонно мое сердце! Я желаю тебе всего доброго и молю Господа, да смягчат они твою жестокую, темную и страдающую душу, раненый зверь. Иди же с миром и помни, что не одни галилеяне умеют прощать.
смирення то смирення перед Господом. А ви понятно не брат, ви гниль. Серце ваше теж гниле, но вмрете ви не од серця. Вмрете ти од раку. Всі сатаністи так вмирають. Тільки вогонь може очистити цей світ після вас
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Додано: Пон 27 січ, 2025 20:16
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fox767676 писал(а):
Я вас обох прошу зупинитись
Не глупі чоловіки ,а таке верзете
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Додано: Пон 27 січ, 2025 20:16
Останній український бомбардувальник ТУ-22М3 утилізували 19 років тому
27 січня 2006 року На брухт розпиляли останній з 60 українських стратегічних бомбардувальників.
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Додано: Пон 27 січ, 2025 20:17
Бетон написав:
Останній український бомбардувальник ТУ-22М3 утилізували 19 років тому
27 січня 2006 року На брухт розпиляли останній з 60 українських стратегічних бомбардувальників.
Слава Україні
В ТЦК сходив ?
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